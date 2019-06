Juan Antonio Abreu: "Nos reunirnos periódicamente con cada barrio para conocer sus necesidades"

Juan Antonio García Abreu consiguió ser alcalde de La Victoria de Acentejo con mayoría absoluta en el último momento del escrutinio, cuando ya casi se daba, otra vez, por perdida. Y es que hace cuatro años se le escapó por unos cien votos. Lleva doce años en el ayuntamiento, tanto en la oposición como en el Gobierno. Ha sido primer teniente de alcalde con un pacto con el PP, durante siete meses, aunque el número dos de esa formación política presentó y ganó una moción de censura contra su propio compañero y los concejales socialistas. Ahora dice que se siente con fuerzas para gobernar su municipio y llevar a buen término un programa electoral que elaboró con las sugerencias de mucha gente.

Durante este tiempo, ¿ha visto usted progreso en La Victoria?

El hecho de haber conseguido la mayoría absoluta en estas elecciones es fruto del trabajo e ilusión que el PSOE transmitió con su programa electoral a los vecinos de este municipio que vieron y apoyaron ese compromiso de trabajo para salir de la situación de estancamiento que nos ha metido Coalición Canaria y Partido Popular en los últimos años. Y como ejemplo, que hay muchos, podríamos poner la Residencia de Mayores que la dejamos encaminada en el 2011 y desde entonces no se ha avanzado nada. Al igual que la ampliación de la biblioteca municipal o la guardería que son necesidades básicas que los vecinos siguen sin tener resueltas después de todo este tiempo. El Partido Socialista asume ahora el compromiso de que todas estas obras y algunas más se reanuden de manera inmediata. Siempre hemos planteado que queremos hacer un gobierno con las personas, escuchándoles a todos y en el que la participación ciudadana sea uno de los pilares básicos.

¿Será un punto fuerte la participación ciudadana?

Ya he sido candidato en las anteriores, aunque bien es cierto que me lo dijeron 20 días antes del comienzo de la campaña electoral, y ya recogíamos entonces este punto, lo mismo que ahora. Hay un compromiso de que tanto la Alcaldía como los concejales de Gobierno se reúnan al menos semestralmente con cada uno de los barrios para conocer las necesidades que tienen los vecinos. Tenemos proyectos para cada uno de los barrios, sabemos que hay que hacer un plan de barrios urgente, porque sabemos que se han quedado un poco obsoletos, sobre todo en el mantenimiento de los centros culturales que hicimos en su momento, pero eso sí está claro, la participación ciudadana ha funcionado en otros municipios, como en La Matanza, y las cosas que se hacen bien hay que copiarlas. Es la nueva manera de hacer política y que tiene que implementarse en una administración más cercana al vecino. Hay que conocer y hacerlos partícipes de los problemas que existen.

Supongo entonces que esta parte la aplicará para el PGOU, ¿Cómo lo hará? ¿En qué fase está?

Ese es uno de los problemas principales y de los objetivos que tiene este grupo. Estamos hablando que aquí se aplican las normas subsidiarias de 1991 y eso nos genera que tengamos un municipio que no permite el desarrollo en muchas facetas. Creemos que hay que aprobar el Plan General, o al menos panes parciales que faciliten mejoras en el pueblo. Tenemos mucho suelo, pero no se puede hacer nada. Creemos que la movilidad es fundamental, hay calles muy estrechas, gente joven que se están desplazando a otros municipios y a los que no le damos facilidades en materia de vivienda. Creo que con la aprobación de un documento urbanístico permitirá mantener que nuestros jóvenes se queden aquí, siempre que les prestemos servicios en condiciones y le demos facilidades, que es otra de nuestras prioridades, para acceder a viviendas y apostar por un desarrollo que nos permita mejorar. Por ejemplo, la vía principal, la que cruza el pueblo, que es la carretera general, y que es insular, habrá que someterla a un plan parcial de desarrollo comercial del municipio.

En saneamiento, ¿cómo está en las conducciones y en el tratamiento de las aguas?

