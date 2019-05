Plante de todos los grupos del Carnaval, que esperan cobrar y mejora de locales

Los catorce grupos de Puerto de la Cruz de la fiesta de la máscara se constituyeron en Comisión del Carnaval con el objetivo principal en presentar propuestas conjuntas al ayuntamiento y participar en la toma de decisiones.

Explican que "después de varios años de esperas, promesas y compromisos incumplidos tanto por parte del gobierno actual como por anteriores -tales como el pago de subvenciones de 2018 y 2019-, lugares de ensayo para grupos que están en la calle, reparación de locales...), hemos decidido en conjunto que no garantizamos nuestra participación en los actos a los que se nos convoque -el primero, el Carnaval de Verano, precisó un portavoz- hasta que comiencen a solucionarse estos problemas o exista una reunión entre ayuntamiento y comisión para arreglarlos". El alcalde, Lope Afonso, que ayer se reunió con esta comisión, dijo que no se le comunicó ningún plante, sino la unión de los grupos, lo que celebró, planteando que pueda asesorar a la Alcaldía en el futuro en temas como si se modifica el calendario para no coincidir con Santa Cruz.