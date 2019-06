Alonso retoma las negociaciones y avanza hacia un pacto en el Cabildo

Los dos consejeros de Ciudadanos tienen orden de permanecer en la oposición

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, retomó ayer los contactos para tratar de conformar una mayoría en la institución insular. Según fuentes nacionalistas, las negociaciones se encuentran muy avanzadas con el Partido Popular (PP), una formación con la que CC podría llegar a un acuerdo en los próximos días.

Alonso se mostró ayer tranquilo ante la posibilidad de que se acuerde una moción de censura para desalojarlo de la presidencia, después de que el pasado martes el candidato insular del PSOE, Pedro Martín, y el consejero de Cs, Enrique Arriaga, fueran sorprendidos por este periódico almorzando en un céntrico restaurante de la capital. El mandatario insular comentó que el hecho de que "dos compañeros de corporación se vayan a almorzar por ahí no es motivo de preocupación".

Según Alonso, lo razonable sería que a lo largo del mes de julio se pueda definir una estructura estable para el Gobierno insular, ya que de momento los nombramientos habidos son provisionales. "Me hubiera gustado tener el acuerdo antes del 21 de junio, espero que se consiga lo antes posible, pero no depende solo de mí", comentó.

Alonso afirmó que los consejeros de la formación naranja "tienen una directriz muy clara de no participar en el Gobierno ni promover una moción de censura, y me consta que esa instrucción está respaldada por la dirección nacional de Ciudadanos".

Por este motivo, el mandatario insular reconoció que, si se llega a un acuerdo solo con el PP, "no habría una mayoría tan estable" y obligaría a "buscar acuerdos punto a punto y pleno a pleno".

Por su parte, el coordinador general del Partido Popular en Canarias, Lope Afonso, anunció ayer que los próximos días van a ser "decisivos" para saber si finalmente apoyan al nacionalista Carlos Alonso o a Pedro Martín.

Afonso incidió en que el PP no participa de los acuerdos "por el mero hecho de quedarse con una porción de poder, sino por la premisa de la convicción". Por eso, ha retomado esta semana las conversaciones para ver qué elemento es "realmente factible" para llegar a un acuerdo con los partidos que han sido más votados, ya sea con el PSOE o con CC.

Sin embargo, el apoyo de los dos consejeros de Cs sigue siendo determinante para conformar una mayoría que dé estabilidad al Gobierno de Carlos Alonso o que sume los votos necesarios para presentar una moción de censura que le arrebate la presidencia. En este sentido, fuentes socialistas informan de que las negociaciones para sacar adelante este operación están avanzadas.

El candidato del PSOE a la presidencia insular, Pedro Martín, descartó ayer hacer declaraciones sobre estas negociaciones y este periódico trató también de ponerse en contacto, sin éxito, con el consejero de Cs Enrique Arriaga.

Ambos se reunieron el pasado martes en un restaurante de Santa Cruz en lo que parecía ser una encuentro para cerrar los últimos flecos de una moción de censura contra Alonso. Arriaga acudió a la cita sin informar a la dirección nacional y regional de su partido y, a pesar de que existen directrices del comité autonómico de Cs para que los representantes insulares de la formación naranja no participen en esta moción, tendrían que firmar de forma conjunta con Podemos o con el Partido Popular. Dos fórmulas que para Cs tendría inconvenientes, ya que por un lado existe una directriz nacional de no negociar con Podemos en ninguna Administración y, por otro, la decisión de no pactar con imputados, como lo está el candidato popular Lope Afonso, por un caso que ya ha sido juzgado y que espera por la sentencia.

De esta manera, la secretaria de Comunicación de Ciudadanos en Canarias, Vidina Espino, reiteró ayer que el comité de pactos autonómico no ha autorizado ninguna moción de censura en el Cabildo de Tenerife y remarcó que hay una instrucción "clara y contundente" de no seguir negociando.

Así lo afirmó ante los micrófonos de Radio Club Tenerife, aunque sí reconoció que en su momento se autorizó que hubiera conversaciones para intentar llegar a un acuerdo con el PSOE y el PP por si se pudiera dar dicha moción.

Aclaró que también ha habido negociaciones con CC para intentar algún acercamiento programático entre ambos partidos, pero admitió que no se avanzó en ninguna de esas dos negociaciones, al menos de manera formal.

Vidina Espino comentó que a día de hoy la decisión del comité de pactos de Ciudadanos es no llegar a ningún tipo de acuerdo, porque "ninguno de ellos nos convence", por lo que de momento van a estar en la oposición en el Cabildo de Tenerife.

Martín presidirá el grupo socialista en la Institución

Pedro Martín será el presidente del Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife. Así, el secretario general del PSOE de Tenerife, que ha sido en estos comicios candidato a la presidencia de la isla, continuará liderando el proyecto socialista tras el amplio respaldo social obtenido, que le permitió empatar con Coalición Canaria en consejerías. El encuentro, celebrado este martes, también sirvió para designar como portavoz socialista en el Cabildo a la consejera Marián Franquet. La también vicesecretaria general del PSOE de Tenerife toma el relevo, precisamente, de otra dirigente socialista, la secretaria de organización, Josefa Mesa. En su primera reunión tras la constitución de la Corporación insular, los 11 representantes del PSOE decidieron su organización para el nuevo mandato. Así, además de Martín y Franquet, la dirección del Grupo Socialista en el Cabildo se completará con Miguel Ángel Pérez, en calidad de portavoz adjunto. Los socialistas aumentaron sus resultados de 2015 en más de 40.000 votos hasta alcanzar los 118.901 apoyos. Con apenas 909 sufragios de diferencia con CC, Martín se siente legitimado para buscar mayorías alternativas con el objetivo de gobernar la isla.