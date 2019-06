El descuento del 75% mantiene estables los precios de los vuelos

El consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Alberto Bernabé, asegura a El Día que un estudio encargado por la Administración insular a la empresa especializada Aviation Analytics revela que el incremento del descuento hasta el 75% para los residentes canarios mantuvo estables los precios de los vuelos entre octubre de 2018 y septiembre de 2019. Pese a los temores iniciales, este estudio concluye que las compañías aéreas no han elevado los precios de los vuelos con origen o destino en las Islas.

"Una empresa especializada analizó el comportamiento de los precios de las compañías aéreas tras la entrada en vigor de la aplicación del 75% de descuento. Se escribieron ríos de tinta en cuanto a los posibles efectos que tendría este descuento y el principal temor era que las compañías podrían verse tentadas a subir los precios para obtener más rendimiento económico", detalla Bernabé.

El consejero explica que el Cabildo contrató la elaboración del se estudio para analizar la evolución de los precios "y la principal conclusión es que no se ha detectado un incremento de precios a raíz de la aplicación del descuento del 75%", insiste. En el troncal de precios y en sus diferentes tarifas, "que son básicas, estándar o business no hemos encontrado que, a raíz de este descuento, se haya producido un incremento en los precios, incluso en algún caso se ha registrado una bajada". "El primer gran miedo que teníamos no se ha producido", celebra el responsable insular de Turismo.

La aplicación del 75% en la bajada de los precios para viajar en avión "fue una gran medida para los residentes en las Islas, justa, necesaria y positiva para los intereses de los canarios. Una medida que no se la debemos a las aerolíneas, sino a una negociación política estatal donde participó Coalición Canaria (CC)", subraya.

Bernabé puntualiza que el estudio sí detecta otras cuestiones sobre las que las instituciones públicas y, en particular, desde el Cabildo de Tenerife "debemos llamar la atención de las compañías aéreas".

El consejero insular expone que el descuento del 75% motiva "que el canario viaje más entre Islas y fuera de ellas. Ese incremento de la demanda hace que una mayor proporción del avión esté ocupado por canarios, y los precios de las líneas aéreas evolucionan y se modulan al alza en función de la demanda", añade.

Partiendo de que el canario está viajando más "y las últimas plazas que quedan en los aviones son más caras", el estudio detecta que "sí hay un incremento de precios muy notable aplicado a la última parte de las plazas que se venden, sobre todo en las fechas como Navidad, Carnaval, Semana Santa y los puentes. Esto es normal, siempre ha sido así debido a la ley de oferta y demanda, pero con el 75% nos encontramos que el incremento de precios en esos momentos puntuales ha llegado a ser de hasta el 120%. Y los que vienen a las Islas en esos periodos son, básicamente, peninsulares y los denominados canarios sin alas, aquellos que no residen en las Islas".

Otro apunta a corregir es que "al equipaje deportivo no le están aplicando el descuento del 75%. Esta sí que es una demanda clara que haremos a todas las líneas aéreas que nos conectan con la Península. Los deportistas tinerfeños deben tener el mismo descuento sobre su equipaje deportivo que ya tienen sobre el billete, porque éste nunca va incluido en la tarifa estándar del avión".

Alberto Bernabé asegura que "son reivindicaciones que haremos al Estado y a las compañías, ya que los datos del estudio avalan que se puede hacer más por nuestros colectivos".

El vicepresidente y portavoz de CC en la Corporación insular dice que el estudio se hizo "para garantizar que no nos subían los precios y esa es la mejor noticia que nos aporta: no ha habido una subida artificial de los precios oculta tras el 75%, pero sí estos efectos colaterales. Si hay un 75% de descuento para viajar, debe haberlo para el equipaje que se factura".

La empresa Aviation Analytics para llevar a cabo este estudio hizo un análisis de 7.495 precios en un total de 16 rutas directas con Tenerife, señala Alberto Bernabé.