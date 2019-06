Pedro Martín: "El Cabildo no ha sabido resolver los problemas de movilidad de Tenerife"

Pedro Manuel Martín Domínguez tiene 53 años y es psicólogo de profesión. En 1995, con 29 años, fue elegido alcalde de Guía de Isora, en aquel momento, el más joven de Canarias. Antes de iniciar su carrera política, de 1991 al 95, fue técnico responsable de la Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Adeje. Luego se convirtió en el secretario local del PSOE y candidato a la alcaldía, que ganó, aunque no con mayoría. Pero no volvería a suceder, en todas las convocatorias electorales posteriores ganaría con holgura. Entra en su séptimo mandato, aunque no se sabe lo que le deparará el Cabildo, institución a la que también ha sido cabeza de cartel y en la que se quedó a las puertas con una diferencia de mil votos con Carlos Alonso, de CC, el más votado.

¿Por qué cree que el pueblo de Guía de Isora le da siempre esta confianza en forma de votos?

Estoy muy agradecido porque a pesar de los errores que podamos cometer, creo que hemos podido transformar un municipio, donde no había servicios de ningún tipo a un lugar donde se presta atención a la cultura, a los servicios sociales, al deporte y hemos querido poner a Guía de Isora en el siglo XXI.

¿Cómo está su municipio en saneamiento?

Nosotros tenemos problemas y nos queda mucho por hacer en este ámbito. Es verdad que durante mucho tiempo esto del saneamiento nunca fue una prioridad para entidades superiores como el Cabildo. Nosotros no podíamos hacer depuradoras en el municipio, aunque quisiéramos, porque se nos impedía. Desgraciadamente, el Cabildo nunca quiso invertir en este asunto y decidió esperar a que llegara el dinero de Europa o del Gobierno Central. Esta actitud nos ha llevado a enormes retrasos; una parte por responsabilidad municipal y otra, no menos importante, por el Gobierno de Canarias que no planificó en su momento y un Cabildo que siempre ha dejado este asunto en manos del Consejo Insular de Aguas, pero sin financiación.

¿Han hecho algo con el saneamiento? ¿Qué porcentaje tiene de calles conectadas?

Tenemos instalado saneamiento en toda la costa, en varios núcleos entre la costa y medianías y en varias zonas de las medianía, pero sin embargo, nos queda aún mucho que hacer, desde el punto de vista municipal, nos quedan muchas calles en las que tenemos que instalar esas tuberías y sobre todo, el mayor problema, que tenemos una depuradora de la que estamos a la espera, dentro de un programa insular, donde ha trabajado intensamente Manuel Martínez, el consejero insular de aguas, en este último mandato, que es cuando únicamente se ha visto actividad.

¿Está satisfecho de cómo queda Guía de Isora en el plan insular con las depuradoras?

Lo primero que hemos visto en este asunto es que hay que planificar y por eso nosotros en nuestro Plan General hace años clasificamos suelo para que se pudieran instalar una depuradora, estaciones de bombeo. No entramos en ninguna polémica con ningún municipio, por este asunto y entendemos que si tenemos una visión de Isla, debemos ser solidarios.

¿Con el Plan General tienen que pendiente alguna modificación por el tema turístico?

En este sentido tenemos hecha la tarea, lo hemos adaptado a todas las normativas, a las directivas, al PIOT. Lo tenemos aprobado desde hace años, somos de los pocos municipios con este asunto resuelto, pero, en cualquier caso me gustaría que cada vez se entienda que un plan general no pueda tardarse 12 años en regularizar, sino que tiene que ser una herramienta dinámica, que esté en permanente cambio, adaptándose a las circunstancias que se van produciendo. En este ámbito queda aún mucho por hacer y nosotros desde la Fecam apoyamos la Ley del Suelo, del actual gobierno en funciones, aunque luego es una pena que haya decepcionado a los municipios con unos reglamentos que han dado marcha atrás.

¿Cuánto invierte en Educación, en la parte que le toca de mantenimiento de colegios e institutos?

En el presupuesto, las partidas de servicios sociales, cultura y educación se llevan alrededor del 40% del total. Nosotros tenemos un problema con una planta de edificios escolares muy envejecida y prácticamente la totalidad de las obras de mantenimiento las hace el ayuntamiento. Esto se traduce en un coste elevado y por ello estamos ahora en un plan de mejoras de los colegios que comenzó hace un par de meses y que continuará durante todo el verano, pero que no deja de ser una tarea continua, fundamentalmente por lo envejecidos que están los edificios de los colegios de este municipio.

