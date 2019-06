Arturo González: "En Las Chafiras-Oroteanda se está trabajando, pero no al ritmo deseable"

Arturo Eugenio González Hernández fue reelegido el pasado sábado como alcalde de San Miguel de Abona por una mayoría absoluta de nueve concejales de los 17 que conforman ese consistorio, con el mayor número de votos (2.850) que ha obtenido nunca un partido en San Miguel durante el periodo democrático. Lleva en las dependencias municipales casi toda su vida laboral, llegó en 1987. Fue alcalde entre 1999 y 2007, posteriormente entró en pacto de gobierno y fue primer teniente de alcalde, hasta que de nuevo salió elegido alcalde en 2015, aunque no tenía la mayoría absoluta. Ahora prolonga su mandato con la tranquilidad de saber que ni el PSOE, ni el PP ni Cs le arrebatarán el bastón de mando.

¿Por qué cree usted que en San Miguel, CC ha crecido tanto en número de votos?

Yo creo que se debe al trabajo que hemos hecho en estos cuatro años, nos habíamos hecho cargo de las áreas de trabajo más complejas, como la de empleo, servicios sociales, hacienda, con la que hemos realizado una saneamiento financiero total y lo que hemos hecho en la calle. Yo creo que las gentes de San Miguel ha reconocido una gestión eficaz y el trabajo de un equipo unido.

Pero, habrá algo que haya destacado y que le ha llevado a este resultado.

Yo creo que se debe principalmente a la gestión en el área social y la difícil coyuntura en la que nos hemos movido. Cuando comenzamos el anterior mandato teníamos unos 2.700 desempleados y ahora hay unos 1.200, con una población que ha crecido en unos 4.000 habitantes en los últimos años. Eso se tiene que notar porque nuestra labor ha sido diaria, ayudando a gente y buscando empleos para los más necesitados. Hemos estado casi en un vis a vis con las empresas para poder ayudar a los que buscaban trabajo y rebajar esas cifras.

En un municipio turístico y agrícola como el suyo, ¿cómo tienen el Plan General?

Nosotros en su día decidimos que lo hiciera, de forma supletoria, el Gobierno de Canarias porque llevábamos muchos años con el mismo plan, sin modificarse, con una situación muy compleja y que cada vez que se quería hacer un cambio nos encontrábamos con el muro de la Consejería de Política Territorial. Así hemos estado en los últimos cuatro años y aún no está aprobado ni sabemos en qué situación se encuentra, aunque también es verdad que si lo hubiéramos hecho nosotros tampoco estaría aprobado. Desde el Ayuntamiento estamos planteando que a la vista que el Plan General no va a salir pronto y que la Ley del Suelo nos lo permite, allí donde tenemos situaciones complejas urbanísticas, haremos modificaciones puntuales.

Y en este mandato que tienen mayoría ¿no es más fácil arreglarlo de una vez?

Yo pienso que no es siquiera un problema de mayorías o no, el planeamiento urbanístico de un municipio es muy complejo y al final no se quieren pronunciar ni los técnicos municipales y los que van a decidir finalmente son los de la Consejería y con las nuevas legislaciones aún es más complejo y más difícil de llevar a cabo. Nosotros, cuando terminemos el Plan General tenemos que pasar por el filtro de Aviación Civil, por estar en el entorno del aeropuerto del Sur. Y si nos llevamos por la ley, a lo mejor nos dicen que no se puede construir más, y eso es una pega importante. Ahora incluso hay que adaptarlo al cambio climático, con toda la normativa que conlleva ese tipo de cosas, con la intervención del Estado y hasta de Europa. Por tanto es como si nunca acabamos de hacer el Plan General. Estamos trabajando en el plan de mejora y reforma de la actividad turística de la cota de San Miguel de Abona, los que se llaman los PMM. Lo estamos haciendo desde el Ayuntamiento, pero lo tiene que aprobar el Gobierno de Canarias. Digamos que nos estamos moviendo para regular la zona del municipio en el que más actividad turística se desarrolla, la zona costera, pero efectivamente el PGO es importantísimo, aunque tenemos otras prioridades más importantes que esta.

¿Cómo está el saneamiento?

