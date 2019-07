Abre el plazo de inscripción del programa de Turismo Social

El Ayuntamiento de Tegueste anuncia que el plazo de inscripción para la campaña de Turismo Social 2019 se extenderá del 8 al 31 de julio. Esta actividad está desarrollada de forma conjunta con el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) del Cabildo de Tenerife. La iniciativa tiene como destino Asturias y se realizará del 25 de septiembre al 2 de octubre.

Podrán beneficiarse de este programa los mayores de 60 años, empadronados en el municipio que acrediten un mínimo de tres años de residencia en el mismo, que no padezcan alteraciones de comportamiento, así como deterioro cognitivo o limitaciones de movilidad que les impidan viajar y realizar las actividades de ocio programadas, y que no superen el límite de ingresos establecidos en el convenio. Tendrán prioridad en la adjudicación de plazas para el viaje, aquellas personas que no hayan participado en este programa en años anteriores.

Todas las personas interesadas deberán dirigirse al Registro de Entrada del Ayuntamiento de la Villa teguestera con la documentación requerida o pueden realizar los trámites a través de www.tegueste.es. El objetivo de este convenio es establecer la cooperación entre el IASS y el Consistorio teguestero con el fin de ejecutar el Programa de Turismo Social que contempla la realización de actividades turísticas.