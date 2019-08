Salvar La Tejita sospecha de interés espurio en la actitud de la empresa

las claves

El 28 de diciembre de 2015 se anunció, por el alcalde del momento, que en enero de 2016 se concedería la licencia para construir un hotel de lujo en Sotavento.

28 de diciembre de 2019, fecha en la que el gobierno municipal otorgó la licencia municipal para la construcción de un hotel de cinco estrellas junto a la playa La Tejita.

La Asociación Salvar La Tejita considera que los trabajos de construcción del hotel que se proyecta en Sotavento deben estar paralizados y advierten de que la empresa promotora "quiere cobrar su indemnización por no construir el hotel fingiendo que la culpa es sólo del Ayuntamiento (de Granadilla de Abona) o de Costas". "Parte de culpa tienen, pero que no sabían nada no se lo creen ni en los despachos de Galicia", añade en alusión a la procedencia de la empresa. Daniel Duque, representante de este colectivo social, insistió públicamente en que están a la espera de que la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar responda a la resolución de la revisión del deslinde marítimo-terrestre emprendida y aún no resuelta.

Duque, uno de los portavoces de Salvar La Tejita y denunciante de esta obra, manifestó que "entraron en la parcela a trabajar cuando había (hay) una revisión del deslinde y la Ley de Costas dice claramente que cuando eso pasa hay que paralizar totalmente la obra". "Mucha mentira y muy seguida, tras dos meses callados", enfatizó. El 14 de junio fue cuando el Grupo Viqueira recibió el requerimiento de paralización de las obras, presentando alegaciones el 18 de junio y un posterior recurso de alzada, por entender que "dicho requerimiento carece de todo amparo legal y resulta nulo de pleno derecho". La promotora afirma que no ha obtenido respuesta en relación con los escritos presentados, si bien la Administración estatal competente en materia de costas no ha realizado actuación alguna tendente a la ejecución de este requerimiento.