Ese es uno de los principales retos. Como te decía antes, hemos crecido muchísimo y los servicios tienen que adaptarse a la población y la verdad es que nos preocupa porque estamos pendientes del plan de cooperación que el Cabildo tiene en esta materia. Podemos tener problemas de aguas residuales en la zona costera, con la depuradora de Golf del Sur, porque está en el mismo centro de la zona turística, y tenemos que trasladar la instalación y estar pendientes de que el Cabildo de una vez por todas, acabe el expediente y empezar las obras de ampliación de todo el sistema. Este es un tema que muchas veces no se ve, que no conoce la población, que no da votos, pero que es prioritario y fundamental. Tenemos un emisario submarino en la costa, pero ese no puede ser el futuro. Con Arona tenemos que mandar las aguas residuales a una depuradora comarcal que es competencia, incluso del Gobierno de Canarias o del Central, y ya se sabe como están las dotaciones económicas de Madrid para esta materia y los convenios pendientes de firmar. Esta será una obra a largo plazo, pero nosotros tenemos un problema que ya es urgente.

¡En Educación, ¿cuánto invierte?

Nuestras competencias es la mejora y mantenimiento de los colegios y ahí estamos actuando en la cubierta de las zonas de recreo por el tiempo de esta zona. Nuestro principal problema es el aumento de la población y por tanto encontrar terrenos para la ampliación de esos centros. Estamos esperando que la Consejería le meta mano a la construcción del nuevo instituto de secundaria en Las Chafiras-Hoya del Camello, proyecto que ya está terminado y cuyas obras espero que comiencen en breve y así cubrir las insuficiencias de plazas educativas que tenemos.

¿Cuánto invierten en Asuntos Sociales?

Gran parte de nuestro presupuesto se va en esta partida, intentamos que ninguna persona pase dificultades en este pueblo y que aunque no puedo indicar la ficha exacta, sí que puedo decir que no escatimamos esfuerzos en mejorar la vida de todos, entre otras cosas porque este Ayuntamiento está muy saneado y tenemos posibilidades de invertir en las personas. Manejamos un presupuesto de 20 millones de euros y un 40% lo destinamos a esta partida más empleo. Quiero sacar adelante la Residencia de 24 horas Alborada para mayores del municipio.

¿Y en movilidad como están? ¿Realmente han comenzado las obras de la rotonda Las Chafiras- Oroteanda?

Yo espero que las obras comiencen a tomar velocidad de crucero, porque se está trabajando, pero no al ritmo deseable. Estos días se ven los comienzos de construcción de algún puente, en el trazado de algunos de los servicios que nos afecta, en el propio de las futuras vías y rotondas, pero yo creo que esto va a caminar mucho más de prisa a partir de ahora y que los nuevos enlaces los vayamos viendo y se ejecuten en el plazo estimado. Esta es una de esas obras que uno siempre ha querido ver, sobre todo los que llevamos mucho tiempo en política, porque es fundamental. Por ahí se mueven diariamente 50.000 vehículos y eso hay que agilizarlo, porque nos puede llevar a un deterioro de imagen muy notable.

¿Cree usted que todo este asunto de las carreteras y las inversiones en sanidad han incidido en las elecciones y en el resultado de CC?

Yo creo que el que gobierna es el que recibe siempre los palos y llevamos mucho tiempo gobernando y gran parte de la responsabilidad de cómo están las cosas es nuestra. También es verdad que se han pasado épocas difíciles, económicamente, y eso lleva un peso. También hay que ver las cosas positivas que ha hecho CC por la isla. Entiendo que hay situaciones difíciles en movilidad que pueden influir en el número de votos a mi partido, pero yo creo que es más por el desgaste que da el hecho de llevar tantos años en el gobierno.

¿Qué piensa de un posible cambio en el Cabildo?

En política todo puede pasar, pero a San Miguel le afectaría mucho que Carlos Alonso no fuera presidente del Cabildo, porque conoce la Isla, San Miguel, lo que nosotros necesitamos y yo creo que es una persona muy preparada para regir los destinos de la Isla.

¿Ha pensado en la retirada? ¿Se ha puesto algún tope de mandatos?

El día que me presente a unas elecciones y sienta que no tengo el respaldo del pueblo, será el momento de decir adiós, o el día que uno no tenga fuerzas o moral. Ese momento no ha llegado, por lo tanto estaremos aquí mientras el pueblo de San Miguel quiera y yo entienda que se necesita de mí. Tengo 59 años y no esperaba tan fuerte apoyo como en estas elecciones y eso te da un fuerte empuje para seguir y planificar