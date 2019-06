Mi querido Puerto, de mi querida Isla de Tenerife

Un nuevo día de invierno, estación que casi no conozco, ya que donde yo vivo?, se vive en una eterna primavera, les hablo de mi querida Isla? Bato mis alas dirección oeste, hoy sin nubes? Cielo completamente azul, sin que nada manche otro color el horizonte, el sol me acompaña en retaguardia, suave?, hora vespertina?, aunque en mi querido Puerto siempre hay movimiento? No duerme nunca? Eterno.

Voy a intentar describirles a ustedes, como si de maqueta se tratara, cómo es este importante Puerto? El más influyente en esta Isla sin menospreciar a los demás? Pero solo en su superficie y en actividad, se le concede esta realidad?

Abro alas, suave brisa, me dirijo hacia la torreta de duro hormigón, blanco como la nieve, de gran magnificencia, ubicado en la Plaza de España, antaño golpeada por el mar, antiguo Muelle de Enlace?

Llego y descanso en los más alto de ella, desde aquí, me deleito de todo lo que mi vista alcanza. En mi memoria residen las enseñanzas de "a", cuando frente a esta plaza y otrora a este muelle, hora inmóviles, anhelo el entretenimiento de antaño, la actividad mercantil que amenizaban las vigías de mis ancestros. Si viro mi cabecita, diminuta, similar a tu puño cerrado, vislumbro esa Dársena de Los Llanos con su Dique Muelle, donde los profesionales disfrutan del tiempo de descanso, antes de emprender nueva ruta, fabulosa tripulación? También, se hallan los Diques de Astilleros y Bases de Contenedores? Por rutina, siempre me paseo por el aire de la Zona Céntrica del Puerto? A veces y con pereza, me armo de valor y me adentro a mar? Bonita perspectiva?, asciendo, desciendo y volteo, de vuelta a tierra, al edificio blanco, parecido a un casco, llamado Auditorio, muy frecuentado por nosotras y por ustedes, donde se deleitan con música y otras actuaciones, para placer de todos? También muy cerquita me encuentro con esos charcos colosales, de agua limpia que se les llaman Parque Marítimo, bien esto último, ha sido gratuito, puesto que yo donde me dirijo es al Muelle de Hondura, sitio para mí poco atractivo, ya que en él rezan los barcos cargueros, ansiosos por llenar sus entrañas de su oloroso alimento?, ¡el crudo!... Me dispongo a seguir mi viaje sin posar mis patitas en este lugar,?, viento sur, voy hacia ti?

Seguiré relatando en cuanto ubique mi siguiente parada?, ¡allá voy!

Ajá?, mi Farola del Mar, que también en sus años de bonanza, ayudó a arribar barcos a puerto, con su luz brillante, como las estrellas en la noche, sin su madre la luna,? Siempre grato mi aterrizaje en ella, puesto que me protege de la algarabía por su altura, aquí me situó en el mismo centro del territorio hostil para cualquier ave. Les seguiré explicando, en cuanto despegue de nuevo en este cercano oeste, mentado como Dársena de Anaga.

Gran vuelta de cotilleo del movimiento, que para deleite de uno siempre necesito encontrar.

Por lo general, el Muelle Norte es más que aburrido, desaparecido el añorado Jet Foil, fantasmal, dicho muelle; pero al construirse el llamado Muelle de Ribera, volvió a la vida este rincón de puerto, en él hacen atraque enormes barcos y ferris, y todo te cuento del Muelle Sur, con los ya habituales colosos del mar, nuestros cruceros, cargaditos de personas, que vienen a visitar este pedacito de tierra en medio del majestuoso océano que nos envuelve,?

Yo, como soy frágil y un mucho "gallina", cobardica,?, ¡vamos! Prefiero reponer fuerzas, en el que siempre está varado, quietecito, amén El Correíllo? Bien? Reponemos y seguimos, y espero que ustedes también, puesto que aún hay mucho más que descubrir.

Aún debo volar hasta la Dársena del Este, donde encontramos más muelles y mi lugar por predilección, en breve les comentaré? Antes planearé sobre el Dique del Este, abajo veo los tanqueros y las barcazas, esperando su turno? y mi querido Muelle del Bufadero, con una amplia superficie de almacenaje, y el más-menos atractivo,? Muelle de Contenedores, donde las lánguidas jirafas amarillas, como el sol, levantan y mueven esos cajones mayúsculos y pesados, de un lado a otro, cargan y descargan, cual peso, parecen plumas?, a mí me profesan un gran respeto y admiración.

