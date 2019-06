'Populares' y Ciudadanos, dispuestos a apoyar un gobierno de IR-Verdes

El Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) en El Rosario están dispuestos a apoyar un gobierno de IR-Verdes. Así lo han dejado claro las dos formaciones durante los encuentros que han tenido lugar estos días en el municipio rosariero tras las elecciones municipales.

IR-Verdes ganó los comicios al obtener ocho concejales y 3.435 votos, mejorando de esta forma notablemente los resultados de 2015, cuando consiguió cinco y 2.181 apoyos. CC obtuvo dos representantes y Sí se Puede, Ciudadanos, Partido Popular y Podemos obtuvieron un representante cada uno.

El partido de Escolástico Gil inició hace unos días las negociaciones con los diferentes partidos, aunque en un primer momento no descartó gobernar en minoría. No obstante, la formación rosariera siempre ha insistido en que no entablará conversaciones ni con el PSOE, ni con CC, ni con Podemos.

Tras estos primeros encuentros, IR-Verdes tiene previsto celebrar su Mesa Local a comienzos de la próxima semana para decidir cuáles son los siguientes pasos que seguir para ultimar el pacto con el que el partido de Escolástico Gil pretende gobernar los próximos cuatro años en El Rosario.