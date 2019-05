El domingo, manifestación contra la obra de la TF-28

Desde las 11:00 hasta las 14:00 horas, los vecinos de La Medida, Pájara, Lomo de Mena y El Escobonal están llamados a asistir a la tercera manifestación en demanda de aceras y/o espacios habilitados para que la población del lugar pueda caminar por la carretera general del Sur (TF-28) con seguridad.

"Con mi dinero, obras seguras, dignas y útiles; con mi dinero, no a la exclusión, no a la represión, no a la arbitrariedad. Son mis impuestos, es mi voz; son mis impuestos, es mi necesidad", señala la convocatoria a esta protesta que se discurrirá entre los kilómetros 35 y 39 de la referida carretera, de La Montaña hasta el túnel de Herques.

Los vecinos de Agache mantenían ayer la convocatoria, pese a las explicaciones y acuerdos anunciados por el Cabildo en un encuentro mantenido esta semana con los directores insulares Miguel Becerra y Ofelia Manjón y con la alcaldesa, Carmen Luisa Castro.

Los trabajos de mejora de este tramo de la TF-28 motiva las quejas de los vecinos del entorno porque se les imposibilita caminar por la vía con seguridad, al colocar malecones eliminando el espacio que utilizaban como peatones para transitar por la vía.

El Cabildo se comprometió a consignar este año el importe para la redacción de los proyectos técnicos que posibilitarán la obra reclamada: dotar al lugar de aceras.