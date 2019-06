Sara Cabello: "Una de las prioridades será la nueva oferta pública de empleo"

Sara Cabello ha asumido amplias responsabilidades en el nuevo gobierno de El Rosario. Será la primera teniente de alcalde y, además, estará al frente de Hacienda, Recursos Humanos, Régimen Interior, Seguridad Ciudadana y Protección Civil (nunca se había ocupado una mujer), e Igualdad. También se encargará de la Portavocía de IR-Verdes.

¿Cómo han ido los primeros días en estas nuevas responsabilidades?

Tomando contacto con los técnicos municipales, los funcionarios y los diferentes responsables de las áreas que llevo, que son unas cuantas. Estamos en esa fase de marcar objetivos.

¿Cómo es la situación económica del ayuntamiento?

Es buena, solvente. Hemos cumplido con los ratios del Fondo Canario de Financiación Municipal y se nos ha permitido en los últimos años gastar el remanente de tesorería, lo que ha posibilitado invertir en mejoras para la ciudadanía.

¿Cuál será la línea de trabajo en materia fiscal? ¿Hay prevista alguna medida en particular?

Vamos a mantener los impuestos como estuvieron en el pasado mandato, en el que se redujeron todos; hay una presión fiscal baja. Lo único que podríamos hacer ahora es disminuir un poco más el IBI, pero está en estudio. Entendemos que se debe mantener la misma política, siempre y cuando no se ponga en riesgo la financiación municipal.

¿Saldrá en los próximos años la oferta pública de empleo (OPE) de El Rosario?

Sí. Es una de las prioridades que tenemos, y no solamente porque tenga que ser así por ley, porque tiene que salir una vez cada año, sino porque el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), a raíz de la sentencia del famoso caso Enchufe, obliga a la administración a proveer esas plazas a través de una OPE. Los trabajadores han adquirido unos derechos que no tenían y están en mejor punto de partida para afrontar un proceso como el que viene.

¿Los beneficiarios del caso Enchufe están ahora en una mejor situación?

Sí, porque el TSJC los ha considerado indefinidos no fijos.

¿Y cómo ve usted que unos empleados que entraron por la vía del enchufe tengan ahora esos derechos adquiridos?

Quedó demostrado que la ilegalidad fue por parte de la administración y de las personas que en ese momento gobernaban y que están sentenciadas; en particular, el anterior alcalde, Macario Benítez. Lo que ha dicho el TSJC es que los trabajadores no tenían que ver con esa situación; que ellos han desempeñado sus funciones y que, por lo tanto, tienen unos derechos como indefinidos no fijos.

Pasando al ámbito de la seguridad, ¿en qué punto se encuentra la apertura del cuartel de la Guardia Civil en Radazul, el denominado Tricornio?

Está desde el mes de diciembre en manos de la Delegación del Gobierno, de la Secretaría de Estado de Interior, y estamos esperando a que la Guardia Civil lo abra y ponga ya en funcionamiento. Desde el gobierno le pedimos a la Delegación que dé la rapidez suficiente a los trámites para que el cuartel esté en funcionamiento cuanto antes.

En los últimos años se ha hablado de la creación de una sede para la Policía Local y Protección Civil en el viejo ayuntamiento. ¿Es ese uno de los proyectos del área para este mandato?

Es uno de los proyectos prioritarios que tengo como concejala de Seguridad Ciudadana, porque las condiciones que tiene la Policía Local en la actual Jefatura son bastante malas, no tienen espacio suficiente. Ya estamos en conversaciones con Secretaría y Contratación para que se licite cuanto antes la obra de ampliación, que, seguramente, irá también ligada a una actuación en el Registro Municipal.

Desde una perspectiva más amplia, saliendo incluso de sus áreas, ¿qué espera de los próximos cuatro años?

Espero mucho trabajo y gestión para el municipio; que se pongan en marcha proyectos e inversiones que se han comprometido en el anterior mandato, y que, a su vez, pongamos sobre la mesa otras muchas iniciativas que hay: temas de saneamiento, sostenibilidad, aspectos medioambientales y un PGO sostenible.

Usted también es la portavoz de IR-Verdes. ¿Cómo ve la composición del nuevo Pleno?

Tenemos una diferencia holgada en cuanto al número de concejales con el resto de formaciones políticas y una oposición de cinco partidos. Desde este gobierno se ha tendido desde el principio la mano a casi todos los partidos y, a partir de ahora, el diálogo será con todo el que quiera dialogar con este gobierno, con todas las formaciones.

El futuro: sus aspiraciones políticas

Sara Cabello abandonó el pasado año el PSOE desencantada por lo que ocurría en la Agrupación de El Rosario y la "indiferencia" que percibía en los órganos superiores del partido. Posteriormente, y junto a otros escindidos, se integró en IR-Verdes, la organización política que acarició la mayoría absoluta en las últimas elecciones locales, tras lo que ella ha asumido áreas de peso. ¿Y a partir de ahora a qué aspira? "A servir como cargo público, a ser útil a la ciudadanía, y a trabajar y entregar toda la confianza que nos han dado en las urnas", sostuvo. Preguntada por si se ve en el futuro en la Alcaldía, señaló que sus prioridades son otras: "Es verdad que en estos últimos tiempos mucha gente me dice: Serás la próxima alcaldesa; pero no estoy pensando en eso ni mucho menos".

El pasado: su opinión sobre el 'macarismo'

"Yo militaba en el Partido Socialista, y la visión que teníamos desde la agrupación local en aquel entonces era muy diferente a la realidad que me encontré cuando, como asesora, llegué al gobierno", apuntó sobre su expartido y la etapa -el denominado macarismo- en la que esta formación rigió el municipio. "La agrupación vivía a espaldas de lo que sucedía en el ayuntamiento; veíamos que se hacían las cosas bien, pero la realidad era otra y había mucho por hacer, así como maneras y formas que cambiar en política", indicó la hoy primera teniente de alcalde.