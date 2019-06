Hernández (IUC) pone su acta en manos del partido

Izquierda Unida Canaria (IUC) continuará representada en el Pleno del Ayuntamiento de Arafo por un concejal. De momento, Francisco Javier Hernández Hernández, quien anunció que "en los próximos días pondré a disposición de la Asamblea Local de IU de Arafo mi acta de concejal".

Lo hará "entendiendo que los resultados conseguidos no son los esperados y, por consiguiente, hemos fracasado y me atribuyo este fracaso". IUC obtuvo 259 votos el domingo pasado, frente a los 357 del año 2015, lo que equivale a pasar de un 11,19% de los votos emitidos a 8.59%.

"Comienza un nuevo ciclo y es obvio que Arafo no premia ni comparte la manera de hacer política que me ha tocado defender", añade el concejal electo, quien defiende que "creo necesario abrir el debate del relevo y dar paso a una nueva compañera/o que cambie el rumbo de las cosas".

El edil en funciones entiende que su ciclo llegó al final y siente inmerecido el castigo de los araferos a IUC

Francis Hernández ha expuesta públicamente que el trabajo ha sido mucho "y el desgaste en lo personal, familiar y laboral e, incluso, en las relaciones con vecinos ha sido muchísimo". Y no se esconde al sentirse injustamente tratado: "Hemos defendido tanto a nuestro pueblo que más que un agradecimiento por tal motivo, nos premia con un castigo relegando a IU a un espacio político inmerecido".

Hernández anuncia que "mi fin de ciclo ha llegado, que mi manera de ver las cosas no es compartida ni entendida y que, ante el fracaso de no romper la mayoría y no aumentar el número de concejales de IU, no me queda otra que renunciar a mi continuidad dando un paso a un lado y que otra persona más capaz y con otra manera de ver las cosas me sustituya, por el bien de todos". Una decisión que espera sea adoptada en breve.