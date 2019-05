Los dibujantes de Marvel, invitados a TLP Tenerife Summer 2019

TLP Tenerife 2019, el mayor evento de tecnología y nuevas tendencias del país, contará con la presencia de los dibujantes de Marvel, Salva Espín y Esad T. Ribic, dos figuras de relevancia internacional en el mundo del cómic. TLP Tenerife 2019 tendrá lugar del 15 al 21 de julio en el Recinto Ferial de Tenerife y se trata del mayor evento de tecnologías y nuevas tendencias del país. El evento está organizado por la asociación de fomento del buen uso de las tecnologías Innova7 y el Cabildo de Tenerife, a través del área Tenerife 2030 e INtech Tenerife.

El director de producción de TLP Tenerife 2019, Leo Gutiérrez, explica que "Salva Espín es uno de los dibujantes de cabecera de Marvel y es el claro exponente de que una persona con talento puede llegar a trabajar con los más grandes haya nacido donde haya nacido. Este murciano logró entrar en Marvel porque en un salón del cómic, un evento similar al que organizamos en TLP Tenerife, mostró sus trabajos a un cazatalentos de Marvel". De esta forma, TLP Tenerife continúa la senda de aportar al público canario los mejores contenidos en materia de cultura cómic y manga, tal y como ha venido haciendo con figuras como Brian K. Vaughan, autor de Saga y productor de Perdidos o el mangaka japonés Yuji Shiozaki, que participaron en la pasada edición.

TLP Tenerife es un evento que tiene como objetivo principal fomentar las vocaciones profesionales en torno a la creatividad y la tecnología. Así, Gutiérrez señala que "traemos a profesionales de reconocido prestigio internacional para que nuestro público pueda conocer de primera mano cómo es el proceso creativo y profesional en estos ámbitos. Sabemos que hay mucha gente que consume cómic y aunque no se quiera dedicar profesionalmente a esta área, sí quiere conocer a los autores, acudir a sus charlas, fotografiarse con ellos y lograr un ejemplar firmado. Todo ello va a ser posible este año en Summer-Con".

Por su parte, el coordinador de contenidos cómic de Summer-Con, Alberto Nubla, remarca que "TLP Tenerife se consolida como el evento cómic y manga más importante de Canarias al contar con la presencia de autores de la talla de Brian K. Vaughan, Yuji Shiozak o Salva Espín, entre otros. Además, es el evento que atrae a más público especializado de Canarias. Por ello, los autores quieren venir a dar a conocer sus trabajos en este evento".

Salva Espín es un dibujante murciano que lleva muchos años trabajando con el gigante del cómic Marvel. Es licenciado de Bellas Artes, en la especialidad de Animación, por la Universidad Politécnica de Valencia. Por sus manos han pasado personajes tan famosos como El Increíble Hulk, Spider-Man, Lobezno, Capitán América, La Patrulla X o el antihéroe Deadpool. Con este personaje, además, Marvel ha sacado una edición especial cuya portada está protagonizada por los componentes del famoso programa de televisión 'La Resistencia' conducido por David Broncano que se agotó a los pocos días de salir al mercado y ya se ha convertido en un ejemplar de culto. En Canarias se podrá conseguir de manera exclusiva en TLP Tenerife 2019.

Otro de los autores que participa esta edición en TLP Tenerife es Esad T. Ribic que también trabaja para Marvel. Este croata es conocido por su trabajo en diversas series para Marvel Comics como Thor: God of Thunder, Loki, Silver Surfer, Requiem, Sub-Mariner: The Depths o Secret Wars. Ribic es graduado en Diseño Gráfico por la Escuela de Artes Aplicadas y Diseño de Zagreb. En su país ha trabajado como animador en series como The Little Flying Bears y Lapitch the Little Shoemaker.

Además de estos dos dibujantes, formarán parte de los invitados de TLP Tenerife 2019 Marc Bernabé y Jesús Saiz. Marc Bernabé repite en TLP Tenerife tras su visita el año pasado. Su especialización está centrada en la traducción e interpretación del japonés en el universo manga. Realizó estudios de traducción en Barcelona y posteriormente continuó su formación con un máster en japonología por la Universidad de Osaka. Actualmente, es traductor de japonés y dirige Daruma Serveis Lingüístics SL, agencia especializada en la traducción, interpretación y gestión de servicios lingüísticos del japonés al español y otros idiomas occidentales.

Por su parte, Jesús Saiz trabajó durante 15 años de la multinacional DC y trabaja desde hace tres en Marvel en cómics como Vengadores, Doctor Extraño y, sobre todo, en Capitán América. Es justo en este último personaje Capitán América cuando se produce una mítica escena homenajeada de los momentos más épicos de la película Avengers: Endgame. Saiz de Albacete y comenzó en el mundo del cómic con la miniserie de terror Azoth de Camaleón Ediciones y realizando portadas para Planeta-DeAgostini con cómics de Conan y para las ediciones españolas de Star Wars Manga, Xenozoic Tales -en algunos números-, Adolf y Buda de Osamu Tezuka. En el 2000 da el salto a EEUU y empieza a asentarse con 21 Down (DC/Wildstorm) y Manhunter (DC).

Una de las facetas del mundo cómic y manga es el merchandising, que genera millones de euros cada año en este sector que también es una importante salida profesional para los artistas. Así, TLP Tenerife Summer 2019 contará con la presencia de la firma MRS, formada por Rocío González y Sara Ramírez, dos sevillanas autoras de varias figuras de la popular Dragon Ball.

Estas artistas comienzan a trabajar en 2012 cuando terminaban sus estudios en Bellas Artes. Como apasionadas del arte y la cultura popular como el manga, anime o los videojuegos deciden empezar a trabajar en pequeñas piezas escultóricas y a explorar las posibilidades del ArtToy y las figuras de colección. Tras participar en algunas exposiciones colectivas dentro y fuera de España y mientras terminan sus estudios de doctorado, son elegidas para representar a España en el Banpresto World Figure Colosseum 2018 (Banpresto, actual Bandai Spirits de la marca Bandai Namco) en la modalidad de Dragon Ball. Su propuesta ha sido el príncipe Vegeta al llegar a la tierra. Actualmente continúan su trabajo como escultoras freelance principalmente para el mercado extranjero.