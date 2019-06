La izquierda invita oficialmente al PP y Cs al pacto de estabilidad

La negociación del pacto lagunero empezó la semana con una doble sesión de reuniones. El Partido Socialista (PSOE), Unidas se Puede y Avante La Laguna invitaron oficialmente durante la mañana de ayer al Partido Popular (PP) y a Ciudadanos (Cs) a formar parte del que han dado en llamar el "pacto de estabilidad" del municipio, mientras que la cita vespertina la dedicaron a dar pasos para la estructuración del gobierno.

Según explicó el líder del PSOE -Luis Yeray Gutiérrez- en declaraciones a este periódico, los encuentros con el PP y Cs tuvieron lugar también para transmitirles a estas formaciones que ya hay un preacuerdo programático. "Era de primera necesidad que ellos supiesen que este existía", apuntó el secretario general de los socialistas laguneros.

Con el PP se sentaron negociadores del PSOE, Unidas y Avante, mientras que la reunión con Cs fue una cita solo con los primeros. Eso sí, ni los populares ni la formación naranja dieron ayer una respuesta, sino que la supeditaron a un estudio previo. En palabras de Gutiérrez, el PP mostró "predisposición" a trabajar conjuntamente y planteó ideas, y Ciudadanos pidió conocer el acuerdo programático para expresar en los próximos días su parecer sobre el pacto de estabilidad. Como se recordará, este es una fórmula para lograr apoyos de estos partidos no integrados en el gobierno y, sobre todo, en asuntos que cuenten con una especial relevancia.

Al tiempo que desde Cs optaron por no pronunciarse acerca de los encuentros de este lunes, el líder del PP en La Laguna, Manolo Gómez, señaló que volverán a reunirse una vez que los previsibles socios de gobierno "tengan perfilado todo". "Nosotros siempre estamos dispuestos a hablar y a sentarnos, y hemos planteado nuestra propuesta de grandes proyectos de cara al futuro, que son los que realmente nos preocupan", expuso el conservador. También manifestó que todavía no han decidido el sentido del voto en la investidura del próximo sábado; no obstante, y más allá de esa decisión -"si es a favor, en contra o nos abstenemos", dijo-, dejó la puerta abierta al acuerdo de estabilidad.

"La voluntad es tener vías de diálogo con todo el mundo en el salón de plenos", indicó Rubens Ascanio, de Unidas, sobre el trabajo realizado durante la mañana. Asimismo, se detuvo en que desde el PP presentaron cerca de una treintena de cuestiones que esa organización considera interesantes, y destacó que "más del 90%" de los puntos son coincidentes con los programas del PSOE, Unidas y Avante.

Con respecto al pacto de gobierno y a las reuniones de ayer por la tarde, Ascanio comentó que la "prioridad" es firmar el acuerdo el viernes, "y eso ya está solo pendiente de la ratificación por parte de las asambleas". Acerca de ese punto, Luis Yeray Gutiérrez explicó que se ha trabajado en torno a un documento sobre el que el jueves opinarán los afiliados. Preguntado por la distribución de competencias en el gobierno, afirmó que quedaron en verse de nuevo mañana y llevar el "dibujo" de la estructuración del ayuntamiento. Antes de que eso ocurra, hoy las distintas formaciones realizarán reuniones independientes. Tras la citas del miércoles y del jueves, la intención es dar a conocer el viernes los pormenores del acuerdo.