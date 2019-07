Ni burla ni mofa ni mala intención

Hoya Ana Díaz celebra sus sanfermines sin quejas navarras

El barrio de Hoya Ana Díaz celebra cada 7 de julio la festividad de San Fermín con un peculiar chupinazo y un encierro que parodia los de Pamplona, la capital navarra. Con pañuelos rojos y camisas blancas, los vecinos disfrutan desde hace años de una fiesta con toros de mentira (hechos con gomaespuma y carretillas) que debe su origen a Fermina, la vecina que donó los terrenos donde se construyeron la ermita y la plaza del barrio. En su honor se dedicó el pequeño templo a San Fermín, un santo poco habitual en los altares de Canarias, que ha encontrado su pequeña Pamplona en el núcleo de Hoya Ana Díaz. Esta adaptación de la fiesta original de Navarra no ha recibido, al menos de momento, quejas de instituciones oficiales de la Comunidad Foral.

La Comisión de Fiestas de Buen Paso, un barrio de Icod de los Vinos, no esperaba la polémica que generó el homenaje que pretendieron rendir la semana pasada a la Danza de los Enanos, acto central de la Bajada de la Virgen de las Nieves, en La Palma. Fuentes de este colectivo vecinal, encargado de organizar los festejos, subrayan que la incorporación de esta representación a su festival, inspirado en el antiguo programa de televisión Escala en hi-fi, que se emitía en los años 60 del siglo XX en TVE, "no fue ninguna burla ni mofa ni se hizo con mala intención".

En este festival, los vecinos de Buen Paso se suben al escenario para interpretar y cantar en directo o en play-back algunos éxitos musicales del pasado y del presente.

Ante el malestar que ha creado en algunas personas e instituciones palmeras, la Comisión de Fiestas de Buen Paso pide disculpas a quien se haya sentido ofendido y recuerda que fue "un acto para los vecinos de un barrio pequeño que no pretendía generar polémica".

Estas fuentes reconocen que no esperaban "esta repercusión" y añaden que en el futuro tendrán "más cuidado" a la hora de elegir la temática de las actuaciones "para evitar molestar a alguien".

El alcalde de Icod, Francis González (CC), espera que la polémica esté ya definitivamente zanjada y recuerda que su ayuntamiento "no ha tenido absolutamente nada que ver con la organización de esta representación. Ha sido una actividad vecinal que pretendía recrear, con ilusión y respeto, la Danza de los Enanos de La Palma. Lo veo como un homenaje, como una muestra de admiración por esas fiestas, que además no está previsto que se repita en el futuro".

"Somos el pueblo de Canarias con más tradiciones vivas y, evidentemente, no tenemos la necesidad de imitar a nadie", apuntó González.

El alcalde de Santa Cruz de La Palma, Juanjo Cabrera, declaró este miércoles a El Día que "aún siendo con la mejor intención del mundo, como estamos convencidos de que ha sido este caso, preferimos que no se haga fuera de La Palma. No ha habido mala fe, pero pedimos que no vuelva a ocurrir".

En 2020, La Palma celebrará de nuevo sus Fiestas Lustrales y será posible disfrutar de la verdadera Danza de los Enanos.