Solicitan voluntarios para poner en su sitio las piedras de Playa Jardín

La Fundación Telesforo Bravo-Juan Coello busca voluntarios para poner en su sitio las piedras del entorno del Castillo de San Felipe, en Playa Jardín, que algunas personas han convertido en los últimos años en torres de callaos que alteran el paisaje y el ecosistema. Esta acción de restauración ambiental se desarrollará el próximo sábado 20 de julio, a partir de las 10:00 horas, con el apoyo del Ayuntamiento portuense, el Cabildo de Tenerife y los colectivos adheridos a la campaña Pasa sin Huella, que pretende acabar con modas y costumbres que alteran el paisaje y producen daños a la flora y fauna.

El director de esta fundación, Jaime Coello, explicó ayer a El Día que esta actuación pretende "desmontar, de arriba abajo y de una a una, cada torre de piedras para irlas recolocando en el suelo con cuidado para no dañar a animales ni plantas".

Esta jornada de regeneración ambiental, que tratará de devolver a la trasera del Castillo de San Felipe su imagen natural, es la primera gran acción de esta fundación en la Isla de Tenerife. En Fuerteventura y El Hierro ya han actuado en el entorno del faro de El Cotillo y en el pico de Malpaso.

El colectivo presentó en diciembre de 2018 una campaña para evitar que esta moda internacional siga calando en Canarias y ponga en riesgo sus paisajes. Con una canción del lagunero Fran Baraja, se ha tratado de concienciar del problema que supone "hacer tonguitas de berolos" y se anima a la sociedad a dejar el mal hábito de "desconcharlo todo".

Colaboradores de la campaña Pasa sin Huella se dedicarán a explicar a los presentes el día 20 de julio el impacto negativo de una moda aparentemente inofensiva.

La Fundación Telesforo Bravo-Juan Coello insta a la población local y a los visitantes a que no amontonen rocas, no las muevan de su lugar y no hagan dibujos en ellas porque se altera y empobrece el paisaje natural y se destruye el hábitat de muchas especies animales y vegetales. El objetivo es lograr pasar sin dejar huella.

"Estamos ante un efecto copia. Se empezaron a amontonar piedras en otras partes del mundo y esa moda llegó aquí. Alguien empezó en las Islas y otros que vinieron detrás siguieron haciéndolo. Queremos concienciar de la importancia que tiene pasar por la naturaleza sin alterarla y para ello queremos seguir dando aún más charlas en centro educativos y lograr que el mensaje llegue también a nuestros visitantes. Colaboramos con Fred Olsen, que emitirá este verano nuestros vídeos en las rutas entre Tenerife y La Gomera y entre Lanzarote y Fuerteventura. Y nuestra intención es contactar con Aena para que el mensaje esté también en los aeropuertos", detalla Coello.

Los interesados en colaborar o en obtener más información sobre esta iniciativa puede contactar con la organización a través de la dirección de correo electrónico infopasasinhuella@gmail.com.