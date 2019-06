La era Molina finaliza con unos 7,8 millones en las cuentas locales

"Me voy muy contento", señala el político nacionalista

El nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Tegueste ha recibido una institución con alrededor de 7,8 millones de euros en sus cuentas. Así lo explicó el alcalde saliente, José Manuel Molina (CC), que destacó días atrás que en su llegada al cargo doce años atrás, en junio de 2007, los fondos con los que contaba el consistorio en entidades bancarias eran unos 400.000 euros.

Molina se refirió a esas cuantías en declaraciones a este periódico, mientras firmaba los últimos documentos antes de la toma de posesión de la nueva corporación, que se produjo el pasado sábado y de la que forman parte cuatro partidos. "Pasamos de 400.000 euros en los bancos a cerca de ocho millones", destacó.

El ex regidor local recordó que no ha podido haber un mayor gasto en inversiones durante los últimos años debido a que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local lo impide. "Es un dinero que no lo puedes gastar", señaló en referencia a que hay una cuantía que debe ir a hacer frente a deudas o bien a inversiones financieramente sostenibles, una categoría con restricciones y en la que las instituciones locales hallan dificultades para enmarcar sus proyectos.

Preguntado por su balance final y sensaciones, el hasta ahora mandatario teguestero sostuvo que abandona el cargo "muy contento" tras la labor realizada. En particular, indicó que se va "feliz" por el trato recibido del pueblo y porque los vecinos han sido los que "han hecho crecer el municipio a través de la participación". Tras una etapa de doce años en la Alcaldía e ir en la lista de Coalición Canaria (CC) al Parlamento en las últimas elecciones, Molina regresa a la actividad privada.

El nuevo período que se ha abierto desde el pasado fin de semana está liderado por Ana Rosa Mena -del Partido Socialista (PSOE)-, en un gobierno en el que la acompañan Sí se Puede (SSP), Unidas por Tegueste-Podemos (UXT) y Ahora Tegueste-Nueva Canarias (AT-NC). Se trata de unas formaciones políticas que alcanzaron un pacto el pasado viernes. Según informaron entonces desde Sí se Puede (SSP) en una nota de prensa, el plan de acción del gobierno municipal se guiará por el "cruce" de los programas defendidos por los cuatro partidos en los comicios del 26 de mayo, "de forma que constituye una síntesis de las propuestas de todas las partes".