Román Martín: "El anillo insular nos ha dejado en una situación estratégica"

Román Antonio Martín Cánaves (PSOE) ha sido elegido de nuevo alcalde de El Tanque con mayoría absoluta. El nombre del municipio proviene de su capital, que a su vez hace alusión a un tanque o estanque que se construyó en la zona por los nuevos pobladores europeos en el siglo XVI. Román Martín conoce lo que es ocupar la Alcaldía con el apoyo de los nacionalistas y del PP, pues con los dos ha tenido pactos y estuvo dos años en la oposición. Ahora revalida la mayoría y, aunque aumentó el número de votos, se queda con 7 ediles frente a 2 de CC y a otros 2 de NC.

En este tiempo, ¿cómo ha visto cambiar su municipio?

Lo cierto es que las inversiones se han multiplicado, fruto de las negociaciones que se han llevado a cabo con el resto de las administraciones. Pero lo que más nos ha cambiado, sin lugar a dudas, ha sido el trazado del anillo insular, tanto por la vertiente Norte como por la del Sur, que nos ha dejado en una situación estratégica y eso se ha reproducido en un mayor número de inversiones, e incluso desde el punto de vista comercial y residencial. Por poner un dato sobre la mesa, los últimos datos del INE ponen de manifiesto que nuestro municipio crece en más de 250 habitantes, cuando llevábamos más de una década perdiendo población. Estos años hemos hecho una inversión equilibrada en el territorio, poniendo en marcha servicios tan importantes como la primera residencia geriátrica, un complejo deportivo en las medianías, planes de recate patrimonial, saneando las arcas del ayuntamiento, que estaban bastante deterioradas, y un sinfín de iniciativas que el pueblo ha valorado y respaldado.

Ustedes se han convertido en un nudo importante en la red de carreteras. ¿Están contentos?

Nosotros nos hemos posicionado hace unos meses porque no estamos de acuerdo con el planteamiento actual. Rechazamos el trazado del anillo insular entre El Tanque y Santiago del Teide, porque los ciudadanos del Norte, los de la Isla Baja hemos esperado tres décadas para que esta vía tenga, al menos, dos carriles en cada sentido y cuál es nuestra sorpresa cuando el planteamiento que nos pone encima de la mesa la Consejería regional de Obras Públicas únicamente diseña un carril en cada sentido. Eso no es lo que los ciudadanos del Norte hemos esperado y tampoco va a solucionar los problemas de seguridad ni de agilidad de los numerosos conductores que todos los días se dirigen al Sur de la Isla para trabajar. Aunque es verdad que hay un compromiso verbal, recogido en sede parlamentaria, en el que se plantea que una vez comenzada la obra se iniciarían los proyectos para que haya dos carriles en cada sentido, eso no nos convence. Vamos a seguir expectantes y, una vez se conforme el futuro gobierno, seguiremos exigiendo la ampliación. Obviamente, después haber alcanzado una financiación de más de 360 millones de euros no podemos perder esta oportunidad y esta comarca se merece unas conexiones propias de los tiempos que corren.

¿Tienen el PGO aprobado?

Hemos hecho un avance importante en materia de planificación urbanística. En estos momentos estamos en la fase definitiva de las tres que tiene que pasar el Plan General de Ordenación (PGO). Incluso se ha informado favorablemente el impacto medioambiental, por tanto, yo calculo que en pocos meses tendremos un nuevo PGO, adecuado a la situación actual, a los tiempos y a las expectativas del tejido comercial y de la población.

Eso será más fácil hacerlo con la mayoría absoluta que usted tiene en el ayuntamiento, ¿no?

Por supuesto, en el pasado hemos ido desbloqueando cada una de las fases: tanto la provisional como la definitiva con el impacto medioambiental. Obviamente, con mayoría absoluta es importante porque ganamos en agilidad, aunque también creo que este es un documento sumamente importante y debería gozar del consenso de todas las fuerzas políticas. Estamos hablando del desarrollo, desde el punto de vista urbanístico, para las próximas décadas. Creo que sería interesante hacer un esfuerzo con todas las organizaciones políticas para tratar que este documento goce de todos los consensos posibles.

En saneamiento ¿cómo están?

Tenemos el 35% cubierto. Es verdad que con los acuerdos a los que hemos llegado con el Cabildo vamos a recibir una financiación de unos 1.200.000 euros, que nos va a permitir ampliar aún más la cobertura. Es un tema que nos preocupa, en el que estamos ya, en colaboración con los técnicos que nos están redactando el proyecto, para que más pronto que tarde tengamos un plan que palie ese problema que está afectando a muchos municipios del Archipiélago y del país. Es interesante hacer un esfuerzo para que no se sigan vertiendo esas aguas negras a los acuíferos, porque al final contaminan la naturaleza, las galerías, afectan a servicios tan importantes como el de aguas de abasto y creemos que es importante reconducir esa situación. Ya se están dando pasos para corregir y que podamos cumplir la normativa.

