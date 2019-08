CC defiende su gestión en el área social frente a las críticas del PSOE

El grupo de CC-PNC en el Cabildo de Tenerife señaló ayer que la labor realizada a través del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) ha permitido crecer en 1.475 plazas de dependencia, 500 plazas de teleasistencia y 232.800 horas de promoción de autonomía en los últimos cuatro años. "A eso hay que añadir el incremento de plazas de especialización de la atención, como trastornos de conducta y de la personalidad, sin contar con las mejoras en violencia de género y atención a la infancia", indicó.

En una nota, la consejera Juana María Reyes explicó que mantuvo una reunión de más de tres horas con la consejera Marián Franquet, a la que también le entregó un informe, en la que le explicó la actual situación del IASS. "Parece que no ha entendido nada o no ha querido entender, que es peor. Hemos incrementado en un 105% el Convenio de Dependencia desde 2015 a 2019, donde ha llegado a los casi 86 millones de euros, frente a los 41 que había al inicio del mandato. Y hemos aumentado el presupuesto del IASS en un 64% con el objetivo de atender las necesidades que demanda la ciudadanía, pero eso se ve que no les interesa decirlo", manifestó la nacionalista.

CC-PNC recordó que, a través del IASS, se ha aprobado y consensuado con los distintos ayuntamientos de la Isla un programa de inversiones en infraestructura sociosanitaria de más de 205 millones de euros, y que se ha firmado con el Gobierno de Canarias un convenio que garantiza la financiación de 90 de estos millones. Asimismo, señaló que en la actualidad se están construyendo otros dos centros y se tiene pendiente de licencia municipal de obras para licitar siete proyectos, entre los que se encuentran los de Añaza, La Orotava, Arico, Granadilla, Arona, Garachico y Buenavista del Norte.

Juana María Reyes lamentó que Franquet solo destaque que había una partida en el presupuesto destinada a la compra de un edificio para ubicar a los pacientes del Febles Campos.

"Para la consejera de CC-PNC es un error no querer acudir al mercado para adquirir edificios ya construidos, ya que deben tener en cuenta que no se puede construir en un solar ocupado. Y en el caso de la construcción que anuncia el actual grupo de gobierno en Ofra, es imposible porque está construido", planteó.