Estamos muy mal, prácticamente solo están saneadas dos calles, pero en realidad no tienen conexión de tuberías, porque no tenemos depuradora. El PSOE fuimos los primeros que nos posicionamos con el Plan Hidrológico de Tenerife y fue el Gobierno de Canarias el que hizo la segunda fase, con una instalación que se enclavaría en La Victoria, pero de la que se beneficiaría La Matanza y Santa Úrsula, y fuimos nosotros los que pusimos en preaviso a los vecinos de lo que ocurría. Como consecuencia de la pasividad de CC y del PP, solicitamos un pleno extraordinario para que los vecinos conocieran de primera mano lo que pasaba. Somos conscientes de que en un territorio limitado como es Tenerife son necesarias las depuradoras, pero lo que exigimos es que se estudie bien, porque creo que existen otras alternativas para no ocupar suelo y como última opción, si se tiene que instalar en La Victoria, que obtengamos algún beneficio, bien sea a través del Cabildo o de aportación económica que nos permita mejorar en otras realidades. Al final La Matanza y Santa Úrsula tienen desarrolladas sus costas urbanísticamente y La Victoria es un paisaje protegido. Eso es lo que pedimos, un poco de sensibilidad por si tenemos que acoger esas aguas. Hemos planteado un recurso, por parte del Ayuntamiento, y en los próximos meses veremos cómo se va resolviendo.

¿Qué parcelas son las que usted ve con más atrasos?

Son muchas cosas y creo que ha sido un problema de gestión. En los últimos meses, la anterior Corporación pidió un préstamo para asfaltar unas vías que llevábamos sufriendo hace ya muchos meses y eso no es de recibo. Nosotros queremos poner a La Victoria en el lugar que se merece, que sea referente en el Norte de Tenerife, más allá de su gastronomía y sus vinos. Tenemos que mejorar mucho los servicios sociales, prestar mejor asistencia a los ciudadanos, porque, como decía antes, estamos perdiendo a los jóvenes, que incluso se tienen que desplazar a otros sitios para estudiar porque nuestra biblioteca o no abre o tiene unos horarios incompatibles. O la guardería, que es un servicio que fomenta que se pueda aumentar la natalidad, en un pueblo que va envejeciendo progresivamente, o la residencia porque los mayores se merecen toda la atención por lo trabajos que han realizado a lo largo de sus vidas. Queremos crear una ciudad deportiva, porque esa actividad combinada con el turismo será un punto de encuentro, y luchar con el Cabildo para que algunas actuaciones de las que se quieren realizar cerca de la autopista sean una realidad.

¿Apuestan por mancomunar servicios?

Sí, nosotros seguiremos en la Mancomunidad, como ya le decía el otro día el alcalde de La Matanza, Ignacio Rodríguez, una novedad que hemos planteado los candidatos de la comarca es un programa para trabajar de manera coordinada todos los municipios. Esta es la primera vez que se realiza este documento y abarca, por ejemplo, en materia educativa, en el área social, también en agricultura y turismo potenciando la comarca en su conjunto, para que recupere la importancia que debe tener el Norte y para eso está claro que tendremos que exigir todos juntos mejoras al Cabildo y al Gobierno de Canarias, con independencia de quien lo ostente. Esto además nos servirá para recordarles los problemas de movilidad que tenemos y exigir soluciones.

¿Cree que este asunto de la movilidad y las campañas del resto de los partidos han tenido incidencia en los resultados de CC?

Sinceramente viendo los resultados que ha tenido CC a nivel general y lo que ha conseguido aquí en el Norte, considero que no es motivo de las acciones que ha realizado, sino que se debe más bien a realidades municipales concretas y que luego han afectado a determinados candidatos de esa formación. Creo que a pesar de sufrir, como trabajador del área metropolitana, no hemos asimilado o nos hemos conformado con las colas y los problemas de salud que nos provocan. No hemos sido lo suficientemente exigentes con este problema y no le ha pasado factura a CC. A pesar de ello hay que despertar la mente y decidir lo que el Norte se merece, que son carreteras en condiciones y que no tengamos que estar dos horas o más para llegar a un sitio al que se tarda 20 minutos.

¿Apuesta por un cambio en la Presidencia del Cabildo?

Trabajaremos desde el respeto y desde la responsabilidad. No le puedo negar que me encantaría que ese puesto la alcanzase Pedro Martín, porque está claro que las relaciones son mucho más fluidas y porque una compañera de este municipio va en su lista y está de consejera.

¿Se ha planteado algún tiempo máximo de estar en la alcaldía?

Es pronto para marcar ese tiempo, lo que sí tengo claro es que voy a trabajar con ganas e ilusión y que soy una persona joven y tampoco me veo toda la vida en el ámbito político.