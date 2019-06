Salvar La Tejita: "En este ayuntamiento sobra el 3%"

El inicio del pleno de constitución del Ayuntamiento de Granadilla de Abona fue muy ruidoso. El motivo es que en el exterior de la casa Consistorial hubo una concentración para protestar contra la continuación de la construcción de un hotel de lujo en las proximidades de la playa La Tejita. Esta protesta se llevó a cabo posteriormente junto a dicho paraje.

Los mensajes eran claros y muy directos: "El que no quiere a su patria, no quiere a su madre"; "gobierne quien gobierne, La Tejita se defiende", "corruptos fuera" y "no vendan nuestra tierra". Otra de las consignas fue "en este Ayuntamiento sobra el 3%" (en referencia a las supuestas mordidas cobradas por Antonio Castro Cordobés, Luis Suárez Trenor y Julio Bonis que aparecen en las escuchas de la operación Lezo). Regalado respondió que "quiero dejar una cosa muy clara: hoy hemos escuchado de todo y creo que no vale todo, ni los que están aquí cobramos el 3%; y yo no he tenido ningún ingreso en mi cuenta, solo el sueldo del ayuntamiento".

La plataforma Salvar La Tejita considera que resulta fundamental que las administraciones "cumplan la legislación". En noviembre del 2018, presentó ante la Demarcación de Costas de Santa Cruz de Tenerife la petición de revisar el deslinde marítimo-terrestre en el ámbito de La Tejita. Para argumentarlo, aportaron un informe geomorfológico sobre las características de las dunas, la arena, la flora y la fauna, entre otras cosas.

El organismo del Gobierno del Estado respondió este año que aceptaba revisar el deslinde. El portavoz de la asociación, Daniel Duque, explicó que, tras esa decisión de la institución, "la primera consecuencia pasa por paralizar cautelarmente cualquier obra que se lleve a cabo en el territorio afectado por la revisión" hasta que Costas adopte una resolución definitiva.

Duque opina que este organismo debe trasladar al ayuntamiento la obligación que tienen de paralizar los trabajos. A continuación, desde el consistorio se debe ordenar a los promotores que paralicen la edificación. Sin embargo, el portavoz de Salvar La Tejita comenta que "las palas se siguen metiendo, cada vez más, mientras las administraciones miran para otro lado".

Las obras empezaron el 29 de mayo. Advierte de que los políticos y funcionarios pueden estar incurriendo en un presunto delito de prevaricación por no actuar conforme a lo que establece la legislación.

Duque insiste en que "no queremos regalos ni préstamos, solamente que se cumpla la Ley". Recuerda que la licencia de obras se otorgó en 2018, aunque previamente, en 2016, hubo movimiento de tierras en ese solar. Según el representante de la plataforma, la revisión del deslinde marítimo-terrestre afectaría a un 90% de la parcela donde se edifica el hotel de cinco estrellas, que tendrá más de 600 habitaciones.