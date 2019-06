Alfonso espera que en un año se tramite la marca Vinos de Tenerife

El presidente de la Asociación de Viticultores y Bodegueros de Tenerife (Viboten), Enrique Alfonso, confía en que el trámite para contar con la Denominación de Origen (D.O.) Vinos de Tenerife "concluya en un año", de manera que en 2020 el sector pueda disponer ya de esa marca común, complementaria a las denominaciones de origen de las comarcas y de la región.

Según destaca Enrique Alfonso, el objetivo de esta iniciativa es "fortalecer la unión de una marca común, de un criterio de gestión y de promoción conjunta más práctica y más ágil".

En esa línea, defiende que "solicitamos la Denominación de Origen Protegida (DOP) Vinos de Tenerife, en trámite en el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), órgano que debe elevar la petición posteriormente a Bruselas. Todo parece positivo, aunque ha habido algunas alegaciones", reconoce a El Día.

La nueva D.O. afronta un proceso burocrático que, a juicio de Alfonso, "posiblemente en un año esté culminado". Para Alfonso, "es el camino del futuro para que las cinco denominaciones de origen que existen, y que seguirán existiendo, se consoliden en gestión y en promoción de manera más efectiva".

Detalla que "lo que quieren todas las alegaciones presentadas, curiosamente, es defender el nombre de Tenerife; todos queremos tener el nombre de la Isla en la contraetiqueta de unas denominaciones o de otras. Y eso tiene una lectura muy positiva".

Alfonso explica que "seguirán existiendo las cinco denominaciones de origen que existen en Tenerife, saldría la denominación de origen única de Tenerife y, por encima, estaría la de Canarias. Cada una es independiente y cada bodeguero puede embotellar con la que quiera. Nosotros estamos trabajando con que se pueda obtener una doble certificación con dos D.O., es decir, que un bodeguero pueda certificar su vino con dos denominaciones de origen. Siendo así se abre un abanico de posibilidades que contentaría a todo el mundo. En este caso, Tenerife viene para sumar y ayudar y no para restar".

"En la denominación Tenerife se gana en la unificación de las otras cinco ya existentes en gestión, promoción, medios y unificación de personal. Hay un sinfín de mejorías y nada negativo", recalca.

"La D.O. Ycoden Daute Isora no está de acuerdo con la unificación. No sé si es por desconocimiento o porque se piensan que los proyectos paralelos son buenos. Aquí debemos pensar en un proyecto único que sea bueno para todos y que sume. Tenerife no va a perjudicar a nadie. Viene para intentar cohesionar este puzle y proporcionar medios para que todo funcione mejor", añade.

"Tenemos que trabajar mucho la viticultura. Es el camino. Hay que recuperar mucho el campo, las fincas abandonadas, que la viticultura sea rentable, hay que pagarla bien para que eso redunde en mejor calidad y que los vinos se vendan más caros; hay que trabajar el relevo generacional intentando que la gente joven coja el testigo, como ocurre en muchas bodegas", subraya.

El presidente de Viboten dice que "tenemos que mejorar las variedades autóctonas que ya tenemos para ponerlas en valor, ya que nuestros vinos se pueden vender más caros. El público lo percibe así. Los vinos de Tenerife tienen fama y son reconocidos. Nos cuesta creérnoslo dentro y darle el valor que tienen. A un cliente que viene de fuera no le importa pagar lo que cuesta nuestro vino, al que le importa es al que no vende, que es el del restaurante y que tiene menos margen".

"Las variedades autóctonas son las que nos están dando más credibilidad y redundan en la personalidad y singularidad de nuestros vinos -insiste-. Sólo profesionalizando el sector seremos capaces de que la uva esté en mejores condiciones, que tenga su precio justo y que se pague".

El dirigente de Viboten plantea que "el cambio generacional es importantísimo. Se han perdido muchas hectáreas porque el trabajo es duro, pero se abren más bodegas. En los años futuros tendremos más demanda de uva, con lo cual la línea a seguir sería profesionalizar esa gestión de mano de esas bodegas, con contratos de arrendamiento a los viticultores que recuperen las tierras y que el trabajo lo haga la propia bodega porque al final está interesada en la producción y la mayor calidad posible. Ese debería ser el futuro".

"La viticultura ajardina el paisaje, forma parte del medio ambiente y crea valor añadido, pero, sin embargo, las ayudas que recibimos pueden aumentar porque son deficitarias", señala.

Desde la Presidencia se indica que la Asociación de Bodegueros y Viticultores de Tenerife (Viboten) es una nueva entidad que aglutina a unas cincuenta bodegas de todas las comarcas y de las cinco denominaciones de origen, que suponen más del 70% de la producción de vino embotellado de la Isla.

En Viboten también se han integrado las cuatro bodegas comarcales existentes en Tenerife y vinculadas a las Denominaciones de Origen: Cumbres de Abona, Valle de Oro -de La Orotava-, Bodegas Insulares de Tenerife y Valle de Güímar, que representan a unos 2.000 viticultores, además de enólogos de reconocido prestigio.

La previsión de la próxima vendimia

Para el presidente de Viboten, Enrique Alfonso, "en estas fechas es difícil prever las características de la próxima vendimia, ya que estamos en el periodo de la floración y del cuajado, con lo cual hasta que ese proceso no se produzca no sabemos si el primer paso es efectivo y positivo. Es una época muy sensible y preocupante para los viticultores porque si se te mete una bruma, aire o viento puede afectar a esa floración y cuajado. Todo hace predecir que es un año normal y que la humedad no traerá mucho mildiu principalmente en las zonas más húmedas, como puede ser el Norte de la Isla, para que al menos tengamos una cosecha equilibrada". A juicio de Enrique Alfonso, "la cosecha del año pasado al final no fue tan mala, pero insisto en que hasta el final de la temporada no se puede decir ciertamente si ha sido buena o no, ya que en la Isla de Tenerife tenemos muchas diferenciaciones climáticas y no en todos los sitios el comportamiento del cultivo es el mismo. Al menos confiamos en que sea igual de buena que la cosecha pasada", subrayó el presidente de la Asociación de Bodegueros y Viticultores de Tenerife (Viboten).