El CEST alerta del retraso en el inicio formal de la obra del anillo insular

Sin que suponga un argumento novedoso, el hecho de que el tiempo pase y la situación siga igual lleva al presidente del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST), Roberto Ucelay, a "alertar" sobre "el riesgo real" de caducidad de la declaración de impacto ambiental (DIA) del documento denominado Actualización del proyecto de construcción: nuevo proyecto del tramo El Tanque-Santiago del Teide (cierre del anillo insular de Tenerife).

El contrato fue adjudicado por el Gobierno de Canarias el mes pasado a la unidad temporal de empresas (UTE), formada por Obrascon Huarte Lain SA-Sociedad Anónima Trabajos y Obras-Excavaciones Bahillo SL-Asfaltos Bahillo SL, por un presupuesto de 227.368.978,07 euros, más de 105 millones por debajo de la cuantía base de licitación.

"Mientras no se firmen los contratos y el acta de replanteo de esta obra entre Santiago del Teide y El Tanque, importantísima para la Isla, no se puede dar por iniciada formalmente. El riesgo está en que el 21 de julio se vence la declaración de impacto ambiental y, si no se materializan esas firmas, puede producirse una situación grave porque tendría, previsiblemente, que iniciarse el proceso para redactar una nueva DIA. Eso serán otros años más de retraso", apostilla Ucelay.

El responsable del CEST es consciente de que "en Tenerife no tenemos la fortuna de contar con proyectos que se materialicen con rapidez". Pone otro ejemplo: "La construcción del nuevo enlace de la autopista del Sur Las Chafiras-Oroteanda, en San Miguel de Abona, que no ha arrancado, no ha arrancado prácticamente".

Hecha la firma de replanteo el 26 de noviembre de 2018, la presencia de un escarabajo imposibilitó los trabajos en Oroteanda y los tractores llegaron al lugar el 31 de enero. Los avances producidos hasta hoy son "prácticamente imperceptibles". "Cada vez sale un tema nuevo y ya es desesperante que esta obra no arranque", manifiesta el presidente del CEST.

Aunque el Gobierno de Canarias sigue en funciones, Roberto Ucelay espera que antes del relevo se materialicen aquellas cuestiones que preocupan en la comarca en materia de carreteras. La tercera de ellas es la referida a la licitación de la construcción del tercer carril de la autopista del Sur entre las localidades de San Isidro, en Granadilla de Abona, y Playa de las Américas, en Arona. Una obra largamente demandada y "esencial para corregir los problemas que hoy, y desde hace demasiado tiempo, causan retenciones diarias importantes perjudicando a la economía de la comarca al afectar a la actividad turística, comercial, empresarial y social del sur de la Isla".

Desde el Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife se entiende que "hasta que haya nuevo Ejecutivo, este Gobierno de Canarias tiene capacidad para firmar y, por ello, tenemos expectativas de que esas tres infraestructuras caminen".