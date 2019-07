Coqui García: "Los viveros de empresas están casi al 100% de ocupación"

La gerente de Intech Tenerife, Coqui García, durante los últimos once años ha trabajado en el parque tecnológico de la Isla ocupando diferentes puestos de responsabilidad en los que ha visto evolucionar esta empresa pública, galardonada en los últimos años por su elevada capacidad de gestión, convirtiendo a Intech en un punto de referencia entre los parques tecnológicos de otras comunidades autónomas.

¿Qué ha cambiado en Intech en estos años?

Ha cambiado muchísimo. Cuando me incorporé, actuábamos como una Agencia Insular de Innovación. Llevamos a la práctica el programa Tenerife Innova. En el año 2010 empezamos a actuar como un parque tecnológico cuando abrimos el primer vivero de empresas. Desde entonces hemos incorporado nuevos espacios. A día de hoy nuestra actividad está dividida en estos dos roles. Por un lado seguimos haciendo nuestra labor como agencia de innovación de una forma mucho más consolidada al poder desarrollar más proyectos y contar también con más presupuesto para ejecutarlos. Por otra parte, hemos desarrollado nuestro rol como parque tecnológico. Es decir, como empresa que gestiona unos espacios que atrae tanto a startups como a empresas para que se instalen en la isla.

¿Qué ventajas ofrece tener un parque tecnológico en Tenerife?

La principal ventaja de cualquier parque tecnológico es diversificar la estructura socioeconómica de una región. Al igual que ha sucedido en otras regiones donde se ha implantado un parque tecnológico, se espera contar con mayor actividad empresarial en sectores tecnológicos e innovadores e incrementar así la cuota tecnológica de nuestro PIB. También vamos a incidir en las oportunidades laborales. Tenemos en Canarias un problema con la fuga de talento especializado como doctores, tecnólogos y científicos que emigran porque no consiguen aquí un trabajo acorde con sus perfiles. Un parque tecnológico crea oportunidades de empleo para todos estos perfiles.

¿Se está consiguiendo?

Sí. Se está consiguiendo en función de los espacios que tenemos ahora disponibles. Intech ha puesto en marcha hasta ahora tres viveros de empresas y un espacio de coworking. Tenemos el 100% del espacio ocupado con empresas. No podemos tener más empresas instaladas porque no hay más espacio. En cuánto al empleo, casi 200 personas están trabajando en I+D+i en estas empresas. No podemos generar más actividad hasta que los nuevos espacios previstos no se pongan en funcionamiento. Con la presentación del enclave Intech La Laguna con dos centros tecnológicos, esperamos que esta diversificación de la economía y creación de empleo vaya en aumento. También se incrementará con los espacios Intech Santa Cruz, en Cuevas Blancas, y en el futuro con Intech Granadilla que ayudarán a mejorar este impacto que estamos buscando.

Sin embargo, las acciones formativas y eventos de promoción de la innovación tienen mayor visibilidad.

La mitad de nuestros recursos humanos están dedicados a proporcionar servicios de instalación en nuestros enclaves y el otro 50% a los proyectos de formación y divulgación. No obstante, a medida que tengamos los nuevos enclaves en funcionamiento, aspiramos a que un 70% se dedique a la gestión del parque tecnológico y un 30% al fomento de las vocaciones científico tecnológicas y de formación en digitalización tan necesaria. Es una aspiración futura porque hasta ahora nuestra estrategia ha sido fomentar la cultura de innovación al ser un ámbito en el que aún hay que trabajar muchísimo en Canarias. Por este motivo hemos realizado muchísima actividad con empresarios, emprendedores y jóvenes para que en el futuro esta cultura se incremente y consigamos como parque tecnológico dedicarnos más a los servicios de empresas sin perder de vista la promoción de la cultura de innovación y formación en perfiles digitales.

Los jóvenes se han sumado de forma masiva a las actividades de Intech consiguiendo que First Lego League y otros encuentros convoquen a millares de personas en cada edición. ¿Se está consiguiendo esto también en las empresas?

Al iniciar la actividad de Intech en 2006 como agencia de innovación y con nuestros proyectos de fomento de las vocaciones científicas y tecnológicas, ha conseguido que los centros educativos de la Isla nos conozcan y tengamos un gran poder de convocatoria, incluso con proyectos que trascienden a la isla de Tenerife y que hacemos en el ámbito de comunidad autónoma. En el ámbito empresarial, se nos acercan muchísimos emprendedores y al año asesoramos de media a 300 proyectos. Cuando implantemos el resto de los enclaves y contemos con esa infraestructura, tendremos también que consolidar la red con empresas.



¿Sólo trabajarán en la red de empresas?

Obviamente vamos a seguir fomentando las oportunidades de empleo especializado en Tenerife. No nos vale traer empresas de fuera si no tenemos el talento aquí disponible que pueda trabajar en estas empresas. Hay que trabajar en esas dos pilares fundamentales, la atracción de empresas por una parte y, por otro lado, seguir fomentando la formación de los perfiles especializados y darles facilidades para que encuentren su oportunidad laboral aquí.

Se ha incrementado los contactos con la red de parques tecnológicos que hay en España

Esas relaciones nos han hecho mucho bien. Cuando se trabaja localmente y no se mira a otros centros de referencia, supongo que es parte de la idiosincrasia canaria, pensamos que estamos menos desarrollados. Nos ha permitido comprobar que somos un parque de buenas prácticas de gestión. Además, nos ha permitido entender mejor las ventajas que tenemos respecto a otros parques nacionales. Desde la superficie con la que vamos a contar con los diferentes enclaves, a las infraestructuras que ya tenemos. Otros parques tecnológicos son sólo son un vivero de empresas y aquí tenemos todas las infraestructuras tecnológicas que, exceptuando Madrid y Barcelona, el resto de ciudades no pueden contar con ellas. Tenemos un supercomputador en la Isla, somos un importante nodo de la red de telecomunicaciones global, contamos con Universidades, el IAC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)... Tenemos al alcance todas estas infraestructuras de laboratorios especializados.

