El abandono de la viña dificulta a las bodegas la compra de uva este año

El retroceso en el cultivo de la viña está dificultando la compra de uva a los bodegueros de la Isla esta temporada. Así lo denuncia el secretario general de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga), Javier Gutiérrez, quien apunta que muchos agricultores están cambiando sus explotaciones de viña por otras que consideran más rentables y esto está suponiendo ciertos problemas en el sector bodeguero de la Isla para encontrar producciones con las que elaborar vino con denominación de origen.

"Las bodegas están teniendo muchos problemas porque no pueden cubrir su demanda", expone el representante del sector agrícola, ya que a pesar de que en la actualidad "el abandono no es drástico", sí que se puede notar un descenso en las producciones. "La gente abandona el cultivo por muchos motivos, pero el principal es que el viticultor vende su uva, saca números y no le es rentable", afirma. De esta manera, Gutiérrez entiende que a través de otras explotaciones "pueden hacer más negocio" y por eso sustituyen las viñas por otro tipo de cultivos como el del aguacate, que no deja de incrementar su demanda.

Gutiérrez lamenta que en uno de los momentos en los que los bodegueros pagan a un precio mayor el kilo de esta fruta, no consigan producciones para comprar. "Durante un tiempo el bodeguero no era capaz de trasladar el valor a la botella, para dárselo al viticultor", explica. Sin embargo, esa situación ha cambiado, ya que los vinos canarios cada vez son más apreciados y cuentan con un mercado fuerte y en expansión, sobre todo dentro de las fronteras de la Isla, pero también "se están haciendo experiencias de exportación con un valor añadido mucho mayor por botella". Para Gutiérrez este es el fruto de "muchos años de trabajo" a través de los que " se ha creado una demanda de este producto". "Es una incongruencia con lo que se ha trabajado para el sector y no tengamos la materia prima", añade.

Una situación que ha acabado incrementado la demanda de uva de las bodegas que no siempre pueden comprar y ha terminado por aumentar el precio de la fruta. De esta manera, el secretario general de Asaga apunta que años atrás "el kilo de uva se pagaba a 0,90 céntimos o un euro, mientras que ahora se puede llegar a pagar hasta 1,30 o 1,40 euros", lo que bajo su punto de vista supone un incentivo muy grande para el sector.

Al abandono de este cultivo se añade las malas campañas de años anteriores. "Llevamos dos temporadas que han sido entre regulares y malas, pero es que la vendimia de este año desgraciadamente va a ser peor que la del año pasado", argumenta. El motivo son las condiciones meteorológicas de los últimos meses. "De mayo a junio la insolación no fue la adecuada y la yema, que es la que genera el fruto, no ha emitido racimos y tendremos una cosecha malísima", vaticina. En este sentido, apunta que "eso va a provocar que las bodegas no tengan la capacidad de comprar toda la uva que necesitan".

Además, para Gutiérrez en el abandono de este cultivo también podría estar incidiendo la escasez de relevo generacional. "En muchos casos el padre quiere hacerse a un lado, pero sus hijos no quieren", apunta. Bajo su punto de vista, "nos cuesta ese relevo generacional porque el joven quiere ahora tener una vida poco sacrificada, algo que no es compatible con el sector primario. "Hay que trabajar sábados y domingo y no todas las tardes del verano se puede ir a la playa", comenta.

A pesar de que apunta que existen productores que están haciendo plantaciones "no se alcanza el nivel que la demanda requiere". Por lo que todo hace esperar que la producción de vino este año será escasa en la Isla.

El secretario general de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga), Javier Gutiérrez, reconoce que aunque la superficie de cultivo ha descendido en los últimos años "la producción ha aumentado", ya que se ha incrementado el rendimiento gracias a los avances tecnológicos.

A pesar de esto, el representante del sector indica que ha existido un aumento en cuanto a los ingresos generados por este sector lo que quiere decir "que hay más movimiento, más generación de recursos e ingresos", aunque quiso dejar claro que esto no quiere decir que haya más beneficios.

Por lo tanto, desde la asociación consideran que sí se está abandonando cultivos, aunque precisan que a pesar de que algunos tipos de producciones están cayendo, otros incrementan el número de hectáreas que se destina a ellas. Este es el caso, por ejemplo, de los subtropicales sobre todo de la papaya y el aguacate.

"El consumidor cada vez demanda más este tipo de frutas y por eso algunas de estas variedades se han ido introduciendo poco a poco en las explotaciones para que puedan estar en los lineales del supermercado", asegura.

La superficie total en explotación desciende