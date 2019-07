El nuevo Gobierno insular decide suprimir el proyecto Tenerife 2030

"No, el proyecto Tenerife 2030 no va a continuar". Así de tajante se expresa el recién estrenado consejero insular de Innovación, Enrique Arriaga (Cs), acerca de la posible continuidad de esta estrategia puesta en marcha en 2016 por la anterior Corporación tinerfeña comandada por el nacionalista Carlos Alonso, que puso en esta iniciativa su sello personal. El también viceconsejero de la Institución, recién llegado al cargo tras prosperar la moción de censura contra el ya expresidente, explica que las competencias que el anterior equipo de gobierno desarrollaba a través de esta iniciativa se integrarán en diferentes áreas de la nueva estructura del ejecutivo insular.

El proyecto Tenerife 2030 nació con el objetivo de llevar a cabo acciones que preparasen a la sociedad tinerfeña para los retos del futuro, poniendo el año 2030 como meta. Una iniciativa que abanderó Carlos Alonso y que se articula en torno a cinco ejes: Tenerife Educa, Tenerife Innova, Tenerife Creativa, Tenerife Digital y Deportes de Tenerife. Según lo establecido en la página web de esta iniciativa, en el comienzo de la misma la Institución destinaba a ella una sexta parte del presupuesto global del Cabildo, una asignación que pretendían que se fuera incrementando progresivamente a medida que pasaran los años, como así se hizo.

"Este era un proyecto de Carlos Alonso y aunque había muchas cosas dentro que se estaban haciendo bien y posiblemente sigan y se refuercen, otras cambiarán de rumbo", señala Arriaga, que descartó por completo que se vaya a armar una estrategia similar a la ya puesta en marcha por la anterior Corporación.

De esta manera, algunas de estas competencias pasarán a estar gestionadas desde el área de Innovación, de la que se encargará Arriaga personalmente. Otras dependerán de la consejería de Educación y Juventud, que comandará los próximos cuatro años su compañera de partido, Concepción Rivero. Mientras que aspectos como la modernización estarán integrados en el área de Presidencia, que ostenta la socialista Berta Pérez.

Precisamente, será este último eje uno en los que más quiere incidir la nueva Corporación. Según Arriaga la modernización de esta Institución tinerfeña es esencial y afirma que el recién estrenado equipo de gobierno considera que necesita un impulso muy fuerte porque "creemos que el Cabildo debe estar a otro nivel por la entidad que tiene la Corporación y consideramos que no está a la altura de la modernización que debería tener respecto al ciudadano".

Arriaga expone que el proyecto Tenerife 2030 era "una unificación de competencias y de proyectos" de los que muchos van a continuar "pero cada uno en su área y en su materia". De esta manera, el consejero puso como ejemplo las becas de inmersión lingüística, que se otorgan a estudiantes de Secundaria para que puedan cursar un periodo de sus estudios en un país extranjero y así mejorar un idioma. Arriaga asegura que iniciativas como esta "incluso se pueden reforzar", pero en cambio otras "habrá que analizar cuál es su objetivo y si es necesario transformarlas", pero ya no se articularán a través de esta estrategia.

Para el vicepresidente del Cabildo tinerfeño no tiene sentido continuar con un proyecto al que acusa de ser en muchas ocasiones solo una excusa para publicitar al anterior equipo de gobierno. "Nosotros lo que queremos no es vender grandes proyectos y darnos bombo sino trabajar con coherencia y no con tanta publicidad", afirma y valora que la intención "es que a la gente le llegue el objetivo de las iniciativas". Arriaga afirma que "lo importante es que los jóvenes accedan a las becas, no que estén integradas o no en el Tenerife 2030".

En este sentido, también adelanta que la nueva Corporación insular -comandada por el Partido Socialista (PSOE) y Ciudadanos (Cs) tras prosperar la moción de censura contra el nacionalista Carlos Alonso que convirtió el pasado miércoles al socialista Pedro Martín en el nuevo presidente insular- va a trabajar para analizar la "maquinaria de logotipos puesta en marcha por el anterior equipo de gobierno". En este sentido, Arriaga señala tanto al Tenerife 2030 como al Marco Estratégico de Desarrollo Insular (MEDI), otra iniciativa lanzada por el anterior Gobierno, que aseguraba tener el objetivo de promover el desarrollo insular a través de una "correcta planificación de los recursos".

De esta manera, Arriaga explicó que a partir de ahora cambiarán algunas de estas denominaciones y muchas de las competencias que se vertebraban a través de este tipo de proyectos se integrarán de nuevo en sus respectivas áreas insulares.

Una mirada al futuro

El proyecto Tenerife 2030 fue presentado en 2016 con el objetivo de llevar a cabo una serie de iniciativas que preparasen a la sociedad tinerfeña para los retos del futuro. De esta manera, la anterior Corporación insular, -integrada por Coalición Canaria y el Partido Socialista- decidió poner en marcha esta iniciativa que vertebró en cinco ejes:

Tenerife Innova

Un programa a través del que se buscaba fomentar la formación y capacitación de la ciudadanía para dotar de recursos humanos cualificados tanto a las empresas locales como a las instaladas en la Isla. Además, pretendía desarrollar infraestructuras I+D+i de la Isla, promocionar y desarrollar actividades y proyectos en el sector tecnológico o fomentar el emprendimiento y el autoempleo.

Tenerife Creativa

Otro de los cinco ejes que pretendía capacitar profesionalmente a la población en industrias culturales y creativas, desarrollar y mejorar las infraestructuras culturales de la Isla o fomentar la realización de proyectos culturales en Tenerife desarrollados por entidades públicas y privadas, generando así empleo y estimulando la economía local, entre otros objetivos.

Tenerife Educa

Un área que incluía las becas lingüísticas para mejorar el conocimiento de idiomas sobre todo entre los más jóvenes, así como otro tipo de becas y ayudas. También tenía el objetivo de fomentar la realización de actividades educativas, complementarias y extraescolares, especialmente vinculadas a la creatividad, innovación, emprendimiento y sostenibilidad.

Tenerife Digital

Reducir la brecha digital, fomentar la utilización de las TIC o consolidar la transformación digital de la Administración local, eran las competencias incluidas en este área dentro de Tenerife 2030. Además, desde este eje también se trabajaba para contribuir a la creación de empleo y la reactivación económica en la Isla a través de un sector de gran valor añadido como es el de las TIC.

Deportes de Tenerife

Posicionar Tenerife como destino de Turismo activo o deportivo, desarrollar y mejorar la red de instalaciones deportivas, además de fomentar la práctica de actividades físicas y deportivas entre la ciudadanía, eran varias de las competencias de este área incluida en la estrategia Tenerife 2030 desarrollada hasta ahora por el Cabildo insular.