NC alerta de obras adjudicadas a la empresa de un candidato del PSOE

Martín Zarza

El portavoz municipal de Nueva Canarias en el Ayuntamiento de El Tanque, el exalcalde Pablo Estévez, alerta de la adjudicación de tres obras impulsadas por el grupo de gobierno de Román Martín (PSOE) a una empresa, Reformas y Construcciones Montiel SL, vinculada al candidato del PSOE a la Alcaldía de Icod de los Vinos y exconsejero insular Juan Miguel Martín Zarza.

Estévez asegura que el socialista Román Martín le ha negado el acceso a los expedientes de tres obras adjudicadas a una empresa en la que "Zarza aparece como administrador solidario".

"Llevamos días pidiendo al alcalde el acceso a los expedientes y a las resoluciones de adjudicación de las obras del polideportivo de Barrio Nuevo y las plazas de Ruigómez y del Cristo del Calvario. Esas peticiones han sido denegadas, y pospuestas para después de las elecciones municipales, en un intento más de que la oposición y los vecinos no estén informados de cómo y a quién se adjudican las obras municipales", asegura Estévez a El Día.

El líder de NC en El Tanque reconoce que no sabe "si esas adjudicaciones se han ajustado o no a la legalidad", pero subraya que "al no dejarnos acceder a los expedientes, se generan dudas razonables".

"A pesar de la negativa de Román Martín a dar información a NC, hemos tenido conocimiento de que al menos esas tres obras mencionadas han sido adjudicadas a la empresa Reformas y Construcciones Montiel SL, cuyo administrador solidario es Juan Miguel Martín Zarza, compañero de partido de Román Martín y candidato del PSOE a la Alcaldía de Icod el próximo 26 de mayo".

A juicio del exalcalde tanquero, "cuando los vecinos comentan que las obras en las plazas son en parte un capricho del alcalde, no les falta razón y ahora, tras esta información, creemos que podemos estar en la antesala de conocer posibles irregularidades"

El también candidato de NC a la Alcaldía insiste en que "a pesar de toda la apariencia legal que quiera darle, Román Martín ha adjudicado obras a empresas de compañeros de partido, poniendo obstáculos además al derecho al acceso a la información de la oposición, pisoteando una vez más el deber de transparencia al que está obligado todo cargo público".

El Día ha intentado desde el pasado viernes, sin éxito, conocer la opinión de Juan Miguel Martín Zarza sobre las críticas de NC a la adjudicación de estas obras.

En abril de 2015, El Diario.es publicó que la Consejería de Carreteras del Cabildo de Tenerife, entonces en manos del consejero socialista José Luis Delgado, había adjudicado "tres contratos por un valor total de 120.000 euros a la empresa Reformas y Construcciones Montiel SL, cuyo administrador solidario es Juan Miguel Martín Zarza, exconsejero insular del PSOE entre 2007 y 2011, cuando compartió bancada en la oposición con Delgado".

El alcalde de El Tanque, Román Martín (PSOE), desmiente las acusaciones de Pablo Estévez y asegura que, tras negarle la información inicialmente por falta de personal, "luego sí se le ha dado acceso al expediente para consultarlo". Martín acusa al edil de NC de "buscar réditos políticos y demostrar un desconocimiento total de la Ley de Contratos del Sector Público".

"Las obras se adjudican a través de un procedimiento abierto, y la mesa de contratación, formada por funcionarios, es el órgano competente en materia de adjudicaciones y no el alcalde", señala Martín. "Estévez miente con fines electorales, y respecto a afinidades políticas, debería reflexionar sobre sus oscuros ascensos sanitarios y enchufes en el hospital del Norte", contraataca el alcalde.

Román Martín: "Sí se le ha dado acceso al expediente"