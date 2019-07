Martín: "No hay nada en el pacto que se aleje del programa de Cs"

Tras un mes y medio en el que casi no ha aparecido en prensa (por pura estrategia, pero dando pistas) y en el que se ha centrado en negociar una censura en el Cabildo tinerfeño junto a Cs, PP (que finalmente optó por CC) y Sí Podemos, el candidato a la Presidencia mediante esa moción, el socialista Pedro Martín, se dejó ver ayer en el Parlamento regional en la investidura de Ángel Víctor Torres y atendió abiertamente a la prensa. Según recalcó, en el pacto "de 20 páginas" que ha suscrito con los dos consejeros de Cs "no hay ningún apartado que se aleje del programa" de ese partido "ni nada en contra de lo planteado en la campaña electoral".

Martín considera que, al menos en el plano programático y de gestión para el gobierno durante estos próximos cuatro años, "no hay ninguna divergencia y se han respetado las líneas del partido". Preguntado por si el expediente de expulsión de los dos integrantes de Cs puede dificultar el cambio que plantean, indicó que "aún no está resuelto y, por tanto, no adelantemos acontecimientos".

En respuesta a El Día, Martín también subrayó que cuestiones como el puerto de Fonsalía, la entrada del gas ciudad o una posible ecotasa, sobre las que posee una visión que no comparte Sí Podemos y ni siquiera un núcleo importante del PSOE, las han dejado fuera del acuerdo precisamente en aras de la estabilidad.

"Somos tres partidos distintos y tenemos diferencias, pero hay muchísimas cosas de las que hablar desde ahora en Tenerife y en el texto están muchas, como las renovables; las carreteras y la movilidad; dejar a un lado proyectos que no son prioritarios, como los trenes del Norte y Sur, o la necesidad de no comprar inmuebles a empresarios para hacer residencias de mayores. En ese camino nos encontramos y no me voy a empeñar en buscar diferencias entre nosotros, pues somos partidos distintos y vamos a tener diferencias".

Como hizo desde primera hora en emisoras como la Ser y la Cope, el aún alcalde de Guía de Isora, que dejará este cargo tras 24 años desde que se convierta en presidente, reveló que ha tenido numerosas reuniones con el PP, Cs y Sí Podemos para tratar de acordar la censura. Sobre los populares, indicó que pensaba que estaban más por el cambio por las críticas en el mandato y campaña contra CC. Por eso, recalca que lo intentó hasta última hora y que fue el anuncio de su acuerdo con CC el que precipitó la presentación de la censura, cuando no habían pasado ni 24 horas del reparto de áreas entre nacionalistas y conservadores. "A partir de ese momento, entendimos que esperar ya no tenía sentido".

"A diferencia de otros, dejamos claro desde el principio que no teníamos inconveniente alguno en sentarnos con unos y otros para buscar una propuesta lo más amplia posible para cambiar y mejorar Tenerife". Sobre las críticas de Carlos Alonso a la ética de la censura, dice que en "CC hablan de ética en función de si les va bien o no a ellos, peor no le doy mayor trascendencia. Tenemos 11 consejeros los dos y hemos logrado nosotros el acuerdo para gobernar y resolver los problemas que ellos no han resuelto".

Respecto a lo dicho por Alonso sobre la "izquierda radical y los tránsfugas", el candidato cree que el aún presidente tuvo "una reacción, quizás, excesivamente airada y no muy meditada, aunque entra dentro de lo normal cuando alguien cree que tenía un acuerdo cerrado y no es así. Yo, y ustedes me conocen, no he hecho ninguna declaración a ningún medio hasta que no supe que tenía un acuerdo amarrado. Llevamos semanas trabajando y el resultado ha sido el de ayer (por el miércoles). Quizás Alonso se precipitó al anunciar que tenía un acuerdo para gobernar".

Cuestionado por si hay un caso real de transfuguismo, insistió en que los dos consejeros de Cs "no han sido expulsados aún de su partido, ni se han cambiado de formación y hemos tenido muchísimas reuniones para cerrar un acuerdo que, en ningún caso, podía contravenir el programa de Cs. Se han respetado las líneas de ese partido y lo que pueda ocurrir a partir de ahí es algo que no me compete".

Sobre la moción, anuncia que "seguramente será el día 24 y desde las 12:00 horas".

Cambios en las empresas para que esté Sí Podemos

Martín insistió en que los tres consejeros de Sí Podemos no entrarán en el gobierno porque esa era la petición expresa de Cs para pactar, aunque sí remarca que el acuerdo con la coalición de SSP, Podemos y Equo se fundamenta "en el respeto". Entre otras cosas, porque cree injusto que, según el reparto de miembros de los grupos en las empresas insulares hecho por Alonso, esta formación quedase fuera de la mayoría, algo que ahora revertirá para que "puedan conocer, tener información, opinar y que haya más transparencia". Asimismo, admite que el programa pactado es "amplio y complejo, pues hay mucho relativo a políticas medioambientales, de estabilidad laboral del personal, el empleo, lo social o la igualdad. ".