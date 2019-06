Arriaga (Cs) confirma que las negociaciones para una moción de censura están paradas

El consejero de Ciudadanos en el Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, ha afirmado este viernes que las negociaciones para una moción de censura "están paradas" y que no es cierto que se pueda presentar la próxima semana.

En declaraciones a los periodistas, Arriaga ha manifestado que las declaraciones de la secretaria de Comunicación de Ciudadanos y candidata a la presidencia del Gobierno regional, Vidina Espino, son "bastante claras" después de que en una entrevista en Radio Club la diputada Espino advirtiese de que hay una orden "clara y contundente" de no negociar una moción de censura en el Cabildo de Tenerife.

"Salen muchas informaciones, pero no hay nada. Ahora mismo estamos en la oposición y no hay ningún tipo de negociaciones en este momento por mucho que salgan cosas constantemente en la prensa", ha expresado Enrique Arriaga haciendo referencia a la información publicada por El Día en el que se registró el almuerzo en el que Martín negocia con Arriaga una moción de censura en el Cabildo y ha subrayado que el comité de pactos autonómico "no está haciendo absolutamente nada porque no hay negociaciones".

Sobre la posibilidad de que la dirección nacional de Ciudadanos imponga una comisión gestora y releve a la dirección autonómica, Arriaga ha afirmado que desconoce si eso es cierto y ha apuntado que hoy hay una reunión del consejo general de Ciudadanos en Madrid pero que no sabe qué decisión se puede tomar allí.

"Yo del tema de la gestora desconozco cualquier información al respecto", ha admitido el consejero de Cs.

Preguntado por si era cierto que le habían dado "vía libre" y por si se estaba "tomando un tiempo hasta diciembre", ha respondido que no, que "en principio" en la última reunión del comité de pactos las posturas quedaron fijadas y que de momento no se va a producir ningún cambio