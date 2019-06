José Heriberto González: "Quiero un Garachico más cohesionado y potente"

José Heriberto González va a iniciar su tercer mandato como alcalde de Garachico, ocupando ese cargo desde el 1 de julio de 2011, fecha en la que, aunque iba de número dos en las listas de CC, la renuncia de su compañero Ramón Miranda le propició que se convirtiera en el primer edil. Fue un momento delicado y movido de los escrutinios electorales porque su formación política perdió la mayoría por un solo voto que le otorgaba un concejal más al Partido Popular. Y desde ese momento se convirtió en alcalde y en negociador para sacar adelante una Alcaldía con malas relaciones con el resto de partidos. Ha sido uno de los pocos sitios en los que ha bajado el número de concejales a elegir. En el 2015 se elegían a 13 representantes en el Consistorio y esta vez a 11, la mayoría estaba en sacar seis o más y CC la logrado siete, por tres del PP y uno del PSOE, de los que hay algunos nuevos en el grupo de gobierno.

Este recorte en concejales ¿lo hacía más fácil o difícil?

Es prácticamente lo mismo, lo que pasa es que al bajar el número de habitantes de 6.000 a algo más de 4.900, automáticamente descienden los concejales a elegir. Además, con los números en la mano, doblamos en cantidad de votos a la segunda fuerza con representación en el Ayuntamiento.

Para usted ¿qué significa tener una nueva mayoría?

Significa que la gente ha respaldado la labor y la forma de hacer la política que hemos ido practicando, por tanto seguiremos igual, pero eso sí, hay mucho que resolver y tendremos que redoblar los esfuerzos para reformar todo lo que nos han dicho que hay que hacer. Ese es nuestro compromiso, aunque la línea a seguir sea continuista porque si la gente ha respaldado esa forma de hacer las cosas, y por tanto no se puede variar diametralmente.

¿Va a trabajar en algún asunto en especial en este mandato?

En la resolución definitiva del problema de la depuración del agua, que no solo será un asunto de Garachico, sino de toda la comarca. Tendremos que resolverlo de todas las maneras posibles. No podremos estar otros dos años sin soluciones. Esta es una comarca en la que los valores naturales son de lo mejor que tenemos y por tanto no podemos seguir vertiendo al mar ni un litro más de agua sin estar en las debidas condiciones. Tenemos que ponernos de acuerdo entre todos y con el Cabildo sobre la mejor forma en la que podemos tratar esas aguas y que sea lo más respetuosa con el medio ambiente, pero no se puede demorar más.

¿Qué parte de esto que ha contado es responsabilidad del Ayuntamiento y cuál del Cabildo?

El saneamiento es competencia municipal, pero si se hace de forma supramunicipal ya es competencia del Cabildo. El Plan Hidrológico de Tenerife ha diseñado una comarca con Garachico, Los Silos y Buenavista y ahora hay que decidir el sistema de depuración y el lugar en el que se instalará la depuradora. Esto es urgente que se tomen las decisiones oportunas y que este tema se resuelva.

Y de las carreteras, ¿qué piensa hacer?

No solo es la autopista, hay una carretera, a la que hay que meter mano rápidamente como es la TF-82 que es la que une Icod con el Tanque y que atraviesa dos barrios de medianías de Garachico importante como son San Juan del Reparo y Genovés y también tiene que empezar cuanto antes la reforma de la vía que va desde el casco a El Tanque, que se ha demostrado muy importante, porque cuando se cerró, por los desprendimientos de tierra, se formó un caos tremendo, porque es la única de la zona. Estas carreteras están en muy mal estado, con muchas curvas peligrosas y hay que mejorarlas, porque son imprescindibles para los vecinos. Hay que trabajar en la seguridad de la avenida marítima y detectar lo antes posible lo que va a suceder y en cuanto lo sepamos, actuar, incluso asegurando los edificios.

¿Cuánto dedica su ayuntamiento a la Educación?

