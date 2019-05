Educación da un tirón de orejas a Urbanismo por la inspección de las guarderías

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias quiere dejar claro que el listado de centros infantiles autorizados en Santa Cruz que solicitó la Gerencia de Urbanismo el 18 de marzo, con el fin de iniciar una campaña de inspección, fue remitido al ayuntamiento el pasado 3 de abril, por lo que el consistorio "cuenta con dicho documento desde hace más de un mes". Es por ello que el Ejecutivo no entiende las declaraciones realizadas por el edil responsable del área, Carlos Tarife, del PP, quien aseguró, en declaraciones a El Día, que la Consejería de Educación no había respondido aún a la solicitud realizada por Urbanismo.

Además, Tarife anunció que el ayuntamiento va a comenzar a partir del lunes a inspeccionar todos los centros infantiles, incluidas guarderías, ludotecas y "similares", para comprobar que cumplen con los requisitos legales, "porque no podemos seguir esperando por el listado del Gobierno de Canarias".

Desde la Consejería de Educación se señala que el concejal de Urbanismo no ha iniciado antes esta campaña de inspección en el municipio "porque no ha querido, pues el listado lo tiene desde hace un mes". "No nos parece de recibo que se utilice a la consejería como excusa ante la dejación de sus funciones", apuntan fuentes de Educación. En el citado listado se establece que en la capital hay 31 establecimientos autorizados.