El precio medio de los apartamentos turísticos cae un 20% en solo un año

El crecimiento de este tipo de oferta se estabiliza en la Isla

El precio que los turistas pagan por alojarse en los apartamentos turísticos de la Isla ha caído un 20% en solo un año. Mientras que los visitantes que llegaban a Tenerife para quedarse en un piso turístico abonaban una cantidad de 105 euros por noche de media en 2017, con los datos de 2018 esta se ha reducido hasta los 81,53 euros al día. Esto es lo que evidencia el informe El alquiler vacacional en Canarias: demanda, canal y oferta 2018 elaborado por el Gobierno de Canarias, en el que se evidencia que la bajada de los precios de estos establecimientos turísticos ha sido generalizada en la mayor parte de los municipios de la Isla.

Las viviendas vacacionales han sido un mercado en alza durante los últimos años en Tenerife. Cada vez se sumaban más propietarios que, buscando una mayor rentabilidad para sus pisos o apartamentos, los destinaban al alquiler turístico en vez de al tradicional. Una actividad a la que se ha acusado de contribuir al encarecimiento de las rentas de alquiler en la Isla, pero que otros ven que favorece la distribución de los ingresos derivados del turismo.

Sin embargo, parece que la mayor oferta de este tipo de alojamientos puede haber contribuido a que los precios se estabilicen en este sector. Lo cierto es que las tarifas han descendido en 28 de los 31 municipios, siendo Guía de Isora, Buenavista del Norte y Tegueste los únicos donde los precios se han incrementado un 2,6%, un 14,3% y un 17,3%, respectivamente.

Pronunciadas han sido las bajadas de La Guancha, Santa Úrsula y Güímar, donde ahora se paga más de un 27% menos que hace un año, aunque otros municipios como Santiago del Teide, Los Silos, Vilaflor, Adeje y Arona también han registrado descensos por encima del 20%.

Aun así todavía existe una gran diferencia en el precio que se paga por alojarse en este tipo de establecimientos dependiendo del municipio donde estén ubicados. Si bien en Guía de Isora de media deben abonarse 126,7 euros por noche -el precio más alto de la Isla-, esta cantidad baja hasta los 64,6 euros en Los Silos.

El informe elaborado por el Gobierno de Canarias también recoge datos del número de viviendas destinadas a esta actividad que existen en la Isla. En concreto, este estudio señala que Tenerife contaba a finales de 2018 con 12.696 apartamentos vacacionales, siendo la isla del Archipiélago que tiene registrado un mayor número de los 32.832 pisos turísticos contabilizados. Es decir, que cuatro de cada diez viviendas vacacionales de Canarias se encuentra en algún municipio tinerfeño.

La oferta no ha dejado de aumentar desde 2015, el año en el que la Consejería de Turismo canaria comenzó a elaborar estos informes. En concreto, en estos cuatro años el número de estos establecimientos ha aumentado un 11%, pero, frente al crecimiento vertiginoso que experimentó durante los primeros años, la progresión parece estabilizarse durante este último año, en el que también crece, pero solo un 1,6%.

Los municipios que aglutinan la mayor parte de las viviendas turísticas de la Isla son Adeje y Arona. Entre estas dos localidades del Sur suman algo más de 4.500 pisos de los 12.696 que hay en la Isla.

Sin embargo, las zonas tradicionalmente más turísticas de Tenerife han experimentado un retroceso en cuanto al número de viviendas vacacionales que se ofertan en estos territorios. Tanto Adeje y Arona como Puerto de la Cruz han reducido su oferta en 2018 respecto a la que tenían un año antes.

No ocurre lo mismo en el área metropolitana, donde tanto en Santa Cruz como en La Laguna este tipo de alojamientos han subido un 12,7% y un 15%. De esta manera, la capital ha pasado de tener 760 de estas viviendas a 857, mientras que la ciudad de Aguere registró en 2017 570 y el año pasado 667.

"Los datos apuntan a que hay una cierta estabilización no solo de la oferta, sino también del precio de los alquileres vacacionales". Esto es lo que señala el consejero insular de Turismo, Alberto Bernabé, quien asegura que por primera vez desde su creación hace unos años el Cabildo tinerfeño ha comenzado a tener solicitudes de bajas en el registro donde deben estar inscritos los pisos turísticos para poder operar de forma legal.

"Los datos que manejamos es que una vivienda vacacional que tenga una ocupación que esté por debajo de los 19 días al mes ya no es tan rentable", explica a El Día, porque no hay que tener en cuenta solo los ingresos que produce, sino también los gastos y todo el trabajo que genera. Por eso, bajo su punto de vista hay algunos propietarios que se encuentran en ese límite y se están saliendo del mercado turístico, ya que no les compensa dedicar sus propiedades a este sector y prefieren volver al alquiler tradicional.

Bernabé explica que "da la impresión que este mercado se está estabilizando en la Isla" y que la ley de la oferta y la demanda "está regulando también este sector".

El consejero insular destacó que Tenerife "creció en sus números turísticos en el primer cuatrimestre del año"; sin embargo, algunos establecimientos de la Isla no están teniendo tanta rentabilidad como años anteriores porque existe una mayor oferta de alojamiento tanto en establecimientos hoteleros como en apartamentos vacacionales.

"Al turismo le va mejor que nunca en Tenerife, porque tenemos más turistas y gastan más durante su estancia; lo que ocurre es que hay un mayor número de plazas en la Isla", justifica Bernabé.

Bajas en el registro insular de estas viviendas

las cifras

12.696 pisos turísticos tenía la Isla en 2018 según los datos recabados por el Gobierno de Canarias. Suponen un 1,6% más de las que había un año antes.

4,2 camas son las que tiene de media cada vivienda vacacional en la Isla. Unos datos que suponen que Tenerife cuenta con 54.168 plazas turísticas de esta modalidad.

28,3% de las plazas turísticas que existen en la Isla forman parte de la oferta de pisos vacacionales que hay en los diferentes municipios.

126 euros por noche se paga de media por uno de estos alojamientos en Guía de Isora, el municipio de la Isla en el que las tarifas de este tipo de establecimientos son más caras.