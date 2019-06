Dávila: "El pueblo me ha dicho que esté en la oposición y es lo que haré"

El alcalde de Tacoronte en funciones, Álvaro Dávila (CC), confirma a El Día que tomará posesión del acta de edil y continuará en la corporación con un nuevo rol opositor: "El pueblo me ha dicho que esté en la oposición y es lo que haré".

"He hablado con Francisco Linares y con el grupo de CC. Los compañeros me han pedido que siga. Saben que tengo conocimientos de la gestión municipal y prefieren que siga con ellos y que no me marche", detalló Dávila.

El alcalde en funciones no se ve como el líder opositor: "No quiero liderar ninguna oposición, mi intención es liderar el Grupo Municipal de Coalición Canaria-PNC y hacer una oposición leal para que el pueblo mejore. Seremos muy serios y responsables en nuestro trabajo. El resto de partidos que esté en la oposición, que no se cuáles serán, imagino que harán también su trabajo".

Dávila achaca los malos resultados electorales de CC en Tacoronte el pasado 26M a "los cuatro años de gobierno en minoría" y a que se ha convertido en "el pim, pam, pum de todos".

"También nos han afectado mucho los problemas que hemos sufrido con los habilitados nacionales (secretaria, interventor y tesorero) –lamenta–. No sé cuántos municipios de Tenerife tienen ahora las tres plazas vacantes, pero nosotros lo hemos sufrido y eso bloquea la gestión. Y eso hay que achacárselo al Ministerio de Administraciones Públicas del Gobierno de España, que no se a qué espera para sacar las plazas pese a que existen miles de plazas vacantes".

El mandatario recuerda que en el Ayuntamiento de Tacoronte han estado "meses sin interventor ni tesorera".

"También hay que añadir cuestiones que no han sido responsabilidad nuestra, pero la gente nos las ha achacado, como el caso de las termitas. Me culpan, pero yo no fui a Estados Unidos con una lata de galletas para traer las termitas. Nos han responsabilizado de eso pese a que al tratarse de una especie invasora, ni siquiera era competencia del ayuntamiento. Pero hay que aceptarlo y respetar el voto de los vecinos", señala.

Respecto al mandato que comenzará el próximo día 15, Dávila añade que "todo dependerá de lo que suceda con el gobierno, porque no es lo mismo que se logre una mayoría que gobernar en minoría".