Los empresarios respaldan el plan de Franquis para las carreteras

Los empresarios del sector de la construcción de la Isla respaldaron ayer el plan de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias en el que se enmarcan las actuaciones necesarias para mejorar la situación de las carreteras en la Isla. El consejero regional, Sebastián Franquis, y el presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), Óscar Izquierdo, tras una reunión, se mostraron de acuerdo en las obras que deben ser prioritarias para mejorar la movilidad y las infraestructuras de Tenerife.

Para Franquis, la de ayer fue una reunión "constructiva en todos los aspectos, en la que hemos repasado todos los proyectos que se van a ejecutar en Tenerife en los próximos meses y en la que hemos establecido una línea directa de comunicación entre la Consejería y el empresariado de la Isla", y demandó la colaboración del sector "en aquellos proyectos de carreteras vitales para Tenerife".

Por su parte, Izquierdo trasladó al responsable regional las obras en carreteras que el sector de la construcción considera prioritarias para desbloquear la Isla. De esta manera, la patronal informó a los responsables regionales que entre los trabajos incluidos en el Convenio de Carreteras se deberían acelerar el cierre del Anillo, entre los tramos de Los Realejos e Icod de los Vinos, la circunvalación en la zona metropolitana entre Los Rodeos y Padre Anchieta y en la TF-1 la vía entre Guaza y Fañabé.

Izquierdo comentó ayer que el consejero les había trasladado estar de acuerdo en que estas deben ser las actuaciones prioritarias, pero indicó que se debe contar también con la opinión del Cabildo tinerfeño.

El presidente de Fepeco valoró de "ilusionante" esta primera reunión con el consejero Franquis y aseguró que desde Fepeco se va a dar todo el apoyo necesario al Gobierno con la finalidad de agilizar los proyectos en Tenerife. "Hemos salido muy satisfechos de esta reunión con Sebastián Franquis porque nos hemos encontrado con un consejero dialogante y con las ideas claras", señaló Izquierdo. Asimismo, incidió en que "nos ha dejado claro que es el momento de pasar de las palabras a los hechos, y eso es lo que siempre hemos demandado para Tenerife: que se hagan las obras y menos promesas".

Durante la reunión, el consejero informó a los empresarios de la construcción sobre el estado de proyectos como el del cierre del Anillo insular, afectado por un recurso judicial, o el del enlace Las Chafiras-Oroteanda. De esta manera, comentó que "somos conscientes de la preocupación de los empresarios por el retraso de algunas obras de calado en Tenerife; por eso, me he comprometido a poner todo el empeño en desbloquear y agilizar muchos de esos proyectos y cumplir con los plazos estipulados, pero hay cuestiones afectadas por el cumplimiento de la Ley, como son los recursos a adjudicaciones, que no son negociables porque no dependen de nosotros", afirmó Franquis.

Izquierdo aseguró que la Consejería de Obras Públicas ha trasladado a los empresarios que el principal problema que tiene la Isla para ejecutar obras en carreteras es que "no existen proyectos realizados" y, por lo tanto, no se puede licitar para poner en marcha muchos trabajos.

CC indica que los trabajos anunciados por el Cabildo ya estaban aprobados por el anterior equipo de gobierno

El grupo nacionalista Coalición Canaria-PNC en el Cabildo de Tenerife señala que los proyectos de carreteras anunciados el pasado martes sobre el Anillo insular, la TF-1, TF-5 y TF-24 ya estaban acordados en el anterior mandato entre Cabildo y Consejería, echando en falta algunas actuaciones que no se trataron. Desde CC-PNC lamentaron un retraso adicional de las obras del Anillo insular y aseguraron que esperan que se pueda resolver antes de lo anunciado por el presidente y el consejero insular de Carreteras. CC-PNC celebra que los actuales responsables del Cabildo hayan reculado y cambiado su posición y ahora acepten una acción conjunta de ambas administraciones, de forma que el Cabildo y el Gobierno de Canarias ejecuten obras con cargo a distintos fondos de manera coordinada, ya que indican que en su momento el PSOE se opuso a esta línea de trabajo.