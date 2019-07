Ciudadanos apoyará una moción de censura en el Cabildo si se suma el PP

Ciudadanos (Cs) dio ayer un paso nuevo en las posibilidades de que prospere una moción de censura en el Cabildo de Tenerife para desbancar de la presidencia al nacionalista Carlos Alonso. El secretario general de la formación naranja, José Manuel Villegas, afirmó en Madrid que apoyarían una censura en la Corporación insular si a ella se sumara, además del PSOE, el Partido Popular.

En una comparecencia de prensa tras concluir la reunión de la dirección nacional, Villegas afirmó que en las Islas defendieron "como primera opción" que hubiera un acuerdo entre PP y PSOE a nivel autonómico, pacto que "parece que no se va a producir".

No obstante, aclaró que "no sabe" si en el Cabildo de Tenerife eso es viable o no, "pero si eso se produjera es posible que desde Ciudadanos lo apoyáramos, siempre que no hubiera imputados en los órganos de gobierno".

Curiosamente, este fue el principal escollo que puso Ciudadanos a la hora de negociar el acuerdo regional con CC y PP. En ese caso, era el presidente del Gobierno canario en funciones, Fernando Clavijo, la persona que figuraba como imputada.

Ahora, si la formación naranja y el PP continúan adelante con la posibilidad de apoyar la censura que lidera del PSOE, es el coordinador regional de los conservadores, cabeza de lista al Cabildo y negociador de los pactos en Canarias, Lope Afonso, el que figura con esa condición jurídica. La Fiscalía pide para él una pena de inhabilitación de 9 años y 3 meses por un supuesto delito de prevaricación cometido durante su etapa como alcalde del Puerto de la Cruz.

Según distintas fuentes jurídicas consultadas por este periódico, la sentencia contra Afonso podría conocerse en los próximos días.

En todo caso, la dirección general del PP ya dijo hace unos días que descartaba una censura en la Corporación insular. Su secretario general, Teodoro García Egea, manifestó que los populares no respaldarían una censura en los cabildos de Tenerife y La Palma, al considerar a CC como socios preferentes en las Islas.

Ayer, en la reunión de la dirección nacional de Ciudadanos, según explicó también Villegas, no se tomó ningún acuerdo sobre la posibilidad de crear una gestora, al menos de momento, en Canarias, como se había especulado durante los últimos días.

Sobre este asunto, fuentes nacionalistas consultadas por este periódico reconocieron que era "una buena noticia", pues se temía que la disolución del actual comité autonómico pudiera acelerar el apoyo de los dos consejeros de Ciudadanos, Enrique Arriaga y María Concepción Rivero, a la moción de censura.

En esta línea, fuentes tanto de Coalición Canaria como del PP indicaron que durante los últimos días, "de manera informal", se han mantenido reuniones entre ambos partidos y con Cs para tratar de "reconducir" la situación y cerrar un acuerdo de gobierno.

Paralelamente, el grupo Socialista se reunió ayer en el Cabildo de Tenerife. Lo que en principio fue visto por algunos como la antesala de la presentación de la moción fue, según la portavoz socialista en la Corporación insular, Marián Franquet, "una reunión de trabajo" de los once consejeros, con Pedro Martín a la cabeza.

"Fue una reunión del grupo, como tenemos que tenerlas regularmente, para planificar y analizar lo que debemos hacer. Además, en ella estuvo el secretario del pleno, para conocer la estructura del Cabildo", aseguró la consejera del PSOE. "Una reunión sencilla de puesta al día de la institución. Ni se tocó el tema de la moción de censura", aclaró. "Con respecto a eso, ningún avance", añadió.