Y en asuntos sociales ¿cómo están?

Tenemos muchas actuaciones. Ya le comenté anteriormente que disponemos de pisos tutelados para mujeres víctimas de malos tratos, atendemos a las personas con enfermedades mentales, desde el ámbito de la discapacidad, pese a que no sea competencia nuestra y soportamos un servicio que debería sufragar el gobierno de Canarias, pero como no pensaba hacerlo, sino cerrarlo, nosotros nos opusimos y lo estamos pagando un centro de día para mayores. Y también estamos construyendo una residencia de mayores, que debería ser competencia exclusiva del Gobierno de Canarias, pero que hemos acometido ante la pasividad de las otras administraciones. Hemos puesto los terrenos, un concurso de ideas para sacar el proyecto adelante, hemos invertido un millón y medio de euros en la construcción, para ver si así se animaba la Consejería, afortunadamente no les ha quedado otra que cumplir con su obligación y en este momento se está ejecutando esta obra que espero que esté terminada a finales de año.

Vamos con un asunto que ha sido caballo de batalla en el mandato anterior, la movilidad.

Este problema es grave en toda la Isla, y cuanto más te separas de Santa Cruz, mayores son las dificultades. Y si no que se lo pregunten a cualquiera que quiera ir de Guía de Isora a Santa Cruz en guagua, cualquiera que tenga que bajar de un municipio y venir aquí, por ejemplo, hacer un trayecto en guagua entre Fasnia y Guía. Este es una de las asignaturas pendientes del Cabildo, que no ha sabido resolver los problemas de movilidad en Tenerife y donde se necesita una verdadera transformación y desde luego una revolución, pero que no sea la que vendió CC antes de las elecciones y que se quedó en un puro embalaje de propaganda, sino en una transformación que haga que una Isla tan dispersa como la nuestra.

¿Qué opina de los que han utilizado los años que lleva CC en el poder para hacer campaña?

Yo he dicho que CC lleva 32 años presidiendo el Cabildo y ese no es el problema sino que muchos de los asuntos por resolver en esta isla, no solo están pendientes de solución, sino que, encima, CC los ha complicado más. Ya han tenido tiempo, más que suficiente, para ver estos problemas y ponerle solución a tiempo. Me refiero a todo lo que tiene que ver con las guaguas y la movilidad de la isla, es decir, frecuencias, rutas, tarifas -que son de las más caras- carreteras en las que el presidente Alonso dijo que incluso la Corporación insular iba a financiarlas y no se ha hecho ni un kilómetro de vías nuevas. También me he referido en campaña a la Ley de dependencia en la que las islas están a la cola, y en el caso de Tenerife tenemos infinidad de casos sin resolver. Tenemos colectivos que están resolviendo las papeletas a las instituciones públicas con el atendimiento a personas con alzhéimer, con párkinson, menores, etcétera y que siguen a la espera de una subvención del Cabildo que hace peligrar los puestos de trabajo del personal de las asociaciones sin ánimo de lucro que están ayudando a resolver este problema. Por tanto, todo eso, necesita de una profunda revisión y creo que CC ha demostrado que ha fracasado.

¿Usted cree que la campaña que se ha hecho sobre las carreteras y las inversiones en sanidad han influido en el resultado electoral?

Yo creo que ha influido, pero además también las promesas incumplidas. Permanentemente nos estaban vendiendo humo.

¿Se ha marcado algún tope de mandatos en el municipio?

No lo sé, por el momento estoy trabajando intensamente en empujar varios proyectos que tenemos en marcha como la regeneración de la costa y los nuevos paseos marítimos. No se lo que nos deparará el futuro, pero al menos mi objetivo está claro, quiero estos cuatro años para impulsar a Guía de Isora y que no se diga solo que está muy lejos sino que sea un sitio en el que valga la pena vivir.

Después de la constitución del Cabildo, ¿seguirá usted inquieto en la búsqueda de otras mayorías?

He intentado negociar con los otros partidos políticos para buscar una alternativa de gobierno a CC, ahora bien, no me preocupa estar en la oposición. No es lo deseable, pero si me toca hacer ese papel, lo hago con la garantía que me da el tener un tremendo respaldo público de los tinerfeños, de haber pasado de 7 consejeros a 11 y eso nos da a todos calor y autoridad para poder hacer una oposición potente y a partir de ahí aprovechar el conocimiento que tengo de la vida pública y sobre todo de la actividad municipal para llevar al Cabildo una serie de propuestas que supongan una transformación de la realidad de Tenerife.