María Concepción Brito: "Quiero seguir con el diálogo, aunque no me hagan falta los otros votos"

María Concepción Brito, conocida por Mari Brito, es alcaldesa de Candelaria desde 2015, cuando se presentó por primera vez encabezando una lista. Antes, desde el año 2007, ya ejerció como concejal en un gobierno liderado por José Gumersindo García y lo hizo en el área de Desarrollo Económico y Empleo. En el mandato que ahora expira (2015-2019) gobierna sin tener mayoría absoluta, primero con un pacto con Coalición Canaria (CC) y, desde abril de 2017, en solitario viviendo un tiempo convulso en el que los rumores sobre posibles mociones de censura siempre estuvieron presentes, aunque la división de la oposición nunca llegó a materializar esa opción. Ahora gobernará con 11 ediles -de los que la mitad son nuevos en esto de la representación ciudadana- que le dan mayoría absoluta en un municipio de algo más de 27.000 habitantes, muy repartidos en siete barrios.

¿Cuál cree que ha sido la propuesta electoral que más ha calado entre sus vecinos para conseguir esta mayoría absoluta?

Creo que ha sido la oferta integral que hemos presentado y el equipo, que es el mejor para seguir procurando el progreso del municipio. Eso sin olvidar que venimos de un mandato intenso, pero con un trabajo serio y responsable. Yo creo que eso lo ha sabido distinguir la ciudadanía para seguir confiando en nosotros. No olvidemos que han sido cuatro años complicados y que comenzamos con un pacto con Coalición Canaria (CC), que se rompió y continuamos en minoría. Yo ahora lo que quiero es seguir con el diálogo, aunque no me hagan falta los votos del resto, pero quiero continuar con las mesas comunitarias, con los debates vecinales, con los grupos políticos y demás. Para mí estos cuatro años han servido de aprendizaje político a la hora de mantener la negociación y, por eso, voy a sostener un diálogo abierto y permanente en la búsqueda de un consenso amplio en todos los asuntos que sean para el progreso de Candelaria.

¿Tendrá algún tema en el que se volcará en este mandato?

Queremos desarrollar el programa con el que nos hemos presentado y que está dividido en cinco ejes. Hemos terminado toda la planificación del municipio. Nos quedan por delante retos importantes como la modificación del Plan General de Ordenación (PGO), la consolidación de determinadas infraestructuras en las que hemos estado trabajando, como el desbloqueo jurídico de suelo, un aspecto que ha requerido de un trabajo importante y que ahora nos permitirá disponer de ellos. Vamos a seguir resolviendo los problemas del día a día de los ciudadanos en las obras de abastecimiento de agua y en el saneamiento, asuntos en los que le hemos dado un impulso importante para conectar con la depuradora comarcal y con las redes municipales de forma que logremos el cierre del ciclo. También seguiremos con la rehabilitación de los espacios públicos, con pequeñas plazas, jardines, aceras, repavimentación de calles, zonas infantiles y algunas cosas más. Son pequeñas apuestas que seguiremos haciendo en todo el municipio. Todo esto sin olvidar a las personas, porque seguiremos prestando especial atención a los servicios sociales, a la cultura, el deporte, la educación y a todo lo concerniente al bienestar de los vecinos. Tenemos pensada una ampliación de líneas de transporte hacia el Polígono Industrial Valle de Güímar y a Playa de La Viuda . A eso sumamos un largo etcétera de cosas para mejorar Candelaria.

Me ha hablado del saneamiento y eso es un asunto municipal y muy conectado a lo insular. ¿Qué tiene previsto en este asunto?

Nosotros hemos avanzado mucho con el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatf), ya que con el Plan de Cooperación con los ayuntamientos, en el que participa el Cabildo, hemos redactado los proyectos en toda la zona costera, tanto de redes de saneamiento como de estaciones de bombeo. El objeto es conectar todo el municipio con la nueva depuradora que se está construyendo en el Polígono Industrial y con la Estación de Aguas Residuales Industriales (Edari). Con esto esperamos que, en breve, comiencen los trabajos y se solucionen los problemas que hasta ahora existen, sobre todo en lo que se refiere a la zona industrial, aunque el asunto nos afecte a tres municipios y la solución tenga que venir del consenso. Ya veremos como se dan estas cosas durante el nuevo mandato.

