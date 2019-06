Agustina Beltrán: "Mi intención es que este sea mi último mandato"

Agustina Beltrán Cano fue taxista antes que alcaldesa, es una mujer comprometida que repite al frente del Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna. En el mandato pasado lo hizo con un pacto de gobierno con CC y ahora ya gobierna en solitario, gracias a la mayoría absoluta conseguida el 26 de mayo: los cinco concejales del PSOE, de los que dos son nuevos, frente a los cuatro de CC que son los que conformarán una Corporación de la que desaparece Sí Se Puede, que en el 2015 ganaron con cuatro actas. Agustina dice que se desespera con la lentitud de la administración para algunas cosas y que aprendió mucho en estos cuatro años.

¿Qué fue lo más importante que hizo en su primer mandato?

No le sabría decir algo concreto, porque hemos conseguido inversiones importantes para el municipio, hay proyectos comenzados y en marcha, como que el Cabildo comprara la casa de los Soler; todo lo que se ha hecho con el agua con el plan de cooperación, conseguir que nos dieran subvención para la Casa de la Juventud, que eso es muy importante en un núcleo como éste, y a nivel cultural se ha hecho una labor muy, muy buena, donde hemos acercado el teatro, la zarzuela y demás actuaciones a todos los ciudadanos. Hemos conseguido unir los barrios con líneas de transporte, lo que ha significado un avance porque así los vecinos pueden desplazarse todos los días para sus necesidades. La unidad de estimulación cognitiva, que se inauguró el año pasado y que es un sitio al que llevamos a nuestros mayores y con la, que las familias puedan tener un pequeño respiro, ha sido un gran logro, porque, además, es gratuita e, incluso, financiamos desde el ayuntamiento el transporte. También tenemos una escuela infantil, gracias a que nos cedió un edificio la Fundación Jesuman, en el que aglutinaremos a los mayores y a los pequeños, con lo cual tendremos un multicentro.

¿Todo eso lo han hecho con presupuesto municipal? ¿Reciben ayudas de otras instituciones?

Aquí todo es con ayudas, tanto del Cabildo como del Gobierno Canario, porque el presupuesto de Vilaflor es muy pequeño y la maniobra que te da es muy poca, pero gestionándolo bien hemos aprovechado todas las subvenciones posibles y las combinamos con aportaciones municipales. Como comprenderán, solo con dinero municipal sería imposible porque hablamos de mucho dinero y de cosas que llevan un gasto que no podemos asumir.

En asuntos meramente municipales, como el saneamiento ¿Cómo está su municipio?

La previsión, según la cantidad de metros cúbicos que se vierten al subsuelo, es que hasta el 2030 no tendremos que realizar acometidas. Nosotros no estamos entre las prioridades de tener conducciones de saneamiento. Nuestro principal problema es el agua de abastecimiento y la renovación de redes y, por el ello, el plan de cooperación, que estaba plenamente dedicado al saneamiento, logramos que nos dieran lo que nos correspondía pero que lo dedicáramos a las conducciones de agua de abasto. En eso estamos, cambiando las redes, arreglándola para evitar pérdidas, porque con la sequía y con la altura a la que está Vilaflor todo esto se nos hace más agudo que en zonas bajas. Aquí no tenemos ni desaladoras ni potabilizadoras, por lo que el agua hay que subirla, una operación que es más costosa que bajarla. Pero, volviendo al saneamiento, sí que tenemos una zona conectada, la de La Escalona, que no va a ningún sitio, porque no hay conexión con la depuradora y no está funcionando. Insisto que en el casco no está hecha y que tampoco nos lo exigen para ahora, porque no estamos dentro de vertidos grandes.

¿Cuál sería entonces el asunto de más urgencia, en cuanto a inversión en su municipio?

El asunto más urgente es el del agua, tanto para abastecimiento urbano como para riego agrícola, porque cada vez se ponen más fincas en producción, sobre todo vitivinícolas, y ahí se necesita agua para subsistir y lo mismo sucede con el abasto público. Con los años de sequía que padecemos, el nivel freático de nuestras galerías va bajando y, por lo tanto, cada vez dan menos para cumplir con todo el consumo que nos solicitan los vecinos. Las actuaciones prioritarias tienen que terminar con el plan de arreglo de toda la red de abastecimiento para evitar pérdidas y conseguir agua para la agricultura y que no tengamos que estar todos los años con los nervios de punta, pensando en cómo vendrá el verano y cómo vamos a arreglar todo ese delicado tema.

