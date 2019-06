Los Yánez, de La Orotava a Teror

No sería hasta la fecha concreta de 1341 cuando, de una forma organizada y fletadas por Alfonso V, los portugueses llegasen a las costas del archipiélago "ferentes, equos et armas et machinamenta bellorum varia ad civitates et castra capienda". Y Elías Serra bien claro lo dejó cuando afirmó en su trabajo Los portugueses en Canarias que, comprobando que aquí no había otra riqueza que su tierra y su clima, dejaba de interesar el volver por estos lares.

Y la cosa ya quedó en manos de normandos, señoríos y todo lo ya conocido de nuestra historia del XV y XVI.

Y aunque es verdad que la concesión papal al reino de Portugal del derecho sobre la conquista de las Canarias fue otorgada; sería rápidamente derogada y vuelta a conceder a la corona castellana en unos pocos días a mediados del XV en un peculiar proceso reflejo de las historias e influencias de los reinos surgidos a fines de la Edad Media sobre la voluntad papal. No es menos cierto asimismo que el proceso colonizador del siguiente siglo y medio tuvo sobre todo en las islas de realengo, una fuerte presencia lusitana no ya tanto como conquistadores pero sí como pobladores llegados una vez que las tierras sometidas necesitaban de abundantes moradores que ocuparan y trabajaran el territorio convirtiéndolo así en avanzadilla oceánica para el siguiente paso en el proceso de conquista y avance iniciado entonces por la corona de Castilla.

García-Talavera lo ha estudiado relacionándolo con la constitución de la industria azucarera como el primer cultivo de exportación de las islas y el generador de riqueza más determinante de la economía desde fines del siglo XV. Tal como afirma "los ingenios? trajeron consigo un numeroso contingente de especialistas (maestros y oficiales azucareros, cañavereros, almocrebes, desburgadores, etc.). De ellos, una buena parte procedían de Madeira, donde se cultivaba la caña de azúcar y se exportaba a Europa desde hacía décadas"

Pero la importancia de los lusitanos debió ser mayor aún si cabe, en el sentido de que constituyeron una parte apreciable de los primeros pobladores de nuestro archipiélago tras la conquista como lo demuestra el hecho de que se llegaran a redactar en lengua portuguesa albaranes de datas que luego eran firmadas por el respectivo gobernador otorgante. Es decir, muchos portugueses de la península y de los archipiélagos de Azores y Madeira se establecieron también como colonos trayendo consigo métodos de cultivo, técnicas y cualificaciones de construcción, costumbres y terminologías propias que con el andar de los tiempos se irían entroncando con las tradiciones canarias preexistentes.

Juan Régulo afirma asimismo que la presencia de los portugueses en las islas fue decisiva para que el archipiélago canario viviese años de holgura económica a mediados del siglo XVI, y la historia ha demostrado lo pernicioso que fue para la economía de Canarias el despoblamiento que soportaron las islas tras la independencia del reino lusitano en 1640.

Sin pretender extenderme en una cuestión como ésta, muy investigada y publicada desde hace décadas, debo resumir en que la presencia de poblamiento isleño procedente del reino de Portugal fue abundantísimo y que tal como afirma el ya citado Serra Rafols estos campesinos, braceros, artesanos, mercaderes, marinos y hasta letrados que conforman un sustrato relevante de la Canarias actual dejaron su presencia en la cultura Afirma, como ejemplo, que de las ventanas llamadas de guillotina tan frecuentes en nuestra arquitectura mejor que en un origen nórdico hay que pensar en los muchos albañiles y carpinteros portugueses, la misma arquitectura (la torre de la Basílica del Pino terorense de estilo arquitectónico manuelino portugués según estudio del Marqués de Lozoya) o los portuguesismos de nuestra bellísima y peculiar habla?fogalera, fechadura, castañero, naranjero, millo?

Y de esa presencia lusitana, la pervivencia más palpable día a día son, obviamente, los apellidos ya canario-portugueses de sus gentes. García-Talavera destaca la relevancia del hecho contabilizando los cien apellidos de este origen implantados en nuestro archipiélago y que van desde Abrante, Arrocha, Bacallado, Dorta, Fajardo, Fariña, Farías, Felipe, Fleitas, Fumero, Jorge, Leal, Luis, Machado, Marrero, Matos, Mederos, Melo, Meneses, Mesa, Núñez, Olivera, Pacheco, Padrón, Perera, Pestana, Pinto, Ramos, Rancel, Rivero, Silva, Tabares, Tavío, Tejera, Viera hasta los Yanes. Apellidos de los que son herederos más de medio millón de canarias y canarios del siglo XXI.

