Comienzan las obras de mejora del acerado de la calle La Gallega

El Ayuntamiento de Santa Cruz ha iniciado las obras de la mejora de la accesibilidad y pavimentación de la calle La Gallega y vías adyacentes, en el Distrito Suroeste, una reivindicación de los distintos colectivos vecinales de la zona que durante años han reclamado la terminación del acerado por una cuestión de seguridad y accesibilidad.

Así lo anunció el viernes la concejal de Distrito Suroeste en funciones, Gladis de León, que resaltó que los trabajos se iniciaron el martes con el objetivo de que en un breve plazo de tiempo la calle de la parte antigua del barrio de La Gallega pueda tener por fin un acerado en condiciones tras las obras que se están desarrollando con cargo al distrito.

En este caso, las actuaciones que han comenzado en la calle La Gallega tienen como objetivo la mejora de la accesibilidad y el pavimento en más de medio kilómetro de acerado que comprende la vía en el carril de subida y bajada. En esta infraestructura confluyen además las calles Altamira, Don Diego, Genciana, Habermaría, Pajarita, Campanilla, Primavera, Mandrágora y Biguipala, hasta la confluencia con la Cruz de La Gallega.

El proyecto cuenta con un presupuesto de ejecución de 30.000 euros que han sido aportados por el Distrito Suroeste después de las propuestas vecinales derivadas de los procesos de participación que se han desarrollado para la elección y ejecución posterior de las obras de más relevancia en opinión de los propios vecinos.

Los trabajos, según se explica en el proyecto, están siendo ejecutados por la empresa concesionaria del servicio de conservación de vías públicas de Santa Cruz y en concreto se trata de la pavimentación de las dos aceras que conectan esta vía municipal entre las calles Altamira y Biguipala, en aquellos tramos que no disponen de losetas por diversos motivos, además de ejecutar los rebajes en las esquinas y en los pasos de peatones ya existentes.

Entrando en el detalle se especifica que se aplicará una mezcla bituminosa en caliente, además de colocar en algunas zonas pavimento de baldosa.

En cuanto a las iniciativas de accesibilidad, se colocará en los rebajes de acera y para los pasos de peatones pavimento táctil, indicador del itinerario peatonal accesible, tanto para señalar el encaminamiento como el pavimento de advertencia abotonado.

La ejecución de la obra contempla la reposición de las instalaciones afectadas existentes, de tuberías y arquetas, así como la sustitución de los bordillos deteriorados.

En otro orden de cosas, el viernes varios operarios comenzaron a trabajar en la limpieza de varios solares que se encuentran en las calles adyacentes a La Gallega. En este caso se actuó en la limpieza de uno que se encuentra en la calle Gran Duque. Son trabajos complementarios para adecentar varias de la zona del barrio.

Cumplimiento de las demandas vecinales

La concejala en funciones, Gladis de León, explicó que "con la ejecución de las mejoras en las aceras se tratará de dar cumplimiento a una demanda de hace mucho tiempo de los distintos colectivos vecinales de la zona, que reclamaban la continuación de las aceras y la mejora de la accesibilidad". Relató que también se actuará en la esquina de un solar del principio de la calle que no tiene acera y que impide el normal tránsito en este punto hasta la carretera principal "que por distintos problemas no se había podido actuar antes", recordando no obstante, que "también se desarrollará el trabajo en otros tramos existentes a lo largo de la calle. En total está previsto que se trabaje en unos 500 metros lineales de acera". La hasta ahora responsable del Distrito Suroeste recordó que "no solo los trabajos significarán la mejora de las aceras, sino también también la apuesta de la accesibilidad a través de actuaciones de rebajes en la zona de peatonal y en los pasos de cebra. La accesibilidad estará garantizada".