El Cabildo solo ejecuta cuatro de los 20 millones para nuevas residencias

El IASS construirá dos centros en Santa Cruz para reubicar a los usuarios del Febles

El Cabildo de Tenerife solo ha ejecutado cuatro de los 20 millones de euros de las primeras anualidades del Plan de Infraestructuras Sociosanitarias establecido a través de un convenio con el Gobierno de Canarias. Unos fondos destinados a la construcción de nuevos centros de mayores y para personas dependientes y a la rehabilitación de los ya existentes. Así lo asegura la nueva consejera insular de Acción Social, la socialista Marián Franquet, quien mantiene que la nueva Corporación tinerfeña se ha encontrado "con que ahora no podemos justificar esa inversión" y según la normativa deberían reintegrar esos fondos.

Sin embargo, Franquet tratará de llegar a un acuerdo con la Consejería para "modificar ese convenio, ampliar el plazo y lograr que ese dinero vaya a centros que ya tienen proyectos aprobados, pero que todavía no se habían licitado".

A pesar de que la responsable insular admite que otros cabildos también han tenido dificultades para invertir los fondos procedentes de este plan, "porque todo lo que tiene que ver con obra pública tiene una tramitación engorrosa y no se suelen cumplir los plazos", afirma que la anterior Corporación "quería destinar gran parte de ese dinero en la compra del edificio de Plasencia en Cabo Llanos".

La polémica saltó el pasado mes de diciembre, cuando el Consejo Rector del IASS acordó abrir expediente para destinar casi 30 millones de euros, -23 para adquirir el edificio y siete para acondicionarlo como centro sociosanitario-, a la compra de este edificio propiedad del constructor, que suma dos condenas relacionadas con delitos urbanísticos y del territorio. En su momento, el Cabildo alegó que esta era la única alternativa para realojar a los 270 pacientes del hospital sociosanitario Febles Campos, durante el tiempo que durara su rehabilitación.

Aunque dos de los anteriores consejeros socialistas en el Consejo Rector del IASS votaron a favor de esta operación, el PSOE anunció después que pediría el expediente para estudiarlo, ante las dudas que suscitaba la operación y el Comité Insular del Partido Socialista de Tenerife acabó rechazando la compra. Un posicionamiento que tensó el pacto de Gobierno entre el PSOE y CC en el Cabildo.

Finalmente, la Corporación insular acabó aparcando la adquisición de este inmueble y anunció la apertura de un proceso de oferta pública para buscar otro edificio de similares características.

Para la actual consejera de Acción Social, el empecinamiento de la anterior Corporación en la compra de este edificio "hizo que no se ejecutara otro tipo de obras", que según señala se trata de proyectos "que ya están aprobados, cuentan con suelo y a los que solo les queda sacarlos a concurso".

Por eso, su intención es licitarlos antes de final de año la construcción de dos nuevos centros de mayores en el área metropolitana con más de un centenar de plazas cada uno. En concreto, Franquet hace referencia al centro conocido como Febles II, ubicado al lado del hospital Febles Campos, y a otro centro que se ubicará en Ofra. "De esta manera, cuando estén terminados se ubicaría allí a los usuarios del Febles Campos para hacer la necesaria rehabilitación en este inmueble", explica y después de que esta termine volver a trasladarlos a este centro "y ya se contaría con otro dos nuevos en el área metropolitana", uno de los puntos con más déficit de plazas en la Isla.

Franquet señala que la urgencia que alegaba la anterior Corporación para reubicar a los usuarios del Febles Campos no era tal. "Es verdad que el edificio tiene problemas y hay que invertir en él, pero no corre riesgo de que se vaya a caer mañana, si no ya hubiéramos desalojado a la gente de forma inmediata", valora.

De hecho, bajo su punto de vista la planificación incluida en el Plan de Infraestructuras Sociosanitaria con la construcción de estos dos centros en el área metropolitana "se hace pensando en construir para trasladar a estos pacientes". Franquet afirma que "el suelo está localizado, todo está aprobado para sacarlos a licitación", pero sin embargo "hubo una ocurrencia para comprar el edificio de Cabo Llanos", por lo que estas obras que están "proyectadas y aprobadas no las ejecutas para invertir todo ese dinero en Cabo Llanos".

Franquet apunta que tratará de que todo el proceso se realice de la forma más ágil posible y con los menores inconvenientes para los usuarios del Febles Campos y sus familias.