Algunos como Dorta y Yánez son en la actualidad totalmente canarios por su variación.

Y uno de estos muchos pobladores portugueses que llegaron culminada la conquista castellana fue Lorenzo Yanes "El Viejo" que se avecindó con su familia en la incipiente ciudad de San Cristóbal de La Laguna sobre 1508, ya que ese mismo año otorgaba poder general a Alonso Gibraleón para representarle en actos jurídicos o cualquier otro de su interés.

En el estudio de Serra sobre las datas de Tenerife publicado por el Instituto de Estudios Canarios en 1968 aparece Lorenzo recibiendo solar para edificar en La Laguna a inicios de ese siglo.

La data dice así: "En el día de la converción de San Pablo, 2S de enero de 1517, el Sr. Adelantado dijo que daba poder cumplido a Miguel Alonso y a Gonzalo Peres, medidores, para que ellos, como personas que han hecho las calles; y señalados solares de 50 pies de frontera y 100 de cumplido de esta marca y medida hayan de medir a cada una persona un solar de la dicha medida, con cargo que dentro de seis meses los edefiquen?Los dichos dieron solares, no embargantelos que se habían dado, porque se había crecido la medida? A la otra calle yendo contra Tacoronte, dieron a Lorenso Yanys, Fernando Yanis, Pero Alonso, amo de Jaime Joven; Vasco Fernandes, enamorado; Juan de Carmona, Francisco de Mérida, Catalina Fernandes, Juan Berriel, Juan Peres, herrador; Gonzalo Peres, Juan Gallego, Alonso Martín?".

Y desde La Laguna comenzó la familia Yanes a extenderse por toda la comarca norte de Tenerife, primero con actividades mercantiles y luego ya laboreando las datas y fincas que iban adquiriendo.

Este primer Yanes, casado en Portugal con Isabel Rodrigues, tuvo por hijos a Juan Lorenzo (antecesor de la familia que estudiamos), Pedro Yanes e Isabel Rodrigues que casada con Francisco Luis se afincó en la Villa de Icod.

A Juan Lorenzo seguiría en la línea Lorenzo Yanes "El Mozo", a este Pedro Yanes y vendría luego el tercer Lorenzo Yanes, primero de esta familia nacido ya en La Orotava en 1576 y bautizado en la parroquial de La Concepción por el beneficiado don Alonso García.

Dos generaciones más de Yanes orotavenses habrían de discurrir entre los siglos XVI y XVII para llegar al nacimiento del que trasladó apellido y familia hasta la otra isla. Juan Yanes nació en La Orotava y allí casó con María de Vergara. De su matrimonio nació en 1660 Juan Yanes Bueno en Higa "donde dicen La Perdoma".

Leopoldo de la Rosa aplica raíces indígenas al topónimo de este pago orotavense y afirma que aparece reflejado en los primeros documentos existentes de reparto de tierras en los que aparece como Higa pero también con las variantes Migan, Hygan, Ygan o Igan. A mediados del siglo XIX en el Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar recopilado durante una década a instancias del político Pascual Madoz e Ibáñez aparece ya como "Higa, llamado también Perdoma". En la actualidad, La Perdoma es uno de los barrios más relevantes y destacados en muchos aspectos de la Villa de La Orotava, quedando así el rescoldo de la profunda e intensa historia que avala a los hombres y mujeres que lo habitan.

Y sería Juan Yanes Bueno el que por motivos no conocidos arribó a las costas de Gran Canaria a fines del siglo XVII. En las tierras de Nivaria quedaron sus hermanos Isabel y Antonio y él cruzó la mar. En Las Palmas Juan Yanes o Nianes conoció a Isidra de la Cruz, de naturaleza terorense, y con ella matrimonió el 10 de mayo de 1694 al poco tiempo de su llegada. Y se trasladaron a Teror donde quedó al cuidado de sus propias tierras a la vez que las que allí poseía el escribano Jerónimo del Toro que lo apoderó de las mismas; iniciando una prolífica familia que generaba a la vez un nuevo apellido ya plenamente canario.

Del matrimonio del primer Yánez nacieron Manuela, José, María Isabel, Miguel, Asencio, Salvador, Catalina, Ana y Pedro. Durante el siglo XVIII sus descendientes se extendieron desde El Rincón -lugar de su primera habitación- hacia la cercana finca de Osorio y Guanchía y también hacia el propio Recinto de la Villa y los barrios aledaños; y desde Teror por todo el norte de Gran Canaria y la capital de la isla. Hay que decir que parte de esta gracia que hicieron fue debida a lo prolíficos que fueron entonces y durante siglos los Yánez aquí trasplantados.

