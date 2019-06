Emilio Navarro: "Nos beneficia el mismo gobierno en el Cabildo, Canarias y España"

Emilio José Navarro Castañedo es alcalde de Santiago del Teide desde el 13 de junio de 2015 y en las elecciones celebradas el pasado 26 de mayo aumentó su grupo de concejales, pasando el Partido Popular (PP) de nueve a once, configurando una amplia mayoría para gobernar un municipio de casi 11.000 habitantes repartidos por los 52,21 kilómetros que tiene de extensión en los que la economía está diversificada, siendo el turismo su principal fuente de recursos, sobre todo en los núcleos costeros de Puerto de Santiago y Los Gigantes, lugares asiduos de visitantes del Reino Unido, Alemania y Escandinavia y donde se enclavan numerosos hoteles y apartahoteles. En el interior -Santiago del Teide, Tamaimo y Arguayo- predomina la agricultura, destacando los cultivos de plátanos y tomates. Emilio Navarro es uno de los 18 alcaldes de la isla de Tenerife que han conseguido la mayoría absoluta. Antes de 2015 fue concejal de Hacienda en la corporación que presidió Juan Damián Gorrín, también del PP.

Porqué cree que ha conseguido este resultado?

- Yo creo que ha sido por el trabajo realizado. Hemos cumplido nuestro programa en un noventa por ciento y eso, la gente lo ha visto, con sus aciertos y errores. Hemos logrado darle un giro de 180 grados al municipio, siendo ese el objetivo que nos marcamos hace cuatro años cuando nos vimos inmersos en una situación de crisis muy importante y con un contexto social muy agravado, ya que nos encontramos con la pérdida de trabajo de mucha gente. Ahí nos aplicamos con unas políticas de empleo que generaran soluciones y nos llevó a conseguir objetivos como que hoy figuremos como uno de los municipios en el que menos desempleo se registra.

-¿Le ha costado menos trabajo conseguir esta mayoría?

-La verdad es que no se puede medir por una campaña electoral sino por todo el mandato de cuatro años. Teníamos más fácil lo de revalidar la mayoría porque lo hemos hecho de forma continua y no como cuando me presenté por primera vez, que veníamos de un tiempo muy convulso, muy mediático y judicializado, por eso no era fácil en el 2015 conseguir revertir la situación. En estas elecciones lo teníamos más fácil porque teníamos una base realizada en cuatro años.

-Pero sin embargo para el PP estas han sido unas elecciones con resultados más duros.

-Si, eso sí es verdad. Ahora la ola del Partido Popular no ayudaba como en otras convocatorias, aunque lo que sí está claro es que las gentes de Santiago del Teide vota sobretodo al equipo y a las personas que trabajan, porque es lo que hemos visto en las diferentes urnas en las que se han visto resultados muy dispares.

-¿Cuál cree que ha sido la promesa electoral que le ha propiciado estos resultados?

-Yo creo que la principal ha sido seguir trabajando en la misma línea que hemos venido haciéndolo hasta ahora. De todas maneras el tema más importante que tenemos que sacar adelante es el Plan General, que será un documento que nos dará el cambio social necesario para seguir generando economía, calidad de vida a los vecinos y sobretodo bienestar, que es lo que nos vamos a marcar como objetivo principal en estos próximos cuatro años.

-Pero por encima de este asunto, por ejemplo, ¿cómo están en algo tan municipal como el saneamiento?

-En esta materia tenemos asignaturas pendientes, porque hay que invertir más de lo que está previsto. El Consistorio está acometiendo obras por valor de tres millones de euros de sus recursos en todo el término municipal, con más de 400.000 mil euros de forma directa en las estaciones de bombeo, pero esto no es suficiente para resolver toda la problemática que tenemos. También es verdad que aquí se echa en falta las inversiones del Cabildo en este asunto para cumplir con el Plan Hidrológico y que está pendiente desde hace 20 años, con una depuradora comarcal que no se ha acometido y que serviría para paliar muchos de los problemas pendientes.

-Y en carreteras y movilidad ¿cómo están? Porque ahí lo del cierre del anillo insular es un tema que está presente en muchas conversaciones.

