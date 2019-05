La diversión hace la ciencia

Que los más pequeños de la Isla aprendan que la ciencia también puede ser divertida. Este es uno de los objetivos del III Desafío Tenerife 2030, en el que 870 escolares de 15 centros educativos públicos han desarrollado sus proyectos innovadores y tecnológicos. A través de esta iniciativa se busca también despertar la vocación científica de los alumnos, para que consideren estas disciplinas como una alternativa en la que poder enfocar su futuro.

Así lo ha vivido al menos Daniel Cabrera, estudiante de cuarto de primaria del colegio Aguamansa, que ha participado en un equipo que diseñó una aplicación para ayudar a los cantantes a "calentar la voz sin necesidad de recurrir a un pianista".

Este estudiante asegura que en el futuro "me gustaría dedicarme a algo relacionado con la ciencia y la tecnología", aunque debido a su edad "todavía no tengo muy claro el qué". Lo que sí cree es que haber participado en este proyecto "me ha hecho descubrir que este trabajo puede ser muy divertido".

El desarrollo de una página web para fomentar el consumo en el sector turístico de productos agrícolas cultivados en Canarias, es el proyecto en el que han trabajado durante tres meses Kendra Díaz y Noelia García, del colegio Santa María del Mar, junto al resto de sus compañeros. "Nos ha parecido un trabajo interesante", afirmaron.

Los grupos escolares que han participado en este proyecto se reunieron ayer en el Auditorio Adán Martín de la capital chicharrera para el encuentro en el que se repartieron los reconocimientos que entregaron el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias, las dos administraciones que han impulsado esta iniciativa.

El primer premio de este III Desafío en la categoría de Educación Primaria fue para el CEIP Aguamansa y su proyecto Botánica Virtual. Por su parte, el premio de los centros de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional fue para el IES Marina Cebrián y su proyecto Sport CID.

Por otro lado, el galardón en la categoría de Vocación Científica fue para el proyecto Calienta Voz del CEIP Aguamansa y Botánica Virtual del CEIP Aguamansa. El premio en la categoría de Vocaciones en Emprendimiento fue para la iniciativa APP Control Residuos del CEIP Santa María del Mar y Los Sabores del Alisio del mismo centro.