Y en planeamiento, ¿tiene mucho trabajo por desarrollar?

Nosotros ahora estamos por una modificación del Plan General de Ordenación porque queremos acometer, en algunos sectores, una adaptación a los tiempos. Cuando se aprobó el planeamiento vigente estábamos en una recesión económica y algunos sectores no se desarrollaron. En las zonas de medianías hemos tenido muchas reclamaciones y lo que pretendemos ahora es ver todas esas demandas y los cambios de usos que se pueden realizar, incluidas algunas reordenaciones en ámbitos concretos. Nos hemos centrado en procurar reservas de suelo para la construcción de viviendas públicas y para algunos otros hitos, subsanar errores de medición y demás que nos llevan a un cambio sobre el que ya trabajábamos, pero que se ha ido retrasando con la rescisión del contrato con la empresa encargada de elaborar el documento. Hay un trabajo ya avanzado, pero hace falta culminarlo.

Candelaria es un municipio muy amplio, con barrios muy diversos en su población y actividad económica. ¿Es difícil de combinar todo esto bajo una sola política municipal?

Lo que he defendido en la reciente campaña electoral es precisamente que el municipio se entienda de una manera integral. Nosotros hemos elaborado una estrategia de desarrollo urbano sostenible e integral en el que se entienda que todos los vecinos puedan tener las mismas oportunidades, independientemente del lugar de Candelaria donde vivan. Yo creo que la conectividad, la movilidad que existe en el municipio. Ejemplo de ello con apuestas como el taxi compartido y el transporte a demanda, que ya tiene diez años de vida. Son proyectos claves para facilitar la integración de todos de forma que se constate que quienes residen en las medianías no son diferentes a los que viven en la costa. Se está generando empleo en todos los barrios y se están desarrollando tanto las infraestructuras como los servicios y, aunque hay diferencias, sobre todo orográficas y eso redunda en el coste de algunas de esas obras, lo que pretendemos es que eso no sea un óbice para la inversión y que se desarrolle lo que demandan los ciudadanos. Por todo ello, vamos a seguir trabajando.

¿Y a usted que le parece un cambio en el Cabildo?

Yo creo que la ciudadanía en el proceso electoral ha manifestado de forma mayoritaria una voluntad de cambio, tanto en la Isla como en el Gobierno de Canarias y en muchos municipios. Yo creo firmemente en lo que podemos hacer en todos esos ámbitos y en las personas que están trabajando en la negociación de los diferentes acuerdos de gobernabilidad.

Pero, insisto, ¿le gustaría que cambiase la Presidencia del Cabildo?

Yo no soy la portavoz del partido para manifestarme en ese sentido, pero como punto de vista de ciudadana y alcaldesa, creo que se debe apostar por un proyecto integral de la Isla, porque se traten a todos los territorios de una manera equilibrada y pensando siempre en el servicio público y en la atención a las personas. En este sentido, yo creo que el Partido Socialista está en esa senda y encaminado a que pueda producirse el cambio. Pero, insisto en que no me corresponde a mi el manifestarme en ese sentido.

¿Ha pensado en la retirada en algún momento?

Aún no lo he valorado. Va a depender de que mi partido y los militantes sigan confiando en mi para este puesto. Yo he sido elegida por el Comité Local del PSOE para encabezar la candidatura y dependerá de las decisiones que se vayan tomando y de las confianza que me otorgue el municipio. Yo lo que me planteo ahora mismo es seguir trabajando por Candelaria y, sobre todo, con las mismas claves y premisas de seriedad, honestidad y responsabilidad que yo creo que es lo que nos identifica. Además, ahora me veo con más compromiso y responsabilidad, si cabe, para devolver la confianza depositada en el número de votos obtenidos. Vamos a trabajar por no defraudar a nadie.