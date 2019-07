El lujoso 'Azora', de la naviera Ritz Carlton, arribará a la Isla en abril

Una fecha en el calendario. El próximo 5 de abril de 2020 arribará en el puerto de Santa Cruz de Tenerife el lujoso crucero Azora, el nuevo megayate de la naviera de lujo The Ritz-Carlton Yacht Collection, que hará escala en la Isla por primera vez en abril del próximo año tras un periplo marítimo de siete jornadas por el océano Atlántico, tras salir desde el Caribe con destino a Lisboa, Portugal.

Con la salida desde el puerto de Bridgetown, en Barbados, prevista para el día 28 de marzo, el lujoso crucero arribará a Tenerife siete días después en su viaje hasta la capital lisboeta, una escala que en un principio no estaba prevista por la compañía y que en un primer momento la había fijado en el Puerto de La Luz, en Las Palmas de Gran Canaria. La visita que no variará, según la propia iniciativa de The Ritz Carlton, será la prevista en Arrecife, Lanzarote.

De esta forma, el cambio de escala, si no hay nuevas modificaciones, beneficiará al puerto santacrucero, según se ha publicado en la página oficial de la compañía, que vende Tenerife como "la más variada y una de las más atractivas Islas del archipiélago canario", en donde se ofrece "una variedad realmente increíble de paisajes, gran vegetación y un clima particular, debido a la cima de la alta montaña que claramente divide la isla en dos", desgranando la oferta ambiental de las vertientes de la Isla.

Especial hincapié hace sobre la capital tinerfeña, de la que dice que "es una ciudad muy amigable con hermosos parques y calles llenas de vida. El área del puerto es el centro real de la Ciudad: Plaza de España, con el Cabildo Insular y la Plaza de la Candelaria". También añade las particularidades del Palacio de Carta, la iglesia de La Concepción, el Castillo de Paso Alto o las playas de Las Teresitas o Las Gaviotas", entre otras.

En la actualidad, el Azora se está construyendo en el astillero gallego Hijos de J. Barreras y se espera que esté terminado a finales de año para que cumpla con la previsión de su viaje inaugural, el próximo 5 de febrero, con la travesía Fort Lauderdale, Florida (EEUU)-Bridgetown (Barbados).

El megayate cuenta con un presupuesto para su construcción de 240 millones de euros. Cuenta con una eslora de 193 metros, 23,8 de manga y 5,65 de calado y está preparado para acoger a un total de 298 pasajeros en cada una de sus travesías en las 149 suites con terraza privada propia con las que cuenta.

El buque de superlujo contará con una plantilla de trabajadores cercana a las 149 personas, manteniendo un ratio 1,5 pasajeros por cada tripulante para garantizar la atención exclusiva que pretende la compañía.

En un principio, el precio del viaje inaugural del Azora rondará los 8.000 euros, siendo el coste orientativo de la travesía entre los Barbados y Lisboa, con las escalas canarias de Santa Cruz de Tenerife y Arrecife de Lanzarote en torno a los 4.700 euros.

El lujo tiene un precio y de la mano de The Ritz-Carlton Yacht Collection se ofertan travesías en un buque de última generación en el que primará la atención al cliente. Todo a partir del 5 de febrero, fecha fijada para el viaje inaugural del Azora.

Orgullo para el puerto de Santa Cruz

El presidente de la Autoridad Portuaria de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, puso en valor que el nuevo crucero de lujo de la compañía The Ritz-Carlton Yacht Collection haya elegido la infraestructura tinerfeña para hacer escala el próximo año, justamente cuando empiece a operar.

En su opinión, el hecho de que las navieras tengan en cuenta a Tenerife para hacer escala también es un síntoma del trabajo que se realiza desde Puertos de Tenerife.

Al respecto, su titular apuntó que "para el puerto de Tenerife y su comunidad portuaria es un orgullo que también Ritz-Carlton se sume al amplio número de operadores que nos elige entre los primeros puntos de escala para su nuevo proyecto".

Pedro Suárez explicó a El Día que "siempre hemos dicho que el circuito de las Islas Canarias es atractivo para las navieras por la cantidad y variedad de destinos de nuestras ocho islas, pero el hecho de que el puerto de Tenerife se encuentre, en un amplísimo porcentaje, a la cabeza de los puertos nacionales seleccionados para este tipo de primeras escalas es una muestra más de que lo estamos haciendo bien y de que nuestros servicios e infraestructuras cubren las necesidades de las grandes navieras de crucero, también de las de gran lujo".