La parte que nos alaban, y es bueno darse cuenta, es la estrategia que avala el desarrollo del parque tecnológico en el futuro. Son pocos los parques que cuentan con una estrategia a largo plazo como el programa Tenerife 2030 que define de forma coherente y con una ficha financiera a largo plazo, el desarrollo de la cultura de la innovación en Tenerife poniendo el foco en el talento de los jóvenes que serán los emprendedores y empresarios del futuro. También nos ha facilitado el desarrollo de contactos comerciales y de intercambio de experiencias.

También han recibido reconocimientos en diferentes publicaciones

Nos han otorgado un premio a la Gestión Institucional. Cuando se nos notificó este premio es que se valora la intensidad de actividad de Intech Tenerife con sus programas de emprendimiento y ayuda al emprendedor por un lado, como los programas de promoción de vocaciones científicas tecnológicas en los jóvenes. También han resaltado nuestra cercanía con la población. Escuchar siempre a los diferentes colectivos a los que nos dirigimos para hacer programas y fomentar la colaboración público-privada que tan necesaria es en Canarias.

¿Cómo se relaciona Intech Tenerife con el resto de programas de apoyo al emprendimiento en Canarias?

Desde Intech siempre hemos intentado crear una red entre todos. En cuanto al trabajo con los emprendedores, en emprendimiento, siempre hemos sido inclusivos y habilitamos plazas para que emprendedores participantes de otros programas pues puedan estar en los nuestros, o invitamos a personas de de entidades de intermediación que tienen programas de emprendimiento para que también puedan tomar decisiones en nuestros proyectos. A nivel de financiación, estamos en contacto con redes de business angels privadas y con Sodecan, la empresa pública del Gobierno de Canarias que tiene instrumentos financieros para emprendedores. Siempre hemos tratado de ser inclusivos en todo lo que hacemos.

¿Dónde tiene el foco puesto Intech Tenerife?

A largo plazo, y desde el punto de vista cuantitativo, queremos impactar más en el PIB insular fomentando una mayor actividad empresarial tecnológica innovadora y también en la tasa de empleo especializado de la Isla. En valores no hemos tenido tanto cambios y siguen siendo ser cercanos a la población, emprendedores, especialmente a los jóvenes y escuchar lo que necesitan para poder ofrecer actividades y programas que realmente ayuden a nuestra sociedad. También destacaría el valor de la ilusión que ha sido una constante durante estos años en el personal para ejecutar esos programas destinados a la sociedad.



El equipo de Intech Tenerife rompe la tendencia de que las áreas tecnológicas son masculinas con un porcentaje alto de mujeres en su plantilla

Ha sido una coincidencia. Como toda empresa pública tenemos un proceso selectivo en el que todo profesional se presenta y se ha dado esta situación. Se presentaron muchísimas mujeres que quedaron en los puestos de esta lista de reserva que ha sido nuestra cantera a lo largo de todos estos años. Estoy encantadísima con que casi todas seamos compañeras. Independientemente del género hay muchísimo talento en esta empresa. Un talento que se acompaña de muchísima ilusión y responsabilidad por la misión que queremos llevar a cabo y que nos nos tomamos muy en serio. Con una predisposición a escuchar al ciudadano. Tenemos muy claro la responsabilidad social que tenemos entre manos.

¿Qué expectativas tienen con el enclave Intech La Laguna?

Es un espacio que necesitábamos para posicionar Tenerife en el panorama nacional, e internacional. Obviamente el hecho de que el Centro Tecnológico IACtec se realice en colaboración con el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), aporta credibilidad al parque al haber realizado ambas instituciones el esfuerzo de seleccionar investigaciones punteras que tienen potencial para ser transferidas por empresas tecnológicas. Nos pone en el centro de referencia a nivel nacional. La conexión del IAC con consorcios internacionales hará que empiecen a mirar a Tenerife con otros ojos. Es lo que necesitamos para el desarrollo del parque. Es un salto que nos prepara para el siguiente enclave, Intech Santa Cruz, el más importante que tendrá el parque.

¿Y del edificio de nanomateriales y sostenibilidad?

En el caso del edificio de nanomateriales y sostenibilidad va a ser importante por el mismo motivo. Tanto los grupos de investigación de la Universidad de La Laguna como de otros institutos podrán ejercer esa función en este espacio y servirá para obtener una visibilidad con las empresas foráneas que contarán con un entorno de trabajo en este adecuado en el que podrán colaborar con grupos de investigación en estos sectores.

¿Qué le falta a Intech Tenerife?

Hay que consolidar la estructura de personal con el que estamos trabajando durante estos años. Las empresas públicas tenemos problemas para ofertas plazas de carácter indefinido y para que una organización se profesionalice tiene que hacerlo con personas con experiencia y evitar una elevada rotación de personal. Siempre es positivo tener nuevas incorporaciones, pero hay que tener una estructura mínima consolidada que asegure a largo plazo que todo el conocimiento que hemos adquirido estos años permanezca en la empresa. Desde el punto de vista interno queremos potenciar la digitalización de la empresa ya que tenemos que dar ejemplo como empresa innovadora. Desde el punto de vista de nuestra actividad, queremos tener las nuevas infraestructuras disponibles cuanto antes para que todas las empresas que nos las están demandando. También tenemos que reforzar la comercialización porque tendremos nuevos enclaves, especialmente Intech Santa Cruz, en Cuevas Blancas. Con 300 mil metros cuadrados para empresas locales y foráneas, es un gran reto.