Nosotros tenemos competencias en el mantenimiento de colegios, institutos y complejos deportivos, que es donde estamos haciendo inversiones. Estamos costeando las reformas del colegio Antonio del Valle, que está en el centro, también lo hemos hecho en el que está en el barrio de Genovés. El Gobierno de Canarias ha colaborado mucho en este apartado y esperamos que siga por ese camino en todo lo que hay que hacer en el Instituto de Enseñanzas Secundaria, un centro que no tiene Bachillerato, sino Formación Profesional y en Icod se va a construir un centro integrado de FP que tendrá muchas especialidades, y lo alabamos y aplaudimos porque será bueno tener un centro así para los chicos y chicas de la comarca. Pero lo que queremos es que nuestro centro siga teniendo unos ciclos formativos de los más atractivos posibles, sobre todo desde el punto de vista de las salidas profesionales y que incluso pueda venir gente a formarse de otros sitios porque haya unas enseñanzas atractivas. Esto nos preocupa mucho y por eso destinamos fondos a este apartado. Por ejemplo, financiamos cursos de auxiliares de conversación en inglés, que cuenta con ayudas del Gobierno pero nosotros aportamos el dinero. Consideramos que un municipio con formación es mucho mejor, aparte de esto invertimos en formación cultural a través de la escuela de música o del espacio de formación artística. La educación es algo que nos preocupa muchísimo.

¿Y en Servicios Sociales?

Hace unos años salió una información comparativa y Garachico figuraba entre los primeros en gasto social en la Isla, con lo cual, sí que le estamos dedicando bastante recursos a este apartado, aunque también tengo que reconocer que sigue siendo un paliativo a circunstancias que viven familias que lo que realmente necesitan es trabajo y tener una buena economía, por eso es que la mejor de las políticas de empleo es la generación de empleo. Es verdad que los ayuntamientos no tenemos competencias directas en esta materia, pero sí que podemos hacer bastante. Garachico en empleo, aunque no sea atribuible en todos los sentidos a este Ayuntamiento, pero en el 2012, en plena crisis, teníamos 737 personas en paro y ahora tenemos unos 460, es decir, no llegamos al 10% en la tasa de desempleo, pero aún así hay que seguir trabajando mucho en este sentido e ir de la mano con otras administraciones.

¿Cuál es su sueño al hacer algo por Garachico?

Me gustaría un municipio cohesionado, que las comunicaciones entre todas los barrios de Garachico fueran las mejores, que ahora no lo son. Me gustaría mejorar en todos los sentidos para que los niños estudiaran aquí y no se fueran a otros sitios a hacerlo, los ciudadanos acuden al médico también fuera, no hay una cohesión. Me gustaría un Garachico más potente en turismo, aunque vamos camino de eso, ya que somos la tercera población más visitada, pero creo que queda mucho para consolidar. Hay que procurar que nos consideren un lugar relevante en lo cultural y que seamos referentes, porque así nos proporcionará más movimiento económico y se creará más empleo y riqueza. Este es nuestro reto más importante para los próximos años, comenzando por aquí y siguiendo por toda la comarca.

¿A usted que le parece un cambio en la Presidencia del Cabildo?

Yo espero que no haya cambios, que Carlos Alonso siga siendo el presidente, porque es el mejor candidato y porque ha demostrado su valía, pero bueno habrá que esperar acontecimientos. No puedo hablar mal de los otros dos candidatos, Pedro Martín y Lope Afonso, no conozco al de Ciudadanos ni a Unidas Podemos, pero tendré que entenderme con quien esté al frente de la Corporación.

-¿Usted cree que eso ha sido más importante que las campañas sobre las colas en la autopista o que no se hayan terminados los hospitales comarcales o incluso el tiempo que lleva CC en el poder?

Yo creo que han sido asuntos más locales los que han incidido en el resultado final. En Icod, CC ha subido mucho y va a gobernar y allí está el hospital, en Garachico nos hemos mantenido muy bien, lo mismo que en La Orotava y en El Sauzal. Eso puede llevar a otras lecturas. El voto municipal es muy concreto. Son claves muy particulares, el electorado vota más a las personas para su ayuntamiento, más que a las siglas.

Usted lleva 20 años en el Ayuntamiento, ¿ha pensado en algún momento en plantearse un tiempo tope como cargo público?

Todavía no he tomado posesión y no lo he pensado, pero llegará un momento en el que uno tiene que pensar en dejar la política municipal. Yo aún no lo sé, reflexionaré en este mandato sobre este asunto, aunque tengo claro que tendremos, tanto yo como mi partido, que ver qué se debe hacer para el próximo mandato. No es bueno decir cosas que luego, por algunas circunstancias a lo mejor no se pueden cumplir y te lo pueden echar en cara.