Solicitan los informes que avalan las señales contra autocaravanas en Guía de Isora

Este gálibo de altura máxima 2,20 metros usa, según estos autocaravanistas, una señal no homologada similar a la R-205 . EL DÍA

Usuarios de autocaravanas están haciendo llegar al Ayuntamiento de Guía de Isora un escrito en el que reclaman soluciones para el colectivo y contra la acampada ilegal, y solicitan al aún alcalde, Pedro Martín (PSOE), los informes técnicos que justifican la colocación de señales y gálibos que les impiden acceder a aparcamientos o estacionar en algunas vías públicas.

Estos usuarios de autocaravanas consideran que el Ayuntamiento isorano podría estar utilizando señalética ilegal sólo para impedirles aparcar sus vehículos. Una situación que también han detectado en zonas de Arona y Granadilla de Abona.

Ante estas dudas legales, en su escrito reclaman los informes técnicos que avalen, por ejemplo, la colocación de la señal de limitación de estacionamiento a vehículos de más de 1.80 metros de ancho "en todas las vías de la urbanización", en calles de Alcalá, "cuyas plazas miden más de 2,50 metros de ancho, por lo que no existe una justificación técnica".

También piden acceso a los informes que justifican la colocación del gálibo a 2,20 metros, "con una señal no homologada que se asemeja a la R-205", así como la señal R-101 de entrada prohibida con un cartel sólo para camiones, caravanas y autocaravanas en el estacionamiento habilitado en la calle Tingara, también en Alcalá.

Dudan de la legalidad de una señal R-308 de prohibido estacionar para "autocaravanas en toda la explanada", en la calle Caleta de las Damas, en el mismo barrio. Y, además, se interesan por conocer la justificación técnica de la colocación de la señal R-308 de prohibido estacionar con el cartel "autocaravanas en toda la calle" en la avenida Emigrante; la señal R-308, con la señal de limitación de estacionamiento a 1,80 metros, con el cartel "ancho máximo permitido estacionamiento en toda la calle" en la vía Rompeolas, de Playa de San Juan, y otra R-308, de prohibido estacionar con el cartel "autocaravanas en toda la explanada", junto a la playa de San Juan.

Consideran que estas señales son "una declaración de guerra a las autocaravanas"; discriminan a un tipo de vehículos, y no frenan el verdadero problema de las acampadas ilegales, "puesto que no afectan en nada a las furgonetas camperizadas, homologadas o no, que siguen haciendo uso de estos espacios para acampar de forma irregular, ya que sacan mesas, sillas, barbacoas, tendederos y otros elementos".

"En la circulación, la parada y el estacionamiento, las autocaravanes y campers se deben regir por las normas aplicables con carácter general a todos los vehículos, salvo, claro está, cuando por las características físicas de los núcleos urbanos no permitan la circulación de vehículos de un determinado volumen, peso o longitud", recuerdan, al tiempo que subrayan que esos casos no se dan en estas señales.

"Las autocaravanas y campers no pueden ser privadas del derecho a estacionar en vías públicas, mientras la parada o el estacionamiento no sea peligroso; se ejecute en la forma y modo indicados; no constituya un peligro o un obstáculo para la circulación, y esté en un lugar autorizado", añaden.

Este colectivo advierte de que se podría incurrir en un posible delito de prevaricación si se demuestra que se han colocado señales ilegales a sabiendas, sin ningún informe técnico que las avale. De no existir esos informes justificativos, exigen la retirada inmediata de las señales citadas.