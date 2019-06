La promotora no detendrá la obra y asegura que cumple la legislación

La empresa promotora de la construcción del hotel La Tejita Beach Club Resort, Viqueira, expresó ayer su "firme propósito de ejecutar el hotel de cinco estrellas" al tratarse de un proyecto "que se ajusta estrictamente a toda la normativa que resulta de aplicación". Asegura que cuenta "con todos los permisos preceptivos de los diferentes organismos intervinientes, emitidos en el seno de unos procedimientos que han cumplido escrupulosamente todas y cada una de las exigencias legales".

Tras apuntar que las alegaciones de "quienes ahora se oponen" a esta construcción fueron rechazadas en su momento por "sus argumentos falsos y demagógicos", deja claro que "cualquier coacción o amenaza que pretenda impedir o dificultar la ejecución de las obras autorizadas, por parte de quienes han visto rechazadas sus pretensiones de impedir el hotel por ser contrarias a la ley, será adecuadamente respondida mediante el ejercicio de las acciones legales que correspondan".

En cualquier caso, la incoación del expediente de revisión del deslinde que tramita actualmente la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar "no afecta, en modo alguno, al proyecto del hotel, puesto que las autorizaciones y licencias preceptivas fueron obtenidas con carácter previo a su incoación, al amparo del deslinde vigente desde el año 2002".

El hotel autorizado "ha sido emplazado respetando tanto el dominio público marítimo-terrestre como su servidumbre de protección, de acuerdo con el deslinde vigente, aprobado en el año 2002". Además, Viqueira apunta que, "con carácter previo al inicio de las obras, el Servicio Provincial de Costas de Tenerife levantó acta de replanteo del deslinde marítimo-terrestre sobre el terreno, en concreto entre los vértices cuestionados en el procedimiento de revisión del deslinde, y, de acuerdo con este replanteo del proyecto se están ejecutando las obras".

El hotel se sitúa en una parcela de la urbanización Sotavento destinada a uso hotelero, de acuerdo a los distintos instrumentos de ordenación urbanística y del territorio de la Isla especificados en el Plan General de Ordenación de Granadilla de Abona, de 2005.

Este proyecto se ejecutará "sin que se produzca afección alguna a la playa de La Tejita y sin que se realicen obras sobre la misma", apunta la promotora, recordando lo señalado en su autorización por Política Territorial, en la que expresamente se indica que "la edificación hotelera se ubica fuera de la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre".

Vaqueria asegura haber "respetado escrupulosamente" las condiciones recogidas en el PGO de Granadilla para este hotel, "partiendo de una premisa fundamental, el entorno donde se ubica", motivo por el que "su diseño, morfología, alturas, acabados y zonas de esparcimiento se han realizado con el objetivo de integrar el hotel en la zona".

La promotora cedió más de 25.000 metros cuadrados de zonas verdes y de esparcimiento para uso público. Además, el proyecto "ha sido informado favorablemente y autorizado por todos los organismos intervinientes", apunta.

De "manifiestamente falsas y carentes de fundamento legal" califican los pronunciamientos de los colectivos Salvar la Playa y ATAN, a los que acusa de pretender "poner en contra a la opinión pública y deslegitimar el proyecto socialmente, pese a que se trata de una actuación que es conforme con la ordenación urbanística y sectorial aplicable y de gran interés para el municipio y la Isla".

Podemos presenta denuncia en la Fiscalía y otros estamentos

Ante la continuidad del movimiento de tierras iniciado el pasado 29 de mayo para construir el hotel, Podemos puso el hecho en conocimiento de la Fiscalía, el Ayuntamiento de Granadilla de Abona, el Servicio Provincial de Costas y el Seprona, advirtiendo de que las administraciones podrían incurrir en prevaricación de no paralizar los trabajos. En el documento presentado ayer se recuerda que Costas aceptó, en noviembre de 2017, revisar el deslinde del dominio público marítimo-terrestre, paralizando las obras hasta que se apruebe un nuevo deslinde. El diputado electo de Sí Podemos Canarias Manuel Marrero dijo que ese nuevo deslinde está en fase de elaboración y reiteró que los trabajos tienen que paralizarse y no aprovechar que hay una "especie de vacío de poder". Pilar Figueroa, representante del colectivo Salvar La Tejita, reconoció que la empresa tiene una licencia de obra municipal y aclaró que el nuevo deslinde reducirá la superficie para construir hasta en un 90%, criticando al Ayuntamiento de Granadilla por no haber suspendido cautelarmente la licencia de obras. El sábado, a las 11:00, celebrarán una concentración ante el consistorio y en Sotavento.