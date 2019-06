"O hay soluciones rápidas a las colas o llamaremos a una movilización"

Ignacio Rodríguez Jorge es alcalde de La Matanza de Acentejo desde 1983, fecha en la que ganó sus primeras elecciones y sustituyó al entonces alcalde, Domingo González de la extinta UCD. Gobierna desde los 24 años de edad, cuando era uno de los regidores municipales más jóvenes en un municipio que cuenta con poco más de nueve mil habitantes en un territorio de 14,11 kilómetros cuadrados. Hoy, 36 años después y a punto de comenzar su décimo mandato, sigue teniendo claro que a la gente se le elige por lo que cumple y no por lo que promete.

De las elecciones en las que ha participado, ¿cuál ha sido la más fácil o la más difícil?

Fácil no ha sido ninguna, en todas hemos tenido que trabajar duro. Las hemos tenido muy difíciles como la del 2003, porque fue un periodo bastante convulso, con muchas dificultades, que coincidió con una campaña ajetreada y movida y un tiempo muy controvertido.

¿Por qué cree que siempre saca mayorías absolutas?

Creo que siempre hemos mantenido una política muy cercana a los vecinos de La Matanza y defendemos los objetivos y demandas de los ciudadanos, por encima de postulados partidistas. Por eso también la diferencia tan importante que suele haber entre las distintas candidaturas que se presentan al ayuntamiento o a otras administraciones. Y luego tenemos el tema de la cercanía, estar en permanente contacto con la gente y ahí sí que tengo una verdadera pasión, con los encuentros con los colectivos sociales, así como con la población en general, participando en asambleas abiertas, cosa que hago anualmente. Estas cosas nos van marcando la pauta. Son ellos, los vecinos, los que van "cogobernando" con nosotros y responsabilizándose de la gestión, al tiempo que hacen seguimiento de lo que se aprueba y de su cumplimiento.

Lo que pasa es que usted repite unas mayorías casi incuestionables, con 11 concejales de 13, dejando sólo dos para el PP. ¿A qué achaca esos resultados?

Ya hemos obtenido este resultado, e incluso con más holgura en algunos mandatos. En el que menos concejales tuvimos éramos siete y en el que más, doce. No se trata de que con esas mayorías uno haga lo que quiera, lo bueno que tiene una mayoría tan holgada es que te permite que las políticas que se apliquen no sean del día a día, para escapar, sino planificaciones realizadas conjuntamente con la población. Si los vecinos no cogobernaran, no nos mantendrían con esas mayorías tan amplias. Todo esto es reflejo de cómo se sienten representados.

Aún así, seguro que en las campañas habrán asuntos que predominen, en el caso de La Matanza, ¿cuál cree que ha sido la propuesta que ha realizado que más ilusión ha despertado?

Me resulta un poco difícil centrarme en algo concreto, aunque es cierto que nosotros hemos avanzado bastante en materia de infraestructuras, porque somos un municipio que se ha puesto a la cabeza de la comarca, e incluso yo diría que de la isla, en equipamientos y servicios. Ahora la propuesta más fuerte es la mantener todo eso y centrarnos en la calidad de vida y bienestar para toda la población, sin que nadie se quede detrás. Tenemos que seguir profundizando en valores y en materias de igualdad, por eso llevamos tiempo trabajando con colectivos, con los profesionales de la educación y con los propios centros educativos. También buscamos la coordinación necesaria entre los responsables educativos y el propio ayuntamiento para que todo esté al servicio de la población, creando una herramienta más que cree conciencia ciudadana y educación en valores. Y luego hemos hecho planteamientos de una política cultural en la que va a tener un lugar muy concreto el recién inaugurado Cine-Teatro Auditorio, que servirá para poner la cultura al servicio del pueblo y que se convierta en un derecho ciudadano poder asistir a una función de teatro, a una película o a cualquier acto que se desarrolle en esa infraestructura cercana. Y no sólo estoy hablando de la cercanía física, sino que también lo hago desde el plano económico. Las nuestras son políticas cercanas y accesibles, porque el ayuntamiento pone siempre todos los recursos para que todo el mundo pueda disfrutarlas.

Ahora La Victoria es del mismo signo político y posiblemente lo sean el Puerto de la Cruz, La Laguna e incluso Tacoronte... ¿esto le servirá para unir reivindicaciones?

