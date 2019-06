CC convoca otra ronda de negociaciones con todos los grupos hoy y mañana

Las negociaciones para la configuración del próximo gobierno municipal de Güímar continuarán formalmente a partir de hoy. Concluida una primera ronda, en la que parece que Coalición Canaria (CC) es el partido que lleva la iniciativa al tratarse de los cuatro votos esenciales para la formación del nuevo ejecutivo, hoy volverán a encontrarse dirigentes del PSOE güimarero y de la formación nacionalista.

Ni en el Partido Popular (PP), la formación más votada (seis ediles), ni en el PSOE (segunda fuerza con cinco concejales), ni en CC (tercero en liza pero claro ganador al duplicar su representación y convertirse en llave) transmiten confianza en que el acuerdo esté próximo.

La alcaldesa en funciones, Carmen Luisa Castro, negocia consciente de que su posición no es la predominante pero con una idea clara: "Yo la Alcaldía no la cedo, ¡ojo!". Cualquier otro ámbito del poder municipal estaría en manos de CC, si los nacionalistas quieren, teniendo en cuenta que el PP les entregará "lo que quieran". ¿También a Víctor González, el coordinador local del PP y personal de confianza de la alcaldesa? Es una de las claves y no es baladí.

Por la izquierda, los nacionalistas y los socialistas mantienen un diálogo fluido y casi permanente avanzando en conversaciones referidas a aspectos concretos de la gestión y de los proyectos que precisa Güímar. Pero el mensaje final de las partes es el mismo: Todo depende de la fuerza municipal de CC ante sus superiores.