Muchos alcaldes hablan de comarcalizar, aunque algunos no están de acuerdo con la ubicación de las depuradoras...

Aquí tendríamos que adherirnos a la depuradora prevista en Buenavista. Nosotros tenemos un hándicap especial, porque somos un municipio cuyos barrios están muy dispersos y no descartamos hacer pequeñas depuradoras en los núcleos más periféricos, pero sí digamos que la más troncal, o la central, la que aglutina la del Tanque Alto y el casco histórico probablemente se acabe conectando, a través de la TF-421, con la de Buenavista. Es verdad que hay un planteamiento comarcal, por parte del Cabildo, y es verdad que a ningún ayuntamiento le gusta tener en su término municipal una depuradora. Pero al final esas son cuestiones inevitables, porque en algún punto del territorio hay que ubicarlas y de lo que se trata es de que goce del máximo consenso y se utilice la tecnología más moderna para que la afección a la población sea la menor posible.

En educación ¿qué criterios siguen en El Tanque?

Nosotros todos los años destinamos en nuestro presupuesto una partida para cada uno de los colegios del municipio. Actualmente tenemos tres centros y un instituto y siempre tratamos de consensuar cada una de las actuaciones con la dirección y con la AMPA. Para este presupuesto hay una cantidad importante y vamos a intervenir de manera decidida en el colegio Miguel de Cervantes. Este asunto es una prioridad para la actual corporación, buscando que los equipamientos educativos estén en las mejores condiciones para que podamos ofrecer unos servicios educativos propios del siglo XXI.

¿La campaña que se ha realizado sobre el comportamiento de CC con las carreteras y la Sanidad ha tenido que ver con el resultado electoral?

Mi sensación es que en el Norte hay un malestar bastante importante, no sólo con el tema de las carreteras, sino también con las inversiones en Sanidad. Un hospital del Norte que continúa sin ofrecer los servicios que nos habían prometido, como las urgencias pediátricas o los paritorios. En carreteras todo lo que han hecho es bastante reprochable. Vuelvo a insistir en que se nos ha planteado un trazado del anillo insular desde hace décadas y lo cierto es que todavía no se ve ningún movimiento a corto plazo. Si hablamos de la TF-5, estaríamos dispuestos a plantearnos alguna propuesta, pero lo cierto es que no han hecho ninguna alternativa y son miles los conductores que día tras día tienen que sufrir unas colas interminables que cada vez son más grandes y con la pasividad por respuesta de Obras Públicas. Creo que sí, ha tenido un efecto electoral incuestionable.

La excusa es que somos muchos y que todos queremos ir en nuestro coche a todos sitios y que usamos poco el transporte público.

Estamos hablando de servicios públicos básicos que nos afectan a todos y lo cierto es que aquellos que se dirigen al hospital del Norte se dan cuenta de que aquello no es un hospital, es un centro de atención especializada que carece de muchos de los servicios que inicialmente tenían intención de poder en servicio. Y en cuanto a la movilidad, es un efecto que genera muchísimo malestar diariamente, incluso muchos ya ven como normal que suframos colas y que haya que levantarse de madrugada para estar a una hora prudencial para llegar al puesto de trabajo. Yo creo que no son cosas que se puedan obviar. Yo estoy convencido de que hay otras opciones y planteamientos, pero hay que ponerlas en marcha, consensuarlas y tener voluntad política para intentar desbloquearlas porque afectan a mucha gente.

¿Aboga por un cambio en el Cabildo?

Yo creo que para nosotros es fundamental que en el Cabildo esté Pedro Martín porque es un alcalde que conoce muy bien esta parte de la isla. Creo que también es importante que se empiecen a reequilibrar las inversiones. No puede haber una Isla a dos velocidades. Se nos ha reiterado, en sede parlamentaria, que las urgencias pediátricas del Hospital del Norte se iban a reponer, pero cierto es que nos han engañado porque no solo se han puesto sino que tampoco hay expectativas de solucionarlo, por lo tanto espero que Pedro Martín alcance la Presidencia del Cabildo para que este problema que afecta a mucha gente se resuelva y la isla tenga un equilibrio de inversiones.

¿Ha pensado en la retirada en algún momento?

La verdad es no me lo he planteado. Tengo 35 años y, aunque ya llevo 8 años de gobierno municipal, me encuentro con fuerzas e ilusión y muchos proyectos a corto y medio plazo y espero poder desbloquearlo de la mano del resto del equipo de gobierno y seguir trabajando durante mucho tiempo.