¿Usted estaría a favor de un cambio en la Presidencia del Cabildo?

¿Qué cree que le puedo contestar? A nosotros, como es lógico, si el que gobierna es de tu color piensas que puedes tener un poco más de ventaja en que te hagan caso, pero también pienso que cuando uno está en un municipio pequeño, como este, todos son amigos y ayudan. Todos los dirigentes del Cabildo tendrán en cuenta que nos tienen que tratar por igual y no primando solo amiguismo o siglas. Con quien gobierne voy a negociar y le voy a pedir cosas para Vilaflor, sea de mi color o no.

Antes ha dicho que no le iba mal con el trato que recibe del Cabildo.

Sí, vamos a ver, gran parte de esas subvenciones las hemos obtenido en las distintas consejerías que gobernaba el PSOE, como la de la Casa de la Juventud, que es de casi 500.000 euros y que llevaba Josefa Mesa; lo mismo que la compra de la Casa de Soler, que también era de Patrimonio, de la misma consejera. Otra ayuda era por el Plan de Cooperación, cuyo responsable era Aurelio Abreu, luego hemos tenido otras subvenciones, que esas sí caían en el área de Coalición, como la que recibíamos por La Escalona, pero ahí funcionaba el pacto del Cabildo. ¿Qué le voy a contestar? Está usted ahí casi diciéndome que a quien quiero más, si a unos o a otros. Si nos dan algo, todos son mis amigos, como si tengo que negociar con el diablo, todos los que me ayuden son bienvenidos. Cuando uno se presenta con unas siglas, es porque tiene unos ideales y eso nos lleva a querer que los nuestros gobiernen en todos los sitios.

Y en asuntos sociales, ¿cómo están? ¿Qué presupuesto tiene y cuánta gente necesitada de este servicio viven en Vilaflor?

Hay bastante porcentaje. Tenemos unos servicios sociales que están funcionando de la mejor manera posible. Creo que a nivel social tenemos un buen servicio. Como somos pocos, pues se atiende de manera más personalizada, con lo que siempre se va al fondo del problema del usuario; tenemos una ayuda a domicilio también muy activa, se surte a los demandantes de lo que nos piden, ya se camas, sillas de baño, es decir, todo el material necesario para un atendimiento más óptimo en su casa. Creo que debemos estar orgullosos del servicio en un municipio tan pequeño y con tan pocos recursos. Pero todo se puede mejorar. Eso lo sabemos y siempre escuchamos a la población para hacerlo.

¿Piensa en retirarse? ¿Se ha puesto algún tope en la Alcaldía?

La intención es que este sea el último mandato. Mi intención era estar dos mandatos, el que acabó y éste que iniciamos y luego dar paso. Creo que en ocho años se pueden cumplir unos objetivos. Considero que no hay que eternizarse en los cargos y hay que dejar pasar a gente nueva, que traiga otras ideas, que trabaje en líneas diferentes y que gente preparada y capacitada saque adelante lo iniciado. Siempre hay personas con mucha fuerza y ganas. Estoy viendo quiénes darán ese paso.

Antes de irse ¿querría ver alguna obra o proyecto culminado que dejara recuerdo?

Yo ya tengo algunas obras terminadas. Hemos renovado todos los parque infantiles, el albergue municipal y mi mayor ilusión es ver terminada la Casa de la Juventud, que se ha convertido en un reto, y arreglar el asunto del abastecimiento de agua. Hay uno muy importante que sí que me gustaría, por lo menos iniciarlo, que es el embellecimiento del municipio y recuperar todo el Patrimonio Histórico, reponer la belleza de sus calles y casas antiguas que por el deterioro de los años, la poca inversión que se ha podido hacer o por intervenciones realizadas en el pasado y que fueron poco afortunadas, dejan ahora una imagen que me gustaría arreglar. Estoy convencida de que Vilaflor es como un diamante en bruto que tiene muchísimas posibilidades cara a ofrecer al turista y a la gente de la Isla una visión diferente de un sitio como este. Esto sí que me gustaría y será uno de los retos del mandato. Estamos en lo más alto y con una historia que dentro de poquito cumplirá 500 años. Eso también es importante.