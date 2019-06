CC, PP y Cs negocian un nuevo organigrama para el Cabildo

Las comisiones negociadoras de Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) se reunieron ayer por primera vez de forma conjunta para comenzar a perfilar el nuevo organigrama del Cabildo de Tenerife. Después de acercar propuestas respecto a los aspectos programáticos de las tres formaciones, los nacionalistas entregaron una propuesta de la distribución de áreas y sus respectivas funciones, que hoy será analizada por el PP y Cs.

El candidato de CC a la presidencia insular, Carlos Alonso, argumentó ayer que aunque todavía no se ha llegado a un acuerdo en el ámbito programático, no considera que existan diferencias insalvables. Sin embargo, tanto Lope Afonso (PP) como Enrique Arriaga (Cs) no descartaron que puedan existir acuerdos con otras formaciones, como el PSOE que igualó a CC en número de consejeros en las pasadas elecciones del 26 de mayo.

Arriaga indicó que todavía no se ha llegado a ningún acuerdo concreto con los nacionalistas y que no se cierran ninguna opción. Aunque admitió que han tenido reuniones con el Partido Socialista, afirmó que en el caso de las negociaciones con el PP y CC "estamos un poco más avanzados".

En el mismo sentido se pronunció el candidato popular quien afirmó que su partido mantiene abiertas las vías de comunicación con todas las fuerzas, también con el PSOE que en el Cabildo tinerfeño "tiene capacidad para plantear acuerdos de gobernabilidad".

Por su parte, el líder nacionalista Carlos Alonso manifestó que considera que la alternativa más viable para la Isla es "un acuerdo con la moderación y que ponga a Tenerife en el centro", algo que bajo su punto de vista "cumplen el PP y Cs".

Por eso, aseguró que el trabajo para tratar de alcanzar un acuerdo de gobierno en el Cabildo se centra en estas dos formaciones, ya que los nacionalistas han excluido a Podemos de las negociaciones y afirman que el PSOE se "ha constituido como alternativa", aunque tendió la mano a estos dos últimos partidos para llegar a acuerdos en los grandes asuntos que afecten a la Isla.

"Al final, todos queremos trabajar por Tenerife, y bajo esa premisa la confianza es plena", dijo Alonso refiriéndose al PP y Cs, ya que ambas formaciones están manteniendo también contactos con el PSOE. Sin embargo, Alonso dejó claro que no se descarta que en un escenario regional los nacionalistas puedan abrirse a otras posibilidades.

En cuanto a la propuesta del nuevo organigrama para el Cabildo realizada por CC, Alonso no quiso dar muchos detalles, pero sí comentó que ha planteado incluir un área que se encargará de la modernización tecnológica dentro de la administración insular.

Para Afonso, que calificó el encuentro como "francamente positivo", lo más importante es que esa distribución de áreas tenga "una estructura de gestión lógica y eficaz y que también de respuesta a las aspiraciones políticas con las que las dos formaciones nos hemos presentado ante los tinerfeños".

El próximo viernes 21 de junio Carlos Alonso tomará posesión como presidente insular, ya que la normativa establece que el candidato más votado se convierte de forma automática en el presidente. Sin embargo, el nacionalista quiere cerrar antes de esa fecha el acuerdo con el PP y Cs, para no demorar demasiado la nueva situación de interinidad en la que quedará el Gobierno insular después del 21 de junio. En el caso de que no se llegara a un acuerdo y pudieran abrirse otras alianzas que incluyan a otras fuerzas y dejasen de lado a CC, estas tendrían que presentar una moción de censura para desbancar a Alonso de la presidencia insular.

Tanto es así que ayer por la tarde representantes del Partido Popular y Ciudadanos se reunieron con el candidato socialista a la presidencia del Cabildo y secretario general del PSOE en Tenerife, Pedro Martín, para hablar de la formación de gobiernos en diferentes administraciones, entre ellas la Institución insular.

Martín afirmó tras el encuentro que no se había cerrado nada y apuntó que es "normal que hablemos y planteemos opciones". El socialista manifestó que durante la reunión hablaron de muchas cosas como "el contenido y la organización del Cabildo", pero no tanto de "reparto de sillones" y deseó que el buen clima que se vivió entre las tres formaciones "continúe en el futuro nos toque estar donde nos toque estar".

Coalición Canaria, el Partido Popular y Ciudadanos volverán a reunirse hoy en el Cabildo. Aunque primero, el PP y Ciudadanos, que han decidido acometer conjuntamente esta y otras negociaciones de pactos en Canarias, se reunirán por la mañana para poner en común los avances en este encuentro y del que también mantuvieron con el Partido Socialista.

El pacto de Santa Cruz, pendiente de lo que ocurra en el Cabildo

El pacto para dar estabilidad al Ayuntamiento de Santa Cruz dependerá de los acuerdos que se alcancen en el Cabildo de Tenerife, en el que parece cada vez más cerca un acuerdo entre CC, PP y Ciudadanos.

Así lo aseguraron ayer fuentes consultadas por este periódico, poco después de las reuniones que se produjeron a lo largo del día para tratar de buscar acuerdos que den estabilidad en las dos instituciones citadas.

En Santa Cruz se reunieron, en el hotel Silken Atlántida, CC, PP y Cs. Tras esa cita, el alcalde en funciones, José Manuel Bermúdez, reconoció que la reunión con PP y Cs había sido "positiva" y avanzó que habían llegado a acuerdos "a pesar de que todavía no hay nada cerrado".

En esta línea, insistió en que el mejor acuerdo político para la capital era el formado por CC, PP y Cs. "Es el mejor, el que ejemplifica y representa la mayoría de los votantes de esta ciudad", añadió. "Se ha avanzado", dijo.

En su opinión, a CC no le separan "muchas cosas" de Cs y PP respecto al programa de gobierno, que estaría repartido de la siguiente manera: un total de 15 concejalías, de las cuales diez serían de CC, tres del PP y dos de Cs.

En esta línea, la secretaria de Acción Institucional de Ciudadanos, Teresa Berástegui, anunció que hoy su partido y el PP se reunirían para decidir si pactan con el PSOE o con CC en la capital tinerfeña.

Sin embargo, y según pudo saber este periódico, a última hora de la tarde de ayer esas reuniones quedaron suspendidas.

"Nosotros vamos a ir de la mano con el PP", manifestó Berástegui, quien valoró el encuentro con CC ya que, según dijo, se trata de un partido con el que Cs mantiene coincidencias programáticas.

Por su parte, el concejal electo del PP Guillermo Díaz Guerra indicó que hay una mesa negociadora entre Cs, PSOE y PP pendiente, que tiene que producirse antes de anunciar un pacto en Santa Cruz.

Díaz Guerra afirmó también que no ha hablado "aún" con el PSOE sobre el futuro del consistorio de la capital.