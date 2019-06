El equipo que "organiza" la actividad portuaria

Con la coordinación como principal objetivo, el puerto de Santa Cruz de Tenerife cuenta con un equipo de "operaciones portuarias", encargado de "organizar" gran parte de la actividad que se desarrolla en el muelle.

Formado por cinco personas, que encabeza Sebastián Calani como jefe de Zona, el equipo lo integran Mario Cabrera, jefe de equipo de operaciones portuarias; Germán Beltrán y Miguel, gestión de escalas; y Néstor Pérez, técnico de operaciones portuarias. Trabajan las 24 horas del día y los 365 días del año.

Detalla Calani que las operaciones portuarias abarcan desde que el barco tiene "intenciones de venir" hasta que lo que trae "salió del puerto". "Nosotros definimos ocho fases en ese proceso", explica. "Los cruceros inician con dos años de antelación su petición. Las características de cada uno no son las mismas y por eso hay que planificar bien", precisa, al respecto, Beltrán. "Desde ese instante comienza la labor de Operaciones Portuarias", añade el jefe de Zona.

Con otros tipos de barcos, las gestiones comerciales, en las que no se incluye pasaje, se reducen en el tiempo y se pueden atender en periodos de entre 5 y 15 días. "A veces, incluso, en cinco horas", precisa Germán. Detrás de todo ello está el equipo de Operaciones Portuarias.

Calani destaca, por ejemplo, las operaciones que hay que realizar con el "nuevo negocio" que se ha abierto en el puerto y que tiene que ver con la reparación de plataformas petrolíferas. "Se manejan piezas voluminosas, con unas operativas costosísimas, por tanto hay que afinar mucho para no equivocarnos", enfatiza el jefe de Zona. A pesar de todo, a veces, se producen errores.

Entre las labores del equipo de Operaciones Portuarias está también el control de entrada y salida de los llamados "tráficos regulares", aquellos que tienen que venir "sí o sí" a los distintos puertos de la provincia: contenedores, graneles, etc. "En función de sus características los analizamos y concluimos si lo que quieren hacer se puede llevar a cabo", puntualiza.

Del mismo modo, Operaciones Portuarias se encarga de supervisar los permisos que se dan para la ocupación del suelo portuario. En estos momentos, por ejemplo, se trabaja en una zona que se pretende habilitar para el acopio de una gran cantidad de chatarra, que luego será transportada en un barco.

Lo que, en apariencia, es una tarea sencilla, detrás lleva un gran trabajo en el que se tiene que "afinar mucho" el lugar en el que se deposita la carga, tanto para que no dificulte otras labores del puerto como para que el buque carguero no tenga dificultades y no supere lo tiempos previstos, comenta Néstor Pérez. "Lo que intentamos es facilitarle al cargador o receptor que la mercancía se cargue o se descargue con facilidad", recalca Sebastián Calani.

Además de las actividades citadas, el equipo de Operaciones Portuarias es el responsable de otorgar los permisos de aquellos eventos que se celebran en suelo portuario, como conciertos o competiciones deportivas. "Se presta el sitio con un montón de condiciones porque la actividad que está alrededor es de riesgo y no se puede comprometer", apunta Calani. "Hay que estudiarlo todo, porque muchas veces existen condicionantes que no se aprecian", concreta Mario Cabrera.

Como curiosidad, subrayan que la autorización para la procesión marítima de las Fiestas de la Virgen del Carmen es una de las más complejas para este grupo, pues implica una coordinación muy amplia. "A veces, incluso, se han tenido que hacer obras para que la gente pueda entrar sin problemas", dice Cabrera.

"Sala de crisis"

El Puerto de Santa Cruz cuenta con la denominada "Sala de crisis", un recurso habilitado en el edificio Puerto-Ciudad que se estrenó hace tres años y cuyo fin es "gestionar situaciones de emergencia", aunque también se utiliza para el control de la operativa portuaria. Desde ella, el equipo de Operaciones Portuarias puede supervisar todos los puertos de la provincia.

Hasta ahora, detalla Calani, no se ha usado en situaciones reales de emergencia, pero hace pocas semanas se estrenó el servicio al completo, con sistemas de última generación, con el desarrollo del MARSEC 19, un simulacro que organizó la Armada Española y que esta vez se desarrolló en el puerto de La Gomera.

En el ejercicio participaron un buque de acción marítima (BAM) en operaciones de seguridad marítima (MSO) con contenedor de anticontaminación, la unidad de buceo del Mando Naval de Canarias y la sección de operaciones y del centro de operaciones del Estado Mayor del Mando Naval de Canarias.

También se contó con la participación de la Capitanía Marítima de Tenerife, Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) y medios Sasemar, Cruz Roja, Grupo DISA y Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Asimismo participaron el Cecoes 112, Autoridad Portuaria, Policía Portuaria, protección Civil de Santa Cruz de Tenerife y dos embarcaciones de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA).