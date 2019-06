José Julián Mena: "Nos comprometimos al avance de Arona y lo hemos hecho"

José Julián Mena Pérez afronta su segundo mandato como alcalde de Arona. Desde mayo de 2015 gobernó en mayoría minoritaria con 12 concejales y ahora crece en resultados y número de concejales con 14 actas para el PSOE, consolidando así una forma de hacer las cosas en la que predomina la gestión y el acercamiento al ciudadano. Entró como concejal socialista en el año 2003 y hasta el 2015 estuvo en la oposición. Conoce la corporación porque desde 2004 desarrolló su trabajo en el Departamento de Administración Tributaria y Recaudación Municipal y Relaciones con el Contribuyente, proveniente de la empresa de recaudación que tenía atribuido el servicio.

Mejor con mayoría absoluta ¿no?

Hay que seguir con humildad y con la misma responsabilidad del primer día y más ahora, con un equipo al que liderar y un partido que queremos esté en la responsabilidad de todas las instituciones. Estamos orgullosos de gobernar con mayoría absoluta una ciudad de más de 100.000 habitantes. Un sitio en el que ganaban otros y que ya hemos visto cómo han acabado. Muy contentos y muy orgullosos, pero con humildad para seguir trabajando.

¿Que le dio este resultado?

Creo que porque hace cuatro años nos comprometimos a que Arona avanzase, a pasar las páginas negras de este enclave y a escribir el nombre en positivo y lo hemos logrado. En la campaña pedíamos una mayoría rotunda y nos la dieron, con un incremento de 2.700 votos y 14 concejales. Hemos hecho obras, asfaltamos calles, reactivamos los servicios públicos, iniciamos la redacción del Plan General y sentamos las bases para resolver los problemas históricos del municipio. Yo creo que estos cuatro años van a ser los del relanzamiento y el impulso para situar a Arona en el lugar que se merece, como capital de la comarca del Sur. Redactamos proyectos que marcarán la pauta, con un trabajo continuo y tenemos una directriz política para estos cuatro años.

¿Sobresale algo de lo hecho?

Dijimos que, una vez hecha una parte del trabajo, los próximos cuatro años serán los del despegue definitivo de Arona. Por lo tanto, se trabajó en la redacción del plan general, con el que solventaremos muchos de los problemas urbanísticos que viven miles de vecinos y que pusimos como eje de nuestras prioridades políticas. El nuevo periodo será el tiempo para el nuevo Centro Integral para Mayores, que estará en la antigua Casa del Mar de Los Cristianos; la nueva Residencia de Mayores del casco urbano, la piscina y el centro deportivo de Cabo Blanco, el Centro Cultural de Buzanada, la zona deportiva de Valle San Lorenzo, la nueva escuela de música, la reforma del paseo de la playa de Las Vistas y avanzar en el soterramiento de la avenida Chayofita, con el bulevar y el intercambiador de transporte, el área recreativa de Arona casco y el plan de saneamiento de todo el municipio. Queremos seguir con reformas, como la plaza Antonio Correa y el nuevo espacio cultural de El Mojón y sus parques, que se convertirán en el desarrollo definitivo de todo este ámbito en el que esperamos una inversión cercana a los mil millones de euros destinados a grandes espacios públicos. Serán años en los que seguiremos reivindicando la finalización del Hospital del Sur, mejoras en movilidad tanto en la autopista TF-1 como en los enlaces, porque ahí tenemos mucha problemática, como en Guaza y Los Cristianos, y pediremos que se tenga en cuenta, en el mapa sanitario, el centro de salud de Las Galletas. Espero que todos estos asuntos salgan adelante y haya cooperación.

¿Cómo está el saneamiento en Arona? ¿Le preocupa este asunto?

Este es uno de los problemas que afrontaremos en los próximos cuatro años. En el mandato anterior realizamos una veintena de actuaciones, mejorando la red de conducción de aguas, sin embargo, a día de hoy son miles de personas las que no cuentan con saneamiento, esto viene de antaño y nunca fue abordado, principalmente en las urbanizaciones privadas nunca terminadas ni recepcionadas por el ayuntamiento. A este grave inconveniente le dedicaremos grandes esfuerzos y una política real de inversión. Ya tenemos definidas parte de las actuaciones a realizar en cada barrio para llevarlas a su ejecución, ahora hay que dotarlas de fondos. Tenemos claro cuál es la ruta a seguir y ahí la depuradora tendrá su protagonismo. Ahora mismo los terrenos en los que se construirá están en fase de expropiación, una vez creada se conectará y así se cerrará el círculo integral del agua. Esto nos permitirá unas infraestructuras acordes a lo que es Arona en el siglo XXI.

¿Cuánto invierte en educación?

Las políticas que hacemos en educación tienen que ver con las becas y con el arreglo de instalaciones muy deterioradas. En el mandato anterior arreglamos el colegio del Valle San Lorenzo y el Pérez Valero, los más tocados que estaban, y en este queremos seguir trabajando en esta dirección. Tenemos prevista una reforma importante en el colegio de El Fraile y el de Cabo Blanco y queremos el traslado definitivo del instituto de Guaza al nuevo de Parque La Reina. Lo que pasa es que hay que seguir reclamando porque la obra no ha terminado. Pero también vamos a pedir nuevos institutos en la medianía, en el entorno de Valle San Lorenzo o en otras localizaciones. La Educación está bien presente en el Presupuesto otorgando becas para el transporte o la Universidad, partidas en las que habrá progresión y mejora. Pero será necesaria la sensibilidad del Gobierno de Canarias, para que esto sea una realidad y pasar de los proyecto a los hechos.

¿Cómo están los Servicios Sociales?

La clave no ha sido cuantitativa, sino cualitativa. Hemos intentado abordar de manera integral problemas como el "sinhogarismo" y hecho frente a los nuevos desafíos a los que se enfrenta la sociedad moderna, como el envejecimiento, la pobreza y la soledad. Hemos desarrollado programas pioneros y por eso fuimos los primeros en Canarias en aplicar el housing first, que atiende de manera individualizada a personas sin hogar, combatiendo el origen del problema y no como un mero enfoque asistencialista. También hemos sido pioneros en poner en marcha pequeños momentos para acompañar a mayores que se encuentran solos y darle solución, porque cada día son más lo que se encuentran en esta situación. Se logró que el Estado nos cediera la antigua Casa del Mar, que estaba en Los Cristianos y en precario, para convertirla en un centro de mayores y combinarlo con atendimiento a enfermos con párkinson y alzhéimer. Tenemos programas de transporte y atención integral a pacientes oncológicos, acometimos el primer parque de la comarca para menores con diversidad funcional; tenemos el banco de ayudas para personas en situación de dependencia, los préstamos de camas adaptadas, sillas de ruedas y un largo etcétera, además de las políticas de atención a las mujeres con problemas de violencia de género. Nosotros en todo esto hemos sido pioneros, y queremos seguir siéndolo en los próximos cuatro años.

¿Cómo son las relaciones con el Cabildo y el Gobierno para las infraestructuras de movilidad?

Se tienen que basar en el diálogo y el respeto, pero creo que si en el pasado esas instituciones, en manos de CC, tuvieron modelos de movilidad y de sanidad públicas para el Sur fracasaron estrepitosamente. No hubo ni proyectos ni obras, no se hizo nada. Por ejemplo, ni el tercer carril de la autopista, ni los enlaces; el tren del Sur es una cortina de humo, con el hospital solo aparecen en época electoral. Espero que el nuevo gobierno de Canarias tenga más sensibilidad con la comarca, que tiene muchas asignaturas suspendidas por parte de CC.

¿Cree que la campaña sobre las promesas en inversiones en carreteras o en sanidad es lo que ha provocado los actuales resultados de CC en las elecciones?

Tengo la convicción y la idea de que el Cabildo y el Gobierno tienen que abrir una nueva etapa en sus relaciones con los municipios y con el Sur, eso lo llevo diciendo bastante tiempo, porque deben dejar a un lado el trato sectario y trabajar por los derechos de los ciudadanos para dotarlos de los servicios que estén al mismo nivel que en el área metropolitana. Deben tener una visión del conjunto de la Isla, por eso creo que hay que planificar y ejecutar las cosas, algo en lo que no brilló el Cabildo en los últimos años. No han estado a la altura de estas circunstancias. Esto hay que mejorarlo.

¿Es partidario de un cambio en la Presidencia del Cabildo?

Por supuesto y espero que Pedro Martín sea presidente del Cabildo, porque estoy convencido de que tiene una visión del conjunto de la Isla, capacidad para planificar y para ejecutar, y eso es lo que necesita Tenerife para este futuro inmediato. Pero lo mismo me sucede con el Gobierno de Canarias, donde yo creo que vamos a trabajar de la mano.