Yo creo que en esta ocasión, y quizás no se ha destacado mucho, ya contamos con un documento que a nivel de comarca, que abarca desde Tacoronte hasta Santa Úrsula, todos los candidatos del PSOE abogamos por una serie argumentos fuertes, en los que reivindicamos el papel de este territorio en el conjunto de la isla, con políticas que desarrollen la igualdad, la educación y la cultura al servicio de los ciudadanos. Esto lo hemos puesto en un programa electoral y vamos a ver cómo se puede aplicar en el resto de los municipios sin mayoría absoluta socialista. Pase lo que pase, a través de la mancomunidad, a la que pertenecemos todos los municipios de la comarca, buscaremos que se centren en la prestación de servicios a las personas.

El asunto de la movilidad, y más concretamente de las colas en la autopista del Norte, ha sido muy recurrente para la confrontación política. Usted ha sido muy reivindicativo, ¿lo seguirá siendo?

Este es un tema fundamental, que se recoge en ese programa comarcal que mencionaba, y yo creo que se convertirá en el asunto estrella. Nosotros estamos convencidos de que o hay una solución rápida a este problema y hay voluntad política, que es donde se ha notado la debilidad, o tendremos que hacer un llamamiento a la ciudadanía para una movilización general. Porque el Norte de Tenerife no se merece el trato discriminatorio y de marginación al que ha sido sometido en todo este tiempo. Los vecinos y vecinas de esta zona no se merecen seguir padeciendo, en detrimento de su salud y su tiempo, la inacción por parte del Gobierno de Canarias y del Cabildo en cuanto a la atención en movilidad, tanto en infraestructuras como en el transporte. Este va a ser uno de los caballos de batalla que a nivel general vamos a tener que afrontar para los próximos cuatro años.

Es lógico que usted abogue por otro pacto en el Cabildo y que esté presidido por su secretario general, Pedro Martín.

En la Isla en general y en el Norte en particular, si hay coherencia en algunas fuerzas, lo que se está demandando es un cambio urgente porque está muy claro que CC ha retrasado todas las infraestructuras que tienen que ver con nuestra conectividad, se han pasado mandato tras mandato enseñando maquetas y al final no hemos visto ninguna realidad. El cambio de responsables es urgente y necesario.

¿Usted seguirá presentándose a la Alcaldía?

Vamos a iniciar un nuevo mandato, en el que aún no hemos tomado posesión, pero ya estamos trabajando y sobre todo desarrollando algunas de las propuestas del programa electoral. Yo, con el respaldo de, prácticamente, el 80% de la población de mi municipio, no puedo defraudar a la gente. Hay que estar al servicio de los vecinos y esa ha sido mi vocación toda la vida y mientras el pueblo crea que mi presencia al frente del ayuntamiento es la herramienta que nos puede conducir al bienestar, estaré siempre dispuesto a estar aquí.

Y cuando usted oye críticas de sus propios compañeros de partido hacia otras fuerzas por el tiempo que llevan el poder, ¿qué piensa?

Yo creo que el tema no está en el tiempo, porque hay quien lleva muchos años en distintos cargos y ahí sigue. El problema no es el tiempo que lleve cada uno en los cargos, sino lo que se hace y si se hace al servicio de ciertos sectores económicos y no al servicio de la población. Cuando hay proyectos, se trabaja para los vecinos y se nota que lo de la igualdad no es solo una palabra o que lo del bienestar es algo que se disfruta en el día a día, los electores lo saben.

Bien, pero como dice usted, eso lo castigarán los electores. Yo le pregunto por esa afirmación de regeneración de la vida política.

Yo no creo que ese mensaje sea porque siempre estén los mismos sino que esos mismos no hacen nada, y están llevando a esta región a los peores índices en todos los temas positivos del Estado del Bienestar en Canarias y ese es el verdadero problema, el de no hacer las infraestructuras para el desarrollo de una manera cohesionada, desde un punto de vista social y territorial. Por eso hay que cambiar los gobiernos, porque no pueden permanecer sin hacer cosas y que sólo estén al servicio de ciertas élites sociales y no de la población en general. Ese es el verdadero problema y la razón por la que no pueden seguir más tiempo.