A mí, mi fantástica Dársena de Pesca, cual ordenada aparece en sus embarcaciones deportivas, con su zona de ocio marino, cual tranquila es,? gozo dando vueltas en círculo, desciendo en vuelo picado, volteo y arriba, recreándome una y otra vez, lugar silencioso, sin mucho tráfico en tierra, pero sin ese pedacito de cielo, por más que quisiera, nunca estoy sola, para nosotras las gaviotas, también es nuestra zona recreativa?

Cerca, llegando a la otra punta del Puerto, termino vuelo sustentado en el aire y bajo mis garras, la Dársena de los Llanos, grande, espaciosa.

Cómo ella sola, alberga un dique diseñado para los tráficos especiales y el famoso Dique Flotante de Astilleros? y a su vera el Muelle Ribera II, para perderse en él, enorme, espacio de descanso de numerosos contenedores llenitos de mercancía? ¡O no!

Cómo antes les comenté? ¿Ya adivinaron el mejor sitio para echarme "alguito"? Desconozco si pertenece a puerto, quizás no, pero es el lugar por excelencia para todo aquel que ame el mar? nuestra Playa de Las Teresitas, con sus barquitas de pescadores, su espigón y rompeolas, todo bañadito de arena blanca y mar calmo, rinconcito perfecto para el disfrute, felicidad para nosotras las aves y sustento de mucho "pescaíto fresco"?

¿Saben ya de qué Puerto hablo? Ubicado en el Océano Atlántico, en la Isla de Tenerife, en su capital Santa Cruz, sé que otras compañeras les podrían hablar de otros Puertos situados en el trocito de tierra en el mar donde vivimos, pero cierto es que éste de la espléndida capital es el más importante por toda su actividad de transporte, tanto de pasajeros como mercantil y ocio deportivo? Relatado está todo lo que abarca desde el Muelle de Honduras hasta la Dársena Pesquera, recuerden mi hogar, mi lugar?

Y si por curiosidad se hacen la pregunta de quién es responsable de toda ésta voluminosa actividad del Puerto, sepan que la respuesta no es otra que de la Autoridad Portuaria, todo se gestiona desde este Ente Público? Mucha labor ya que conectamos con otros símiles a nivel nacional, Europeo y más países? Se concentran en este Puerto, ubicados en su superficie de área con más edificios importantes como el Centro Oceanográfico de Canarias (IEO), donde se investiga sobre cultivos, plantas marinas y estudios experimentales? Naves de diferentes índoles profesionales y empresas que realizan sus actividades en suelo del Puerto?. Sé poco de ello, sólo a vista de pájaro? ¿Saben la fortuna de poder volar y verlo todo desde arriba?, ¿el poder contemplar toda la creación y la realidad?, así se me brinda la tentación sustentada de gratificación? el privilegio? y con ello el afán de seguir desplegando alas y llegar más lejos o descubrir nuevos lugares, un aquí y allá? la emoción e ilusión de sobrevolar la "historia", la historia que siempre debemos anhelar y estudiar? aprender..., la historia a la que se suman los lugares emblemáticos que duermen en paseo y Parque Marítimo, desde La Recova al Castillo de San Juan (Castillo Negro), La Ermita de la Virgen de Regla, el viejo Polvorín, todos ellos nos cuentan "cosas", hechos, frases, dichos? más historia?

Yo, gaviota de mar, a ti Puerto de Santa Cruz de Tenerife, siendo tú no otra cosa que una vida abierta a todos los vientos, menos al Norte y Oeste? Siempre o casi siempre despejado de cielo limpio? dándole las gracias a las Cumbres de Anaga, que abrazan las nubes para que no caigan sobre ti? con tu diáfana atmósfera y radiante sol en los calmosos meses de estío? ¿Quién no quiere vivir aquí?... yo gaviota sí? a ti Puerto?

GRACIAS.

*Alumno de 6º de Primaria del Colegio Virgen del Mar, ganador del Concurso "Conoce nuestro Puerto"