La mutación del apellido es atribuible a quienes lo copiaban en la documentación pública, tanto curas como escribanos. Según estudios del lingüista Alfonso Irigoyen Echevarría, "en el origen de las terminaciones ez o es estaría el sufijo posesivo latino -o/-onis que en euskera dio -iz/-itz y de esta lengua pasó al castellano como -ez. En portugués esta terminación adquirió la forma -es, y en catalán, la forma -is. La forma -ez es marca en los apellidos hispanos; así, González significaba 'hijo de Gonzalo', Ramírez, 'hijo de Ramiro'; Sánchez, 'hijo de Sancho'; Martínez, 'hijo de Martín'; Pérez, 'hijo de Pero (Pedro)".

Lo cierto es que tan sólo medio siglo, la descendencia de Juan Yánez se extendió por toda Gran Canaria. El orotavense falleció en las umbrías y hermosas tierras del Cortijo de Osorio a la avanzada edad, entonces y ahora, de 94 años dejando ya plenamente implantados en Gran Canaria apellido y simiente.

Sería excesivamente prolijo el detallar las innumerables ramas de esta descendencia. Sí se puede afirmar que desde el siglo XIX se ve una constante en muchas de ellas tal como ha destacado acertadamente el genealogista Miguel Rodríguez y Díaz de Quintana: su dedicación al comercio y a la política, pareja al campo y sus labranzas.

Una rama destacada de esta descendencia se generó cuando José Yánez Melián fue nombrado en 1870 como párroco de San Bartolomé de Tirajana. De allí pasaría a San Gregorio de Telde y en 1890 a ocupar una canonjía del Cabildo Catedral.

El sacerdote llevó a Tunte a su hermano Antonio que pasó a ocupar la secretaría de su ayuntamiento y allí casó con María Isabel Clara de Matos y del Toro, siendo a su vez tronco de otra familia -los Yánez Matos- de una destacada relevancia durante todo el siglo XX tanto en Tunte como en Teror.

Antonio Yánez sería a su vez cabeza visible durante décadas del partido de Fernando León y Castillo en todo el sur grancanario y su familia presente aún hoy en día en la historia tirajanera gracias al Museo-Casa Yánez, ubicado junto al templo de Tunte, actuando desde fines del XIX hasta su fallecimiento en 1935 como una de las personas de mayor poder político y social en toda la comarca sureña.

Pero las ramas de los Yanes orotavenses que tan bien cuajaron en las tierras de la Villa del Pino se han repartido con tanta holgura que al día de hoy miles de personas forman parte de su descendencia, sin que muchos tengan conocimiento de ello. Queden como ejemplos de esta fecunda propagación de los Yánez personas y personalidades tan dispares como Sur Pura Arencibia, Hermana de la Comunidad Religiosa Hijas de María Madre de la Iglesia que retornada a la tierra de sus antepasados trabajó duramente en el Hospital del Puerto de la Cruz, y se le supo reconocer en vida con su nombramiento de Hija Adoptiva de la ciudad, Medalla de Plata de la Cruz Roja y otras muchas distinciones como la designación de una calle con su nombre; el sacerdote Santiago Sánchez, fundador del Colegio Viera y Clavijo de Las Palmas de Gran Canaria; la cantante Raquel del Rosario; Manuel Henríquez, Octavio Arencibia o Cayo Yánez, alcaldes de la Villa Mariana en distintas épocas; Luis (Consejero de Educación del primer Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias) y Jose Manuel Balbuena (profesor, investigador y periodista); los fundadores de "La Moyera", la más distintiva marca de turrones de la isla; Antonio Yánez Matos, médico introductor del hipnotismo terapéutico en Canarias; Elena Acosta, Directora de la Casa de Colón; Emma Pérez-Chacón, Catedrática de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; Isaac Castellano, actual Consejero en funciones de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias a Aurora del Rosario Vela, consejera electa del Cabildo de Gran Canaria

Yanes y Yánez, Tenerife y Gran Canaria, La Perdoma y Teror, no significan otra cosa además del afecto tan grande que tengo por toda La Orotava que el hecho constatable de la unión que, por encima de otras muchas cuestiones, planea sobre todo el archipiélago.

Somos una sola familia y no hay nada más que contar.

Que fiestas con tanta tradición tanto en La Perdoma como en Teror sean la Santa Cruz como la Virgen del Pino, con sus respectivos "caminos" debe hacernos indagar en nuestros anhelos y desear celebrar esta unión ante un buen vaso de vino y una comilona festiva con buen pan de la tierra y unos buenos chorizos ya sean de perro o de Teror.