-Nosotros somos los principales beneficiados del tramo sur porque conecta a Santiago del Teide con el resto de la isla, con los principales centros administrativos e incluso con los sanitarios, pero también nos ha dado más competitividad de cara al turismo. Ahora estamos más cerca de los puertos y aeropuertos y eso da más opciones de ser elegidos por los turistas y eso genera más empleo. Osea que las familias del municipio han salido ganando porque estamos más cerca de todo, se reducen los tiempos en la carretera y eso al final nos beneficia a todos. Ahora hay que pensar bien el tramo norte porque ese conecta con nuestro Plan General, ya que algunos pueblos quedarán fuera del recorrido y tenemos que pensar muy bien como vamos a planificar el desarrollo, para que sigamos siendo atractivos y que los que nos visiten se desvíen y nos sigan dando el dinamismo que ahora mismo tenemos con el tramo sur.

-¿Usted cree que el asunto de las carreteras es lo que ha propiciado la caída de votos a Coalición Canaria, que ha pasado de seis a cuatro concejales?

-Yo creo que a efectos del municipio no le ha afectado el tema de la comunicación vial. Yo más bien creo que han sido otros asuntos como el de la sanidad, educación, y otros muchos, temas que aún están pendientes en Canarias en general y en Tenerife en particular. Y no olvidemos todo lo relacionado como la depuración de las aguas. Yo creo sinceramente que en las elecciones municipales se vota al equipo de gobierno y ese ha sido, también, parte del retroceso que ha tenido CC en estas elecciones.

-De todas formas el papel que desarrolla una Corporación como el Cabildo supera las competencias municipales. ¿Tiene usted alguna preferencia para el pacto en el Cabildo?

-Yo ahí lo que pienso es que debe ser lo mejor para todos los vecinos de la isla. A mí me es indiferente un pacto un color político o con otro. Al final se trata de personas y de programas. Creo que lo que tiene que plasmarse sobre la mesa es qué es lo que se quiere para la isla, cumplirlo y a partir de ahí ver quien se compromete mejor con ese cumplimiento. También es verdad que en este caso a nivel nacional va a gobernar el PSOE y siempre que hemos tenido gobierno nacionales de un color, aquí lo hemos tenido de otro. Y es muy posible que nos pueda beneficiar el mismo color político en los dos Ejecutivos y cumplir las promesas y no como hasta ahora con largas continuas a la planificación, con muchos asuntos sin resolver en esas adjudicaciones y con demasiados temas pendientes de ver como van a quedar.

-Pero ¿tiene preferencias a la hora de pactar en el Cabildo?

- Hombre, quizás para mi comarca y viendo que Pedro Martín, el candidato socialista al Cabildo, alcalde de Guía de Isora y que conoce los problemas que nos afectan, como el de saneamiento, los vertidos al mar, la circunvalación de Alcalá, sabe de los atascos que padecemos en Adeje y Arona, pues creo que empujará un poco más para sacarlos adelante.

-¿Será este su último mandato?

-Ahora mismo sí me planteo que este sea mi último mandato, ahora mismo, a día de hoy, si creo que debe ser el último, pero bueno yo tengo un programa que tengo que comenzar y quiero culminarlo, en función de eso ya veremos como es el final.

-¿Tiene pensado ir dejando a alguien?

-Bueno esa tiene que ser una decisión del partido, del comité local del PP en la que yo no entro. En otros sitios el presidente local y su directiva son los candidatos, pero aquí no es así. Por eso digo que tendrá que ser el Comité Local el que decida.

-Pero gobernar con 11 concejales debe ser fácil, no tiene que negociar con nadie y todo lo puede sacar adelante.

-Si bueno, la verdad es que nos ha dado la posibilidad de gobernar con tranquilidad y de llevar a cabo los proyectos que tenemos previsto. Es mucho más fácil gobernar con mayoría que siempre con pactos, en los que hay que estar negociando e incluso cediendo. Yo creo que esto también lo ha valorado el electorado y nos da agilidad al gobierno municipal para poder sacar adelante los planes previstos. Yo creo que es mucho más fácil gobernar de esta manera.